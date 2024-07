Bei o2 gibt es seit Kurzem eine neue Variante des beliebten Unlimited-Tarifs. Dabei handelt es sich um eine "on Demand"-Variante, bei der Ihr über ein festes tägliches Datenvolumen verfügt, dieses aber jederzeit kostenlos aufstocken könnt. In Verbindung mit dem iPhone 15 Pro Max entsteht dadurch ein wirklich spannender Deal, bei dem Ihr keinen monatlichen Aufpreis für das Apple-Flaggschiff zahlen müsst. Ob sich das lohnt, verrät Euch unser Tarif-Check.

Das iPhone 15 Pro Max ist zweifellos eines der besten Smartphones. Allerdings kommt Qualität bekanntlich auch mit einem ordentlichen Preis, wodurch Ihr häufig hohe monatliche Kosten oder eine sehr hohe einmalige Zahlung für das Flaggschiff befürchten müsst. Bei o2 ist das jetzt allerdings etwas anders. Der Provider möchte seinen neuen "o2 Mobile Unlimited on Demand"-Tarif bewerben und packt hier das iPhone 15 Pro Max für gerade einmal einen Euro dazu.

iPhone 15 Pro Max – So gut ist das beste Apple-Handy

Das iPhone 15 Pro Max ist qualitativ kaum zu schlagen. Die Titanlegierung reduziert das Gewicht des recht massiven Smartphones und wirkt zudem richtig stabil. Beim 6,7-Zoll-OLED-Display gibt es ebenfalls nichts zu meckern. Es wird extrem hell, löst mit 2.796 × 1.290 Pixeln auf und wiederholt Bilder mit bis zu 120 Hz. Der Apple A17 Pro ist der erste Chip der Reihe, der im 3-nm-Verfahren gefertigt wurde.

Der Titanrahmen des iPhone 15 Pro Max macht einiges her. / © nextpit

Der Prozessor bringt eine ausgezeichnete Leistung mit, die Ihr selbst bei anderen Flaggschiffen vergeblich sucht. Gerade das Mobile Gaming auf dem iPhone 15 Pro Max zeigt, mit was für einer Kraft das SoC hier arbeitet. Hinzu kommt eine sehr gute Akkulaufzeit, die lediglich durch eine langsame Ladezeit beeinträchtigt wird und zudem gibt es mindestens drei Jahre lang Updates für das aktuelle Flaggschiff aus Cupertino. Woran Apple dennoch etwas ändern sollte, verrät Euch der nextpit-Test zum iPhone 15 Pro Max.

So gut ist das Angebot o2 Unlimited on Demand

Mit dem o2 Unlimited on Demand hält der Provider einen neuen Tarif für Euch, bei dem Ihr täglich über 10 GB Datenvolumen, die problemlos für HD-Streaming oder YouTube Shorts ausreichen, verfügen könnt. Solltet Ihr mehr benötigen, könnt Ihr wiederholt 2 GB kostenlos Daten nachbuchen, indem Ihr eine SMS an o2 schickt. Dadurch habt Ihr theoretisch unbegrenztes Datenvolumen. Bei diesem Tarif befindet Ihr Euch zudem im 5G-Netz des Providers und surft mit einer maximalen Download-Bandbreite von 300 MBit/s.

Bei dem erwähnten Angebot bindet Ihr Euch für 36 Monate an o2 und zahlt 59,99 Euro monatlich. Das entspricht den regulären Tarifkosten, die Ihr übrigens auch für den o2 Mobile M Boost zahlt. Allerdings bietet der beliebte Tarif ein festes Datenvolumen von 50 GB. Einmalig müsst Ihr hier noch mit einem Euro für die 256-GB-Variante des iPhones (Bestenliste) rechnen, sowie 4,99 Euro für den Versand. Eine Anschlussgebühr entfällt.

o2 Unlimited on Demand o2 Unlimited on Demand Datenvolumen 10 GB täglich + 2 GB pro SMS 10 GB täglich + 2 GB pro SMS Download-Bandbreite max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s 4G/5G 5G/LTE 5G/LTE Mindestlaufzeit 36 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 59,99 € 79,99 € Einmalige Gesamtkosten 5,99 € 5,99 € Gesamtkosten 2.165,63 € 1.925,75 € Reguläre Gerätekosten 1.218,99 € 1.218,99 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 26,30 € ~ 29,45 € Zum Angebot* Zum Angebot*

Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, eine Laufzeit von 24 Monaten zu wählen. Allerdings steigen die monatlichen Kosten dann an und Ihr müsst mit höheren Effektivkosten rechnen. Entscheidet Ihr Euch für die längere Laufzeit, zahlt Ihr monatlich 26,30 Euro effektiv für den Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen.

Da Euch der Tarif selbst ohne das Apple-Flaggschiff bereits 59,99 Euro im Monat kostet, ist das Angebot also durchaus interessant. Entscheidet Ihr Euch für die zweijährige Laufzeit, kommen jedoch noch einmal 20 Euro monatlich für das iPhone dazu. Seid Ihr auf der Suche nach einem guten Tarif-Deal zum iPhone 15 Pro Max, bei dem Ihr nicht auf das verbrauchte Datenvolumen oder eine geringe Bandbreite aufpassen müsst, solltet Ihr hier auf jeden Fall einmal vorbeischauen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der o2 Unlimited on Demand interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!