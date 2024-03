Teufel Rockster Air 2 im Test: Nachbarn hassen diesen Trick

Ebenfalls bemängeln muss ich, dass Rockster keinerlei Räder oder Rollen am 14 kg schweren Speaker verbaut. Auch die Rucksackhalterung, dank derer Ihr den Bluetooth-Spaker auf dem Rücken tragen könnt, ist mit einer UVP von knapp 120 Euro zu teuer. Seit Ende 2023 bietet Teufel zudem eine Schutzhülle und einen Ersatzakku an. Dieses Zubehör ist aber ebenfalls zu kostspielig.

Positiv hervorzuheben ist die Verarbeitungsqualität des Rockster. Teufel setzt sowohl hochwertigen Kunststoff als auch Metall am Gehäuse ein, leider fehlt allerdings ein Schutz gegen Wasser und Staub. Ohne IP-Zertifizierung wäre ich vorsichtig, den Lautsprecher im Regen zu betreiben. Auch Bier- oder Sektduschen würde ich hier lieber vermeiden. Angesichts der hohen UVP finde ich dieses Versäumnis ein wenig enttäuschend. Gerade auf Partys kommt es ja durchaus mal vor, dass Speaker mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.

Was Teufel beim Rockster Air 2 ebenfalls gut löst, sind die Tragemöglichkeiten. So gibt es an der Oberseite einen gummierten Griff, der eine angenehme Dicke zum alleinigen Tragen aufweist. Dank einer Griffmulde an der Unterseite kann man den Bluetooth-Speaker dann auch bequem zu zweit tragen. Zwei weitere Mulden links und rechts am Gehäuse sind dann noch sehr praktisch, um die Box auf Stative zu setzen oder kurz umzusetzen.

Die Richtung hin zum Musizieren entdeckt man beim Rockster Air 2 erst wieder, wenn man den Speaker umdreht oder auf den Kopf stellt. Denn an der Unterseite befindet sich ein Steckplatz für PA-Stative, wodurch sich der Speaker als aktiver Lautsprecher etwa in einem DJ-Setup verwenden lässt. Auf der Rückseite findet man dann die nötigen Anschlüsse, bestehend aus:

In den Pressematerialien und auf der Homepage vermarktet Teufel den "Rockster" mit einer gewissen "Rock-and-Roll-Ästhetik". Ausgepackt und ins Wohnzimmer gestellt, ist davon aber nicht mehr allzu viel zu sehen. Das sehe ich durchaus als positiv an, denn so ist der Rockster Air 2 ein eher schlichter, großer Partylautsprecher. Das Design erinnert mich dabei immer an PA-Lautsprecher, wie sie allgemein in der Musikbranche zu finden sind.

Klangqualität und Technik

Womöglich seid Ihr in diesem Testbericht direkt zur Klangqualität gesprungen, denn: Beim Rockster Air 2 geht's natürlich hauptsächlich um einen guten Partyklang. Die Bluetooth-Box bietet eine maximale Ausgangsleistung von 80 W, verfügt über einen riesigen Cellulose-Tieftöner mit 25 cm Durchmesser und über einen Hochtöner mit 2,5 cm Durchmesser. Wer mag, kann den Rockster Air 2 zudem im Stereo-Paar betreiben.

Gefällt:

Irre viel Leistung, übersteuert auch in hohen Lautstärken nicht

Tolle Funktionen für Musiker*innen

Einzelnen Eingänge lassen sich separat abmischen

Unterstützt AptX

Gefällt nicht:

Keine Leistungsbeschränkung, daher eher ungeeignet für Wohnungen

Keine Streaming-Funktionen

Stereoklang nur im Paar, dann stolze 1.400 Euro teuer

In diesem Test möchte ich den Rockster Air 2 sowohl als Party-Lautsprecher als auch für den Heimgebrauch bewerten. Denn meiner Meinung nach kann man bei einer UVP von 800 Euro durchaus erwarten, dass Käufer*innen den Lautsprecher nicht nur in Partykellern oder auf allgemein in Party-Kontexten bewerten. Aber starten wir mit der Technik.

