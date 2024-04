Nothing Ear im Test: ein unschlagbares Preisleistungs-Verhältnis!

Nothing, die coolste europäische Tech-Marke der Gegenwart, hat neue kabellose Kopfhörer auf den Markt gebracht. Nach den Nothing Ear (2) gibt es nun die Nothing Ear... nix. Ganz einfach: Nothing Ear. Diese Nothing Ear markieren ein Reboot des Audiokatalogs von Nothing. Sie kosten 149 Euro und sind Hi-Res-zertifiziert, unterstützen HD-Audio-Codecs wie LDAC und LHDC und bieten natürlich eine aktive Geräuschunterdrückung. Wie sich die 2024er Version der Nothing Ear schlägt, verrät Euch der nextpit-Test.

Zusammenfassung Kaufen Nothing Ear Pro Hi-Res-zertifiziert

LDAC- und LHDC-5.0-Codecs

Viel ausgewogenere Audiosignatur

Gute aktive Geräuschunterdrückung

Solide Akkulaufzeit Contra Design wie beim Vorgängermodell

Nicht die beste passive Isolierung Nothing Ear Nothing Ear: Alle Angebote

Design Die Nothing Ear sind optisch eine 1:1-Kopie der Nothing Ear (2). Ich könnte jetzt über die feinen inneren Veränderungen reden, die die neuen kabellosen Kopfhörer von Nothing durchlaufen haben. Aber in der Praxis wirst du keinen optischen Unterschied feststellen. Stärken der Nothing Ear: In-Ears mit IP54-Zeritfiizerung, IP55 für das Case

Leichte In-Ears mit hohem Tragekomfort

Tragesensor

Reaktionsfreudige haptische Bedienelemente Schwächen der Nothing Ear: Sehen genauso aus wie die Nothing Ear (2)

Das transparente Plastik des Gehäuses ist anfällig für Kratzer Das Design der Nothing Ear hat sich im Vergleich zu den Nothing Ear (2) aus dem letzten Jahr optisch nicht verändert. / © nextpit Der Design-Teil dieses Testberichts ist schnell geschrieben: Es gibt wieder die transparente Seite, die untrennbar mit den Nothing-Produkten verbunden ist. Die Ohrhörer sind sehr kompakt und leicht – mit einem Gewicht von weniger als 5 g. Auch das Ladecase ist sehr kompakt und wiegt nur ca. 50 g. Das Gehäuse der Nothing Ear ist außerdem nach IP55 gegen Wasser und Staub geschützt. Es ist immer noch ziemlich selten, ein IP-zertifiziertes Gehäuse zu haben – selbst bei High-End-Kopfhörern. Die Kopfhörer selbst sind nach IP54 zertifiziert. Ihr könnt sie also bedenkenlos beim Sport nutzen und müsst sie auch im Regen nicht verstecken. Zum Schwimmen solltet Ihr sie allerdings nicht nutzen und auch nicht untertauchen. Das transparente Design der Nothing Ear ist trotz allem sehr cool / © nextpit Die Nothing Ear haben einen Tragesensor, was sehr gut ist. Und vor allem sind die Bedienelemente haptisch. Das ist meiner Meinung nach ein perfekter Mittelweg zwischen physischen und taktilen Knöpfen. Man drückt einfach auf den Stab, um die Bedienelemente zu aktivieren. Das vermeidet die für Touch-Flächen typischen Fehleingaben. Gleichzeitig behalten die In-Ears aber das monolithische Design ohne auffällige physische Knöpfe bei. Die Bedienelemente sind auch sehr anpassbar. Ich erwähne das, weil Nothing hier ziemlich viel investiert hat, vor allem in Bezug auf die Produktionskosten. Die Treiber der Nothing Ear haben Keramikmembranen. Ein edles Material, das einen besseren Frequenzgang und einen detaillierteren Klang bieten soll. In Sachen Größe gibt's wieder dynamische 11-mm-Treiber, ein typisches Format. Ob die Keramikmembran in der Praxis einen Unterschied macht, konnten wie leider nicht feststellen. Das Semi-Intra-Design der Nothing Ear macht sie auch bei längeren Sessions sehr angenehm zu tragen. / © nextpit

