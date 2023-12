30% Rabatt bei Amazon dank Retourenkauf: So geht's!

Habt Ihr jemals beim Online-Shopping auf den "Rückgabeknopf" geklickt und euch gefragt, was wohl mit dem zurückgegebenen Artikel passiert? Beim Amazon-Retourenkauf könnt Ihr genau diese kaum gebrauchten Produkte zu erheblichen Rabatten zu erwerben. Aber lohnen sich diese Deals wirklich? Und was ist mit dem Zustand der Ware? Hier lest Ihr alles, was Ihr wissen müsst.