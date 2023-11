Tado V3+ im Test: Tadellos, doch Ihr werdet Taler los

Mit einem dezenten Gehäuse, einer hübschen App und einem präzisen Drehring hat das V3+ auf den ersten Blick einige Vorteile. Allerdings ist das dezente Heizkörperthermostat mit einer UVP von 90 € recht kostspielig. Loht sich das Upgrade für Eure Heizungen oder empfehlen sich andere Modelle mehr? nextpit hat das Tado V3+ im Test.

Bewertung

Pro Kompatibel zu Google Home, Alexa & HomeKit

Sehr komfortable und präzise Bedienung dank Drehrad

Wunderbare Smart-Home-App

Sensor zur Ermittlung der Luftqualität mit an Bord Contra Kostspielig und erst mit Abo richtig gut

Installation ein wenig zu fummelig

Noch keine Matter-Unterstützung Tado V3+: Alle Angebote

Design & Installation Das Tado V3+ könnt Ihr selbst an Eurer Heizung anbringen. Dabei ersetzt Ihr das herkömmliche Heizkörperthermostat und richtet das smarte Modell anschließend über die Tado-App ein. Damit dieses mit dem Internet und Eurem Smartphone kommunizieren kann, müsst Ihr zusätzlich noch die Tado-Bridge installieren. Die Bedienung erfolgt nachher wahlweise über Euer Handy oder direkt über ein Drehrad am V3+. Gefällt: Sehr komfortable und schnelle Bedienung über Drehrrad

Winzige Smart-Home-Bridge, die über USB mit Strom versorgt werden kann

Thermostate ebenfalls schön kompakt Gefällt nicht: Schließmechanismus erschwert Installation und Bedienung ein wenig Tado hat das V3+ in einem sehr schlichten, simplen Design entworfen. Dabei besteht es etwa zur Hälfte aus einem Drehknopf, der erfreulich leichtgängig und präzise ist. Steuert Ihr die Temperatur über den Drehknopf, aktiviert sich ein Dot-Display, welches auch bei Sonnenschein sehr gut ablesbar ist. Über dieses seht Ihr die Zieltemperatur beim Einstellen. Zudem weist es Euch bei der Einrichtung an, ob die initiale Kalibrierung bereits abgeschlossen wurde. Die Smart-Home-Bridge ist schön kompakt und lässt sich über USB betreiben. / © nextpit Wo wir schon bei der Einrichtung sind: Diese fand ich beim Tado V3+ ein wenig komplizierter als bei anderen Modellen. Denn das V3+ müsst Ihr zum Einlegen der Batterien auf- und zuschrauben. Dabei hält eine Plastikführung das Thermostat zu, wenn Ihr es zusammenschraubt. Allerdings müsst Ihr das Thermostat beim Bedienen und bei der Installation ebenfalls schrauben, wodurch drei verschiedene Drehbewegungen zusammenkommen. Bei der ersten Installation habe ich das V3+ an meine Heizung geschraubt und es beim Festschrauben aus Versehen auseinandergeschraubt. Ohne Werkzeug lässt es sich nur recht schwer fest an der Heizung installieren und insgesamt hatte ich immer das Gefühl, dass ich den Körper des Thermostats gleich aufdrehe oder ich es von der Heizung löse. Das lösen andere Hersteller mit Schiebemechaniken oder anderen Lösungen ein wenig besser. Das Display des Tado V3+ lässt sich gut ablesen und verschwindet nach einigen Sekunden der Inaktivität. / © nextpit Ist das V3+ aber sicher und zufriedenstellend installiert, so ist die Bedienung wirklich gut. Gleichzeitig fällt es mit seiner kompakten Größe nicht negativ an meinen Heizkörpern auf. Auch die Einrichtung über das Smartphone geht genauso einfach wie bei den getesteten Konkurrenzmodellen. Ihr schließt die Smart-Home-Bridge an Eurem Router an und richtet das Thermostat anschließend in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung ein. Die Smart-Home-Bridge, die im Starter-Kit von Tado enthalten ist, überzeugte mich im Test besonders. Sie ist etwas größer als eine Packung Kaugummi und lässt sich über die mitgelieferten Kabel wahlweise auch über den USB-A-Ausgang meiner FritzBox betreiben. Dadurch erspare ich mir im Wohnungsflur unnötige Kabel zur einzigen Steckdose. Praktisch!

Smartphone-App Für die Steuerung am Smartphone stellt Tado eine eigene App bereit. Diese überzeugt vor allem mit einem sehr modernen und übersichtlichen Design. Gleichzeitig bereitet sie im Vergleich zu anderen Apps überraschend viele Daten in Statistiken oder Assistenz-Systemen auf. Für wirklich praktische Sonderfunktionen, wie den "Energy IQ", müsst Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Gefällt: Wirklich überzeugendes Design

Viele nützliche Funktionen Gefällt nicht: Einige Funktionen nur im kostenpflichtiges Abonnement verfügbar