Audio-Qualität Die Nothing Ear stellen im Vergleich zu den Ear (2) einen deutlichen Fortschritt in der Audioqualität dar – zumindest auf technischer Ebene. Die kabellosen Kopfhörer von Nothing sind Hi-Res-zertifiziert und unterstützen HD-Codecs. Das sind natürlich keine audiophilen Kopfhörer, aber man kann etwas mehr als komprimierte MP3s hören, und das ist in Anbetracht des Preises sehr gut. Stärken der Nothing Ear: Hi-Res-zertifiziert

LDAC- und LHDC-Codecs

Eine ausgewogenere Audiosignatur Schwächen der Nothing Ear: - Nothing hat seine Audiosignatur überarbeitet – sie ist jetzt ausgewogener. / © nextpit Eine besser kontrollierte Audiosignatur Die größte Schwäche der Nothing Ear (2) im letzten Jahr war die Unausgewogenheit ihrer Audiosignatur. Nothing scheint dies überarbeitet zu haben, auch wenn wir es nicht mit per Frequenzgangmessung überprüfen können. Die Nothing Ear klingen aber einfach ausgewogener. Die Bässe sind viel zurückhaltender, vor allem wenn man den "Bass Boost"-Modus deaktiviert (der standardmäßig aktiviert ist). Das gesamte Klangfeld profitiert stark davon. Und bei den Höhen gibt es beim neuen Modell weniger Spitzen, was das Hören auf Dauer weniger anstrengend macht. Und vor allem kann man mit dem Nothing-Equalizer, der in diesem Jahr deutlich weiter entwickelt ist, sehr genaue Equalizer-Filter erstellen, um sich seine eigenen Profile zu erstellen. Aber darauf werde ich weiter unten in diesem Test eingehen. Trotz des fortschrittlichen Aussehens hat der Standard-Equalizer in der Nothing-X-App nur drei Bänder. © nextpit Hi-Res-Audio und HD-Codecs Die Nothing Ear sind Hi-Res-zertifiziert und unterstützen Bluetooth-HD-Codecs, LDAC und LHDC 5.0. Aber was bedeutet das? Hi-Res-Zertifizierung bedeutet, dass Nothing Ear Audiodateien in besserer Qualität als MP3 oder CD-Qualität wiedergeben können. Genauer gesagt handelt es sich um Musikstücke mit einer Tiefe von 24 Bit, einer Abtastrate von 192 Hz und einer maximalen Bitrate von 9.216 kbps. Kommen wir nun zu den Bluetooth-Codecs der Nothing Ears. Mit LDAC könnt Ihr Songs mit einer maximalen Bitrate von 990 kbps hören. Bei dieser Bitrate bleibt der Sound beim Anhören von Hi-Res-Titeln "lossy" oder "verlustbehaftet". LHDC 5.0 ermöglicht die Wiedergabe von 24-Bit/192-kHz-Titeln mit einer Bitrate von 1 Mbps bzw. 1.000 kbps. Die Bitrate ist besser, aber bei Hi-Res-Songs hat man immer noch einen verlustbehafteten Klang. Die Nothing Ear unterstützen auch HD-Codecs wie LDAC und LHDC. © nextpit In jedem Fall gilt: Lasst Euch nicht von Codecs verrückt machen. Sie variieren ohnehin ihre Bitrate, um die Verbindung zwischen den Kopfhörern und Smartphone stabil zu halten. Die Bitrate von LDAC kann zwischen 330, 660 und 990 kbps variieren. LHDC kann seine Bitrate auch auf 900, 560/500, 400 und 256 kbps reduzieren. Hier lest Ihr, wie Ihr den Codec Eures Smartphones umstellen könnt. Aber wenn die Codecs eine variable Bitrate haben, dann hat das seinen Grund: Die Übertragungsstabilität. Es ist dann Eure Entscheidung, was Euch wichtiger ist: Klangqualität oder Stabilität. Bei den Nothing Ear habt Ihr die Wahl.

