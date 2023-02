Günstiges Tablet gesucht? Lenovo Tab M10 (Plus/HD) jetzt reduziert ab 129 Euro

Wenn Ihr auf der Suche nach einem Tablet seid, dafür aber nicht allzu viel Geld ausgeben möchtet, dann hat Amazon für Euch womöglich das Richtige. Aktuell gibt es nämlich das Lenovo Tab M10 HD und Lenovo Tab M10 (Plus) zum reduzierten Preis. Los geht es bereits bei 129 Euro und wir erklären Euch im Folgenden, was Ihr dafür bekommt.

Falls Ihr auch so gerne wie wir auf der Couch im Internet surft, Videos schaut oder E-Books lest, dann ist ein Tablet schon richtig praktisch und macht mit seinem größeren Display einfach mehr Spaß als ein Smartphone. Wenn Ihr eine Anschaffung bisher gescheut habt oder einen günstigen Ersatz für Euer bisheriges Tablet sucht, dann werdet Ihr nun vielleicht bei Amazon fündig. Der Online-Händler hat nämlich bei drei Tablets, dem Lenovo Tab M10, dem Tab M10 HD sowie dem Tab M10 Plus die Preise gesenkt und ist nun der günstigste Anbieter.

Lenovo Tab M10 (HD) zum kleinen Preis

Die günstigste Option ist das Lenovo Tab M10 HD für 129 Euro* Ihr bekommt für diesen Betrag ein Tablet mit 10,1 Zoll großem IPS-Display (1.280 × 800). Angetrieben wird das Gerät von einem Mediatek Helio P22T mit acht Kernen (ARM Cortex-A53), dazu gibt es 2 GB RAM. Der verbaute eMMC-Speicher fasst 32 GB, der sich mit einer microSDXC-Karte erweitern lässt. Dazu kommen eine Frontkamera mit 5 MP und ein Fotosensor auf der Rückseite mit 8 MP. Anschlussseitig werden USB-C und eine Buchse für 3,5-mm-Klinkenstecker geboten.

Nur minimal teurer ist das Lenovo Tab M10 für 139 Euro*. Das IPS-Display ist ebenfalls 10,1 Zoll groß, löst mit 1.920 ×.1200 Bildpunkten aber feiner auf. Beim Prozessor handelt es sich um einen Unisoc Tiger T610 mit zwei Cortex-A75- und sechs Cortex-A55-Kernen, die mit jeweils 1,80 GHz laufen. Der Arbeitsspeicher ist 3 GB groß, für das Betriebssystem und Eure Daten ist ein 32 GB großer Flash-Speicher verbaut. Für mehr Speicherplatz lässt sich eine microSDXC-Karte in das Tablet einsetzen. Mit 5 MP vorne und 8 MP hinten kommt das gleiche Kamera-Setup wie beim M10 HD zum Einsatz, neben USB-C gibt es ebenfalls einen 3,5-mm-Klinkenanschluss.

Lenovo Tab M10 Plus mit besserer Ausstattung

Das Amazon-Angebot ist für das Lenovo Tab M10 Plus mit 189 Euro* besonders interessant, denn andere Händler verlangen über 200 Euro für das Gerät. Verbaut sind ein 10,6 Zoll großes IPS-Panel mit 2.000 × 1.200 Bildpunkten und ein Mediatek Helio G80. Dieser beinhaltet zwei 2,0 GHz schnelle Cortex-A75-Kerne und sechs weitere Kerne mit 1,80 GHz auf Cortex-A55-Basis.

Installiert sind außerdem 4 GB RAM und 64 GB eMMC-Speicher. Wie bei den anderen Lenovo-Tablets könnt Ihr eine microSDCX-Karte einlegen und bekommt USB-C sowie eine Buchse für 3,5-mm-Kopfhörer geboten. Es gibt eine Frontkamera mit 5 MP, an der Rückseite löst der Sensor mit 8 MP feiner auf. Mit 7.500 mAh bekommt Ihr einen deutlich größeren Akku als beim Lenovo Tab M10 HD (5.000 mAh) oder Tab 10 (5.100 mAH).