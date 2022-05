Smarte Heizkörperthermostate: Darauf müsst Ihr 2022 beim Kauf achten

Energie wird teurer! Daran können wir bei NextPit leider nichts ändern. Aber wir können Euch dabei helfen, mit smarten Heizkörperthermostaten in Eurem Smart-Home Energie zu sparen. Wir klären Euch auf, was es mit diesen smarten Thermostaten auf sich hat und worauf Ihr achten müsst.

Heizen ist unabhängig vom Smart-Home-Aspekt eine sehr komplexe Thematik. Fangen wir also klein an und beschäftigen uns zunächst einmal mit smarten Heizkörperthermostaten. Bedenkt daher, dass wir die in der Tabelle aufgelisteten Thermostate allesamt noch nicht haben testen können. Wir haben im Netz recherchiert und auf diese Weise fünf sehr beliebte Produkte ausgewählt. Ihr könnt uns aber in den Kommentaren gerne erzählen, ob Ihr Euch Testberichte von uns wünscht!

Smarte Heizkörperthermostate im Vergleich

Redaktionstipp Preistipp Für Apple Produkt Tado V3+ Eurotronic Comet Plus Eve Thermo Honeywell Evohome Homematic IP Abbildung Bridge notwendig Ja, im Starterkit enthalten – – Ja, im Starter-Paket enthalten Ja, im Starter-Set enthalten Im Set enthalten Internet-Bridge + 1 Thermostat 4 Thermostate 4 Thermostate ‎Honeywell Home evohome Wi-Fi Zentrale + 2 Heizkörperregler Homematic Access Point, 1 Thermostat, 1 Fenster-/Tür-Sensor Bedienung per App ja ja ja ja ja kompatibel mit Alexa, Apple Homekit, Google Assistant, IFTTT – Apple Alexa, IFTTT Alexa, Google Assistant Geofencing Ja, über IFTTT – Ja Ja, über IFTTT – Preis 119 Euro 60,21 Euro 259,95 Euro 269,99 Euro 119,85 Zum Angebot* Preis prüfen Preis prüfen Preis prüfen Preis prüfen Preis prüfen

Euch wird es aufgefallen sein, dass wir uns in den letzten Wochen und Monaten vermehrt mit Smart-Home-Lösungen auseinandergesetzt haben. So haben wir zuletzt erklärt, worauf Ihr bei der Anschaffung von smarten Video-Türklingeln achten müsst. Heute steigen wir also in die Welt des smarten Heizens ein. Wir erklären Euch in diesem Beitrag, worauf Ihr zu achten habt, welche Kosten auf Euch zukommen und vieles mehr. Los geht's:

Inhaltsverzeichnis:

Was ist ein smarter Heizkörperthermostat und wozu braucht Ihr ihn?

Wie erwähnt konzentrieren wir uns heute zunächst einmal auf smarte Heizkörperthermostate und lassen Wand-/Raumthermostate und Fußbodenheizungen komplett außen vor. Smarte Heizkörperthermostate ersetzen im Grunde lediglich die herkömmlichen Thermostate an den Heizkörpern Eurer Wohnung. Die Installation ist in den meisten Fällen sehr unkompliziert und grundsätzlich sind die Modelle auch alle kompatibel mit Euren Heizkörpern.

Ihr könnt die Thermostate über eine Smartphone-App bedienen, je nach Modell auch per Sprachsteuerung. Sie sind programmierbar, manche Systeme lernen auch aus Euren Heizgewohnheiten und oft erkennen die Systeme auch automatisch, ob Ihr im Haus seid oder nicht.

Die großen Vorteile der smarten Thermostate sind der Bedienkomfort und auch die Möglichkeit, Energie zu sparen. Letzteres hängt aber auch vom Zustand Eurer Wohnung bzw. des Hauses ab: Ein frisch saniertes Haus verliert nicht mehr so viel Wärme, daher kann dort weniger Geld gespart werden. Bleibt der Bedienkomfort, denn Ihr könnt per App Zeitpläne erstellen, wann welche Heizung aktiv sein soll und reguliert die Temperaturen über die Anwendung oder sogar auf Zuruf.

Heizkörperthermostat: Darauf müsst Ihr beim Kauf achten

Installation

Die Installation ist bei Heizkörperthermostaten erfreulich unkompliziert und kann im Grunde von jedem vorgenommen werden. Ihr tauscht einfach das alte, "dumme" Thermostat gegen das smarte aus. Zu den Thermostaten gehört in vielen Fällen eine Bridge, die zwischen Thermostat und Euren Router geschaltet wird. Per Funk kommuniziert diese Bridge mit den Thermostaten und dank WLAN könnt Ihr Eure Heizung dann auch aus der Ferne kontrollieren.

Komplizierter wird es lediglich, wenn Ihr Euch für ein verkabeltes Wandthermostat entscheidet. Lasst uns da auch gerne wissen, ob dieses Thema für Euch interessant ist und wir Euch auch da eine Übersicht erstellen sollen. Sucht Ihr aber lediglich smarte Heizkörperthermostate, ist die Installation kaum eine Hürde für Euch.

Achtet vor dem Kauf darauf, ob Ihr genug Platz fürs Anbringen habt. / © Eurotronic

Ihr solltet allerdings vorher die Größe der smarten Thermostate berücksichtigen. Viele Modelle sind etwas größer als die normalen Thermostate. Denkt also vorher darüber nach, ob genug Platz am Heizkörper vorhanden ist. Das gilt zum Einen natürlich fürs Anbringen und für manuelle Bedienung. Ihr müsst aber auch hin und wieder Batterien wechseln.