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) Die Nothing Ear haben eine aktive Geräuschunterdrückung und einen Transparenzmodus. Dieses ANC ist mehr als gut für Kopfhörer, die weniger als 150 Euro kosten. Ich finde es auch gut, dass sie anpassbar ist. Stärken der Nothing Ears: Gute Unterdrückung von Körperschall (Schritte, Tastatur, Autos, U-Bahn)

Aktive Geräuschunterdrückung, die manuell eingestellt werden kann

Transparenzmodus ist im Großen und Ganzen in Ordnung Schwächen von Nothing Ear: Luftschall (Stimmen) werden weniger gut gedämpft

Stimmen im Transparenzmodus sind unnatürlich Die aktive Geräuschunterdrückung lässt sich in drei Stufen einstellen. Ihr könnt auch den Automatik-Modus wählen. © nextpit Die aktive Geräuschunterdrückung der Nothing Ear ist sehr ordentlich. Sie ist sogar ziemlich gut, wenn man den Preis bedenkt. Wie bei allen Herstellern üblich, haben die Kopfhörer etwas mehr Schwierigkeiten, Luftschall und menschliche Stimmen zu unterdrücken. Aber ansonsten kann man sich recht gut akustisch isolieren. Ich mag es sehr, dass Nothing mich die Intensität meiner Geräuschunterdrückung einstellen lässt. Ihr könnt zwischen drei Stufen wählen oder Euch einfach für den adaptiven Modus entscheiden, der sich automatisch anpasst. Auch hier lässt Nothing Euch die Wahl. Laut Hersteller sind für jede Stufe der aktiven Geräuschunterdrückung folgende Szenarien denkbar: Hoch : in der U-Bahn, im Flugzeug

: in der U-Bahn, im Flugzeug Mittel : auf der Straße, in einem Café

: auf der Straße, in einem Café Niedrig: im Büro, in geschlossenen Räumen Der Transparenzmodus ist in Ordnung, aber die Stimmwiedergabe ist zu unnatürlich. Ich habe kein Rauschen oder störende Verzerrungen festgestellt. Die passive Isolierung der Nothing Ear ist nicht optimal, aber die aktive Geräuschunterdrückung macht ihre Arbeit gut. / © nextpit

Smartphone-App und Funktionen Die Nothing Ears funktionieren zusammen mit der Nothing X App, die kostenlos für Android und iOS erhältlich ist – und keinen Account erfordert! Sie ist sehr umfangreich, und der fortschrittliche Equalizer ist eine der größten Stärken der neuen Kopfhörer von Nothing. Stärken der Nothing Ear: App für Android und iOS verfügbar (kein Account erforderlich!)

Port-Erkennung, Multipoint

Der erweiterte Equalizer ist ein Killer-Feature! Schwächen der Nothing Ear: - Die Nothing-X-App ist sehr umfangreich und bietet einen sehr leistungsstarken Equalizer. / © nextpit Alle essenziellen Funktionen sind vorhanden: Trageerkennung, Multipoint, um die Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig zu koppeln, Lokalisierung im Falle eines Verlustes, etc. Trageerkennung, Ort bestimmen, Multipoint-Konnektivität – alle wichtigen Features sind am Start. © nextpit Ich finde die Funktion, den Sound an Euer eigenes Hörprofil anzupassen, immer noch cool. Nicht nur in Bezug auf die Nutzung, sondern um besser zu verstehen, wie wir den Klang wahrnehmen und welche Frequenzen unsere Ohren nur schwer aufnehmen können. Aber wie funktioniert das? Im Grunde könnt Ihr Eure Ohren testen und sehen, wie gut Ihr von einem Ende des Frequenzbereichs bis zum anderen hört, also Bässe-Mitten-Höhen. Die App zeigt Euch, wie viele Details Ihr wahrnehmt und wie viele Details der Equalizer für Euch ausgleichen musste. Der App zeigt Euch an, welche Frequenzen Ihr am besten hört – der Equalizer stellt sich dann auf Euer Gehör ein. © nextpit Dieser Graph gibt Euch eine ungefähre Idee davon, wie Ihr Musik wahrnehmt. © nextpit Schließlich habe ich es genossen, mit dem erweiterten (und nicht mehr ganz unkomplizierten) Equalizer herumzuspielen. Wenn Ihr audiophil seid und Euch mit Equalizern auskennt, bietet Euch Nothing viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Das Interessante daran ist, dass Ihr die Frequenzen, die Ihr verstärken oder abschwächen wollt, durch manuelle Eingabe genau festlegen könnt. Vor allem aber bietet dieser Equalizer die Möglichkeit, einen Q-Faktor einzugeben. Wenn Ihr die Dezibel einer bestimmten Frequenz erhöht oder senkt, wirkt sich das auch auf die "benachbarten" Frequenzen aus. Mit dem Q-Faktor könnt Ihr die Breite des Frequenzbereichs festlegen, den Ihr mit Eurem Equalizer-Filter beeinflussen möchtet. Je kleiner diese Zahl, desto größer ist der Frequenzbereich und umgekehrt. Wenn Ihr also einen Filter (eine Frequenz lauter oder leiser machen) nur sehr lokal anwenden wollt, ohne dass er auf den Rest "überschwappt", ist das sehr praktisch. Achtet aber darauf, dass Ihr nicht einfach nur irgendetwas macht, da Ihr sonst das Klangprofil ruiniert. Ihr könnt Euch eine Menge Tutorials dazu ansehen oder die Einstellungen anderer Nutzer kopieren, die online geteilt wurden.

