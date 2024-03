JBL Charge 5 im Test: Hörschaden für unter 150 Euro

Im Charge 5 packt JBL satte 40 W in ein kompaktes Gehäuse. Gleichzeitig ist der Bluetooth-Speaker nach IP67 gegen Wasser und Staub geschützt und kommt in vielen Farben. Macht JBL beim etwa 150 Euro teuren Lautsprecher also alles richtig? All das finden wir mit Musik auf den Ohren im nextpit-Test heraus!

Design & Verarbeitung

Mit einem Gewicht von knapp 1 kg und einer Länge von 22 cm ist der Charge 5 nicht die kompakteste Bluetooth-Box. Eine IP67-Zertifizierung weist aber schon im Datenblatt darauf hin, dass es sich um einen hochwertigen und robusten Lautsprecher handelt. JBL kleidet die Charge 5 zudem in verschiedenste Farben. Die Möglichkeit, den Bluetooth-Speaker an Rucksäcken und Co. zu befestigen, fehlt allerdings leider.

Gefällt:

Robuste Konstruktion mit IP67-Zertifizierung

Viele Farben

Einfache Bedienung + Knöpfe mit guten Druckpunkten

Gefällt nicht:

Keine Lautsprecher auf der Rückseite

Keine Öse für Trageschlaufen

Kein Klinkenanschluss

JBL stellte uns die Charge 5 für diesen Testbericht in der Farbvariante "Squad" zur Verfügung. Aber keine Sorge, der Hersteller bietet die Bluetooth-Box insgesamt in neun Farbvarianten an. Gefällt Euch der militärische Look nicht und wollt Ihr nicht ständig den Witz hören, dass die Charge 5 ja gar nicht zu sehen sei, findet Ihr sicher ein Modell, das nach Eurem Geschmack ist.

Unabhängig von der Farbvariante besteht die Charge 5 aber immer aus recyceltem Kunststoff und einem recycelten Überzug aus Stoff. Dieser sitzt wunderbar fest am Gehäuse des Speakers und droht selbst bei starkem Druck nicht, zu verrutschen. Diese robuste Konstruktion unterstreicht der Hersteller mit der Auszeichnung einer IP67-Zertifizierung. Somit könnt Ihr die Charge 5 getrost mit nach draußen oder auf Festivals nehmen. Staub und Wasser machen dem Speaker nichts aus.

Die Speaker sitzen beim Charge 5 links und rechts hinter dem JBL-Logo. / © nextpit

Was mir im Test ein wenig negativ auffiel, sind die zwei freiliegenden Bassradiatoren links und rechts am Speaker. Diese wirken zwar sehr robust, sind bei starkem Druck aber dennoch Schwachpunkte. Hier zwei schützende Querstreben vorzubauen, hätte den Charge 5 noch einmal robuster wirken lassen. Neben den Bassradiatoren an den Seiten gibt es zwei Hochtöner, die nach vorne in Richtung des JBL-Logos ausstrahlen. Dadurch ist der Klang recht eindeutig nach vorne gerichtet, was bei einer Nutzung auf Tischen inmitten von Gruppen ein wenig von Nachteil ist. Aber dazu später mehr.

An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf die Bedienung der Box eingehen. Oben gibt's insgesamt sechs Knöpfe, die sowohl die Lautstärke als auch die Verbindung zu Smartphones sowie weiteren JBL-Speakern steuern. Zusätzlich bietet JBL eine Companion-App an, über die sich der Klang per Equalizer anpassen lässt.

Als Anschlüsse gibt's leider nur USB-A und USB-C / © nextpit

Die Anschlussvielfalt ist bei der Charge 5 allerdings recht stark eingeschränkt. Leider versäumt es JBL wie Bose bei der Soundlink Flex einen Klinkenanschluss für die kabelgebundene Wiedergabe zu verbauen. Somit gibt es nur einen USB-A-Ausgang sowie einen USB-C-Eingang an der Box.

Insgesamt ist das Design der Charge 5 nichts Besonderes, aber wunderbar robust. Die Verarbeitung ist wirklich hervorragend und eine IP67-Zertifizierung begrüße ich persönlich bei BT-Speakern sehr.