Die Verarbeitung der Knöpfe und Anschlüsse ist wirklich hochwertig. / © nextpit

Teufel stattet den Rockster Air 2 mit einem 2-Wege-Lautsprecher-Setup aus. Für die Höhen ist dabei ein 2,5 cm großer Tweeter und für Bässe ein 25 cm großer Tieftöner zuständig. Letzterer soll einen "Marianengraben-tiefen Kickbass bei hoher Impulstreue" bieten, gleichzeitig spricht Teufel von einem multifunktionalen Setup für Musik, Bühnen, Partys und Reden. Wie die Anschlüsse bereits vermuten lassen, könnt Ihr auch Instrumente und Mikrofone anschließen. Für diese Eingänge verbaut Teufel Class-D-Endstufen mit 32-Bit-DSP. Als Verstärker vertraut der Hersteller auf Class D Amps von Texas Instruments.

Sehr begrüßenswert ist, dass Euch Teufel die verschiedenen Eingänge – Bluetooth, Aux, Instrumente, Mikrofon – über separate Drehregler abmischen lässt. So könnt Ihr etwa Eure Gitarrenkünste à la Buckethead über einen Backing-Track vorführen oder in feinstem Patois Ansagen über Dancehall-Beats sprechen. Oder Ihr setzt Euch mit dem Rockster Air 2 in die Fußgängerzone und covert nach einer Schachtel Zigaretten deutsche Indierock-Songs.

Scherz beiseite, diese flexible Ausrichtung ist meiner Meinung nach der große Clou am Rockster Air 2. Denn Musiker*innen können den Lautsprecher so wirklich flexibel einsetzen. Anders als bei vielen mobilen Gitarrenverstärkern mit integriertem Akku finden wir hier Bluetooth und eine wirklich lange Akkulaufzeit vor. Das kann ein wirklicher Vorteil sein, wenn man neben der eigenen Musik auch gerne fremde Songs in Partykontexten spielt.

Zum Verbinden gibt’s noch einige Knöpfe auf der Oberseite. / © nextpit

Für Partykontexte ist der Rockster Air 2 dann mit einer Maximallautstärke von 115 db (mit 1m Abstand) auch wirklich gut geeignet. Gerade der Tieftöner bringt hier Wände, Böden und die Partygemeinde zum Beben und voll aufgedreht klingt der Teufel noch immer wirklich gut. Für meinen Test bin ich in einen Proberaum gefahren, um die Box einmal komplett aufzudrehen. Und in dem etwa 15 m² großen Raum hätte ich die Maximallautstärke nicht länger als fünf Minuten ausgehalten. Kein Wunder, denn Teufel schreibt den Rockster Air 2 für Menschenmengen mit bis zu 80 Personen im Stereo-Setup aus.

Diese gewaltige Leistung wird aber zum Problem, wenn man den Rockster Air 2 auch in der eigenen Wohnung betreiben will. Und hier will ich noch einmal den Vergleich zu Gitarrenverstärkern ziehen. Viele leistungsstarke Amps verfügen über eine Funktion, mit welcher sich die Leistung auf wenige Watt drosseln lässt. Und genau so etwas hätte ich mir beim Rockster Air 2 in meiner Wohnung gewünscht.

Selbst das Signal beim Anschalten, ein recht tiefer Ton, der lauter wird, ist mir im Mehrfamilienhaus zu laut. Und obwohl sich der Bass recht einfach über den Zwei-Band-Equalizer herausnehmen lässt, scheppert selbst bei geringer Lautstärke der Boden. Wer in einer Wohnung lebt und seinen fast 800 Euro teuren Bluetooth-Speaker zum privaten Musikhören nutzen will, der muss wirklich aufpassen, dass die Nachbarn nicht plötzlich vor der Tür stehen. Das finde ich schade und hier hätte ich mir mehr Möglichkeiten gewünscht, die Leistung für den Heimgebrauch zu drosseln.

Denn dass sich der Rockster Air 2 schwer zähmen lässt, ist gerade aus dem Grund schade, als dass Musik auch in geringen Lautstärken echt gut klingt. Das Grundrauschen ist trotz der hohen Leistung gering und dank AptX lässt sich Musik auch ausreichend hochauflösend auf den Speaker bringen.

Insgesamt ist der Rockster Air 2 damit einer der leistungsstärksten und auch flexibelsten Bluetooth-Speaker / Party-Lautsprecher auf dem Markt. Leider kann ich ihn aufgrund der schwer zu kontrollierenden Leistung aber eher weniger für den Privatgebrauch empfehlen.