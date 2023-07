Ecoflow Delta 2 Max im Test: Was kann diese Powerstation nicht?

An der Rückseite gibt es schließlich vier 230-V-Steckdosen, zwei 12-V-DC-Anschlüsse und einen Zigarettenanzünder. Außerdem befinden sich an der Rückseite sämtliche Anschlüsse, um die Delta 2 Max mit Energie zu betanken. Ihr könnt die Powerstation mit Strom aus der Schuko-Steckdose laden, bis zu zwei Solarpanels anschließen oder die Delta 2 Max mit Eurem Auto versorgen.

Die EcoFlow Delta 2 Max ist eine robuste Powerstation mit einem zeitlosen Design. Wie üblich hat EcoFlow auch bei der Delta 2 Max beim Farbdesign nicht herumexperimentiert, und so ist das Gehäuse in schlichtem Grausilber gehalten. Die Powerstation misst 49,7 × 24,2 × 30,5 cm und wiegt 23 kg. Neben der kompakten Delta 2 Max umfasst der Lieferumfang ein AC-Ladekabel, ein Autoladekabel und ein DC5521 zu DC5525-Kabel.

Display und App

Für die Bedienung stehen Euch zwei Wege zur Verfügung: Ihr könnt die Delta 2 Max mit dem übersichtlichen Tastenlayout steuern, oder die Powerstation rund um die Uhr in der EcoFlow-App im Auge behalten.

Gefällt mir:

Klarer Bildschirm

Schnelle, simple Einrichtung in der App

EcoFlow-App bietet viele Einstellungen

Gefällt mir nicht:

-

Das kleine Display hält Euch immer auf dem Laufenden, wie es um die Powerstation steht. Hier lest Ihr die Eingangs- und die Ausgangsleistung ab, seht, wie lange der Ladevorgang noch in Anspruch nimmt und wie lange angeschlossene Geräte mit Strom versorgt werden können. Außerdem bekommt Ihr für die Bedienung der Powerstation mit der EcoFlow-App eine gelungene Softwareunterstützung an die Seite gestellt.

Der Bildschirm versorgt Euch laufend mit allen nötigen Informationen. / © nextpit

Die Einrichtung in der EcoFlow-App geht schnell und ist unkompliziert. Ihr stellt eine WLAN-Verbindung her, scannt den QR-Code, der sich oberhalb der Powerstation befindet oder fügt die Delta 2 Max via Bluetooth in der EcoFlow-App hinzu. Der gesamte Prozess nimmt maximal drei Minuten in Anspruch, wenn Ihr Euer WLAN-Passwort griffbereit habt.

Die übersichtliche EcoFlow-App zeigt Euch alle wichtigen Informationen an. / © nextpit

Hat die Delta 2 Max den Weg in die App gemeistert, wird Euch schnell das simple, übersichtliche Design ins Auge fallen. Im Prinzip seht Ihr die gleichen Angaben wie auf dem Bildschirm, könnt jedoch in einigen Punkten mehr ins Detail gehen. Zum einen könnt Ihr genau festlegen, bis zu welchem Akkustand die Delta 2 Max aufgeladen werden soll und wie viel Restakku in der Powerstation bleiben sollen. Ein praktisches Feature, wenn es beispielsweise um die USV-Funktion der Delta 2 Max geht – aber dazu mehr im Performance-Abschnitt des Testberichts.

Zu guter Letzt könnt Ihr X-Boost aktivieren – so erhöht Ihr die Ausgangsleistung von konstanten 2.400 W kurzzeitig auf 3.100 W, um beispielsweise den Anlaufstrom schwerer Maschinen abzufangen. Zusammenfassend: Die App ist super.