Keine Automatisierungs-Funktionen Ich sag's ganz offen und ehrlich: Die Tado-App ist die schönste Companion-App eines Smart-Home-Thermostats, die ich kenne. Gleichzeitig bietet sie einige clevere Integrationen für Informationen wie adressbezogene Wetterdaten, die Berechnung der Heizkosten oder Angaben zur Luftqualität im Innenraum. Hier zeigt Tado wirklich, wie man die User-Experience eines smarten Devices durch das Auslesen eingebauter Sensoren optimieren kann. Allerdings, und das ist ein großer Nachteil bei Tado, verbirgt der Hersteller einige dieser Funktionen hinter einem recht kostspieligen Abonnement. Wollt Ihr alle Features nutzen, kommen monatliche Zusatzkosten von 29,99 € im Jahr oder 3,99 € im Monat auf Euch zu. Dabei schaltet Ihr den Auto-Assistenten frei, der Funktionen wie das automatische Abstellen der Heizung bei offenen Fenstern oder die bereits angesprochenen Heizkosten automatisch regelt oder aus dem Internet bezieht. Darüber hinaus lernt die App bei freigeschaltetem Auto-Assist Euer Nutzungsverhalten kennen und schaltet die Heizung etwa automatisch ein, bevor Ihr zur gewohnten Uhrzeit nach der Arbeit nach Hause kommt. Die Tado-App ist sowohl funktional als auch wirklich hübsch. / © nextpit Ohne Abonnement zeigt Euch Tado einige dieser Informationen aber zumindest an. Auf der Startseite der Companion-App werdet Ihr etwa darüber hinformiert, dass ein Fenster geöffnet zu sein scheint. Allerdings müsst Ihr das Ausschalten der Heizung dann selbst übernehmen. Ob Euch der Auto-Assistent die Mehrkosten wert ist, müsst Ihr natürlich selbst entscheiden. Zumindest sind die essenziellen Funktionen aber kostenfrei vorhanden. Darunter das Geofencing, also ein Ausschalten der Heizung beim Verlassen Eurer Wohnung, die Anzeige der Wetterdaten sowie das Anlegen verschiedener Heizpläne. Was allerdings sowohl mit als auch ohne Abo fehlt, sind Automatisierungs-Features, die Euch Tados Heizkörperthermostate mit anderen Apps oder Smart-Home-Devices verbinden ließen. Schauen wir uns aber die Smart-Home-Funktionen noch einmal genauer an.

Leistung und Smart-Home Das Tado V3+ ist mit den Smart-Home-Ökosystemen Amazon Alexa, Google Home und Apple HomeKit kompatibel. Eine Unterstützung für den neuen Smart-Home-Standard Matter ist im November 2023 noch nicht bestätigt. Dafür warten die Heizkörperthermostate allerdings mit einer Fenstererkennung, einem Sensor für die Luftfeuchtigkeit sowie Frost- und Verkalkungsschutz auf. Tado betreibt zudem Server in Deutschland. Gefällt: Kompatibel zu Amazon, Google und Apple

Hoher Funktionsumfang

Deutsche Serverstandorte Gefällt nicht: Keine Matter-Unterstützung (auch nicht angekündigt) Das Unternehmen Tado wurde in München gegründet und betreibt seine Server somit in Deutschland. Auch wenn Ihr Euer Smart-Home über die Server von Alexa, Google und Apple betreibt, bedeutet das einen Zugewinn an Datensicherheit, wenn Ihr lediglich die Tado-Cloud zur Heizungssteuerung verwendet. Der Anschluss des Tado V3+ ist kompatibel mit den meisten Heizungen / © nextpit Dass Tado sowohl Alexa, Google als auch Apples HomeKit unterstützt, ist eine Besonderheit in der Welt der smarten Heizkörperthermostate. Gerade zu Apple Ökosystem waren in unserer Testserie sonst nur die Modelle von Eve namens Thermo (zum Test). Dass der Hersteller noch keine Unterstützung für den neuen Smart-Home-Standard Matter bestätigen kann, ist allerdings bedauerlich. Dafür bieten die V3+ funktional einige Besonderheiten, die es bei anderen Herstellern sonst nicht gibt. Etwa eine integrierte Fenstererkennung, die sich an einem plötzlichen Abfall der Umgebungstemperatur orientiert. Im Alltag funktioniert das allerdings weniger gut. Geöffnete Fenster werden nicht zuverlässig erkannt, darüber hinaus kommt es immer mal wieder zu "Fehlalarmen". Leider vertraut Tado auf diese Lösung und bietet keine dedizierten Fensterkontakte an. Die Smart-Home-Bridge müsst Ihr an das Stromnetz und per RJ45-Kabel an Euren Router anschließen. / © nextpit Was ich deutlich sinnvoller finde, ist Tados Erkennung der Luftqualität. Hierfür misst das Heizkörperthermostat neben der Raumtemperatur auch die Luftfeuchtigkeit und erinnert Euch bei zu schlechter Luftqualität daran, ein Fenster zu öffnen. Hier wäre es genial, ließen sich die Thermostate mit smarten Luftreinigern (zum Vergleich) verbinden, allerdings fehlen bei Tado sämtliche Automatisierungsfunktionen etwa über Apples Kurzbefehle oder IFTTT. Das V3+ hätte also insgesamt mehr Potenzial, als Tado aus dem kleinen Gerät herauskitzelt.