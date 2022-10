Aqara Radiator Thermostate E1 im Test: günstiges smartes Heizkörperthermostat

Für nicht einmal 60 Euro pro Heizkörper macht das Aqara Radiator Thermostate E1 Eure Heizungen smart – und knüpft dabei an das bewährte Aqara-Ökosystem auf Basis von Zigbee 3.0 an. Ob das smarte Heizkörperthermostat in der Praxis überzeugt, lest Ihr im NextPit-Test.

Temperatursteuerung auch per Drehknauf am Gerät

Das Aqara Radiator Thermostate E1 fühlt sich solide verarbeitet an. Der Drehregler zum Anpassen der Temperatur persönlich gefällt mir gut – und deutlich besser als zwei separate Tasten für "Temperatur hoch" und "Temperatur runter". Auch das Farbdisplay sieht wirklich schick aus. Es zeigt mittig groß die Temperatur an, außenherum sind eine Reihe von Symbolen angeordnet, die Euch Warnungen, Statusmeldungen oder aktuelle Einstellungen mitteilen.

Neben den obengenannten Dingen sind im Lieferumfang zwei AA-Batterien enthalten – und bereits in das Aqara Radiator Thermostate E1 eingesetzt. Um an das Batteriefach zu gelangen, müsst Ihr lediglich die etwas klapprige Plastikabdeckung des Heizkörperthermostats drehen und könnt diese abziehen. Anschließend entfernt Ihr die kleine Plastiklasche, die den Kontakt der Batterien verhindert, um das Gerät zu starten. Ihr habt's gemerkt: Man kann die Batterien tauschen, ohne das Thermostat demontieren zu müssen.

Im Karton mit dem Aqara Radiator Thermostate E1 steckt neben dem Heizkörperthermostat selbst ein ganzer Stapel Anleitungen in vielen verschiedenen Sprachen. Außerdem findet Ihr eine kleine Plastiktüte mit drei Adapterstücken für Heizungsventile vom Typ RA, RAV und RAVL. In unserem Fall keiner dieser Adapter notwendig, da unser Test-Heizkörper ein Standard M30x1,5-Gewinde aufweist.

Wer Angst hat, an Heizkörpern herumzuschrauben, kann unbesorgt sein: Ihr habt bei der Installation eines smarten Heizkörperthermostats nichts mit Wasser & Co. zu tun, sondern tauscht lediglich den Aufsatz aus, der das Ventil im Heizkörper öffnet und schließt. Abgesehen von einer Zange ist auch kein Werkzeug erforderlich.

Setup per Aqara-App

Habt Ihr bereits einen Hub von Aqara im Netzwerk? Dann geht das Einrichten blitzschnell. Ihr wählt das Smart Radiator Thermostat E1 in der App als neues Gerät aus, versetzt das Thermostat durch einen zehnsekündigen Druck aufs Frontpanel in den Kopplungsmodus, und das war's schon. Dank Zigbee-Kommunikation mit dem Hub könnt Ihr Euch Umwege wie Bluetooth-Verbindung und/oder Eintippen des WLAN-Passworts sparen.

Wollt Ihr es über die Aqara-App nutzen, braucht Ihr für das Aqara Radiator Thermostate E1 einen Zigbee-Hub. Am günstigsten klappt das mit dem Aqara USB Hub E1 für weniger als 30 Euro. / © NextPit

Solltet Ihr noch einen Aqara-Hub eingerichtet haben, dann findet Ihr mehr Informationen dazu in unserem Test des Aqara Camera Hub G3. Die Kurzfassung: Es hat wirklich schnell geklappt. Alternativ könnt Ihr aber das Smart Radiator Thermostat auch durch Einscannen des QR-Codes in Apple Homekit einrichten. Ein Hub benötigt Ihr aber trotzdem, und in der Homekit-App gibt es weniger Einstellungsmöglichkeiten als in der kürzlich renovierten Aqara-Home-App.

Habt Ihr den Hub bereits konfiguriert, dauert das Einrichten nicht einmal eine Minute. / © NextPit

Fangen wir mit den einfachsten Dingen an. In der App könnt Ihr – genau wie am Thermostat selbst – eine Zieltemperatur festlegen. In der App habt Ihr allerdings auch die Option, tagsüber drei verschiedene Temperaturzonen einzurichten. So habt Ihr's dann beispielsweise Abends kuschelig warm, Nachts schön kühl und tagsüber irgendwo dazwischen. Ihr könnt auch für einzelne Wochentage oder das Wochenende eigene Zeitpläne festlegen.

Die Aqara-Home-App ist übersichtlich aufgebaut. / © NextPit

Es geht aber auch noch smarter: Ihr könnt das Radiator Thermostate E1 nämlich mit dem umfangreichen Automationskatalog der Aqara-Home-App automatisieren. Da gibt es beispielsweise eine Geofencing-Funktion, die automatisch die Temperatur auf einen bestimmten Wert einstellt, wenn Ihr Euch Eurer Wohnung nähert oder diese verlasst. Oder Ihr könnt das Thermostat mit anderen Sensoren kombinieren, beispielsweise einem Fenstersensor. Habt Ihr eine Kamera verbunden, beispielsweise den zuvor erwähnten AqaraCamera Hub G3, könnt Ihr sogar dank Gesichtserkennung je nach Person im Raum automatisch das Wunschklima einstellen lassen.

Es soll schön warm sein, wenn Ihr nach Hause kommt? Dank Geofencing ist das kein Problem. / © NextPit

Eine Frostschutz-Funktion ist ebenso an Bord wie eine Fensteröffnungserkennung, die das Thermostat bei einem erkannten Temperatursturz automatisch für 30 Minuten herunterregelt. Außerdem unterstützt das Heizkörperthermostat auch externe Temperatursensoren. Die maximale Temperatur beträgt übrigens 30°C. Die Brotbäcker oder Reptilienfreunde da draußen können also mit dem Radiator Thermostate E1 beispielsweise auch ein als Terrarium oder Gärbox umgebautes Zimmer temperieren. Bei Tado beispielsweise ist bereits bei 25°C Schluss.

Schlussendlich gibt es noch eine Option zum Kalibrieren des Thermostats sowie eine automatische Ventil-Funktionswarnung. Sollte die Stellung des Thermostats über längere Zeit so gar nicht mehr der Raumtemperatur übereinstimmen, sitzt möglicherweise der Stift im Heizungsventil fest. Ihr bekommt dann einen Hinweis, das Heizungsventil zu kontrollieren.