Autonomie Nothing Ear haben eine angeblich 25 % längere Akkulaufzeit als die Nothing Ear (2). Ohne ANC und mit der Lade- und Transportbox kann man mehr als 40 Stunden hören. Das ist ziemlich gut, und kabelloses Aufladen gibt es auch noch dazu. Stärken der Nothing Ear: Gute Akkulaufzeit mit und ohne ANC

Kabelloses und umgekehrtes Aufladen

Viermal Nachladen über die Box möglich Schwächen des Nothing Ear: Großer Unterschied in der Akkulaufzeit zwischen ANC ein und ANC aus Die Nothing Ear können bis zu viermal über die Box aufgeladen werden. / © nextpit Ohne aktive Geräuschunterdrückung können die Nothing Ears mit einer einzigen Ladung bis zu 8,5 Stunden durchhalten. Ihr könnt sie bis zu vier Mal in ihrem Gehäuse aufladen. Im Vergleich zu vielen Konkurrenten ist das ein ausgezeichneter Wert. Andererseits hat die aktive Geräuschunterdrückung einen sehr starken Einfluss auf den Akku. Mit aktiviertem ANC halten die Nothing Ears nur noch 5 Stunden und 12 Minuten durch. Das ist immer noch mehr als genug für den normalen Gebrauch. Aber ich finde diesen deutlichen Unterschied trotzdem ziemlich bemerkenswert. Die Nothing Ear bieten kabelloses (und auch umgekehrtes) Aufladen mit 2,5 W. Ich persönlich hatte die Geräuschunterdrückung immer auf "hoch" eingestellt und eine durchschnittliche Lautstärke von 50 % auf meinem Smartphone. So konnte ich leicht die 5 Stunden Nutzungsdauer überschreiten. Das Ladecase der Nothing Ear bietet kabelloses Aufladen mit 2,5 W. / © nextpit

Datenblatt Technisches Datenblatt Produkt Nothing Ear Design Format: Intra | Trageerkennung | Haptische Steuerung | IP54 (Ohrhörer) | IP55 (Gehäuse) Gewicht pro In-Ear: 4,62 g | Gewicht des Ladecases: 51,9 g Abmessungen des Lasecase: 55,5 x 55,5 x 22 mm. Audio 11-mm-Treiber | Keramikmembrane Frequenzbereich 20 - 40.000 Hz ANC Ja

6 Mikrofone (3 pro Hörer)

Transparenz-Modus Bluetooth Bluetooth 5.3 Codecs SBC, AAC, LDAC, LHDC 5.0 Multipoint Akkulaufzeit 8,5 Std. Hörgenuss ohne ANC

5,2 Std. Musikhören mit ANC 40,5 h Hörgenuss mit der Ladebox ohne ANC

24 Std. Hörgenuss mit der Ladebox mit ANC

10 Minuten aufladen = 10 h Hörgenuss ohne ANC. Preis (UVP) 149 Euro