Welches ist das richtige System?

Die Frage des Systems ist eine, die Ihr Euch dringend vor der Anschaffung stellen müsst. Ist das gewünschte System um weitere Komponenten erweiterbar? Passt es zusammen mit dem bereits vorhandenen Smart-Home-System? Ist es kompatibel mit Alexa, Siri oder dem Google Assistant? Auch, wenn mit dem Standard Matter ein Silberstreif am Horizont auftaucht: Viele Anbieter kochen da bislang Ihr eigenes Süppchen, was die verschiedenen Smart-Home-Standards angeht.

Habt Ihr also beispielsweise schon Smart-Home-Elemente, die Ihr über den Zigbee-Standard kontrolliert, sollte das auch für die Thermostate gelten. Eine recht günstige Lösung gibt es da beispielsweise von Eurotronic – die Eurotronic Spirit Heizkörperthermostate* lassen sich ins Zigbee-System integrieren.

Wir kommen später noch zum Kostenpunkt Eurer Anschaffung, nur jetzt schon so viel dazu: Wenn Ihr Euch jetzt für eine Variante entscheidet, die möglicherweise nicht mit Eurem späteren Smart-Home zusammenpasst, investiert Ihr vielleicht jetzt Hunderte von Euros und müsst dann den ganzen Spaß nochmal neu erwerben.

Funktionen und Bedienkomfort

Neben der Nachhaltigkeit, der gesparten Energie und somit gesparten Kosten ist der Komfort das Hauptargument für smarte Heizkörperthermostate. Auch hier unterscheiden sich die Angebote teils deutlich voneinander. Das bedeutet zunächst einmal, dass Ihr nicht mehr zu jedem Heizkörper laufen müsst, um die Temperatur manuell anzupassen. Stattdessen geht das bequem per App. In der Regel besteht für Euch dennoch die Möglichkeit, die Temperatur manuell am Thermostat zu regeln.

Viele Heizkörperthermostate könnt Ihr per Sprache steuern / © Tado

Smarte Thermostate bieten aber deutlich mehr als nur die App-Bedienung. Viele Modelle lassen sich per Alexa, Google Assistant oder Siri auch mit Sprachkommandos kontrollieren. Darüber hinaus könnt Ihr über die App Zeitpläne aufstellen. So könnt Ihr festlegen, dass die Heizung zu einer bestimmten Uhrzeit an- oder ausgeschaltet werden. Oder Ihr entscheidet Euch, nur bestimmte Räume zu heizen.

Dank der App könnt Ihr auch aus der Ferne die Heizung steuern, also schon mal vorheizen, wenn Ihr wisst, dass Ihr in einer Stunde zuhause seid. Noch einfacher geht es mithilfe von Geofencing. In diesem Fall wird erkannt, dass Ihr Euch Eurer Wohnung nähert und die Heizung wird dann automatisch angeworfen. Es gibt auch smarte Heiztechnik, bei der das System Eure Gewohnheiten erlernt. In diesem Fall müsst Ihr also keine Pläne erstellen, weil das System nach einiger Zeit zum Beispiel weiß, wann Ihr zur Arbeit fahrt.

Ein Feature, bei dem es auch um Komfort, aber primär ums Energiesparen geht, ist der Einsatz von zusätzlichen Sensoren. Das oben empfohlene Set Homematic IP liefert zum Beispiel bereits einen entsprechenden Sensor für ein Fenster mit. Dadurch senkt die Heizung automatisch die Temperatur, wenn ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird und umgekehrt.

Kosten

Smarte Thermostate sind auf jeden Fall auch ein kostenintensives Vergnügen. Wer auf Bedienkomfort verzichten kann, wird auch mit günstigen Modellen glücklich. Das Set von Eurotronic mit vier Thermostaten kostet lediglich 60 Euro. Je umfangreicher die Feature-Liste ist, desto teurer werden auch die Thermostate. In der Regel werden ab 40 Euro fällig pro Heizkörperthermostat.

Dazu kommt dann in vielen Fällen noch die passende Bridge oder ein Hub. In unserer Tabelle oben haben wir Euch jeweils Starter-Kits vorgeschlagen. Die beinhalten nicht nur die komplette Technik, damit Ihr direkt loslegen könnt, sondern auch die notwendigen Batterien. Berücksichtigt dabei aber auch, dass Sets wie das von Tado lediglich mit einem Thermostat ausgeliefert werden. Ihr könnt bei jedem Anbieter jederzeit einzelne Thermostate nachkaufen. Im Fall von Tado werden da pro Heizkörper 75 Euro fällig.

Wenn Ihr also Eure komplette Wohnung oder gar ein komplettes Haus bestücken wollt, summieren sich die Kosten entsprechend. Genau deswegen solltet Ihr die vorherigen Punkte berücksichtigen und Euch darüber im klaren sein, auf welches System und welche Features Ihr setzt.

Damit sind wir durch mit unserem Crash-Kurs zu smarten Heizkörperthermostaten. Habt Ihr Gedanken, Ideen oder Egänzungen dazu, lasst uns gerne Kommentare da. Wie gesagt: Wir erkunden das große Smart-Home-Reich aktuell, lernen selbst täglich dazu und werden das in Zukunft weiter ausbauen.

Wenn Ihr auch in unsere bisherigen Smart-Home-Übersichten reinlesen wollt – hier sind sie:

Nutzt Ihr selbst bereits eine intelligente Heizung in Eurem Smart-Home? Oder seid Ihr eher altmodisch und reguliert die Temperatur lieber manuell? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!