Watch S4 im Test: Xiaomi-Smartwatch bietet 15 Tage Akku für 160 €

Design: Tauschbare Lünette für mehr Individualisierung

Design und Verarbeitung Größe 47,3 x 47,3 x 12,0 mm Gewicht 44,5 g Materialwahl Kunststoff, Aluminiumlegierung IP-Zertifizierung Wasserdichtigkeit bis 5 bar (5 ATM)

Allzu viel hat sich nicht getan beim Design der Xiaomi Watch – wie schon das Vorgängermodell "S3" bietet die S4 ein 1,43" großes AMOLED-Display, eine drehbare Lünette und ein glänzendes Gehäuse mit gebürsteten Elementen. Für unseren Test hat uns Xiaomi das silberne Modell zugeschickt, alternativ gibt's noch eine schwarze und eine regenbogenfarbene Variante.

Mit einem Durchmesser von 47,3 mm und einer Dicke von 12 mm trägt sich die Xiaomi Watch S4 durchaus spürbar am Handgelenk. Sie ist so groß, dass unsere Wearable-Expertin Camila ihr Testmodell an mich weitergegeben hat, da ihr die Uhr zu groß ist. Mit einem Gewicht von 44,5 g vergisst man allerdings durchaus, dass man die Smartwatch am Handgelenk trägt. Während ich die Größe beim Sport noch in Ordnung fand, störte mich die Xiaomi Watch S4 am Handgelenk beim Schlafen ein wenig. Ich bin davon zwar nicht aufgewacht, beim Einschlafen hätte ich sie aber gerne abgenommen. Da mir die Uhr sonst gefällt, wünsche ich mir nächstes Jahr eine Version mit kleinerem Display!

Das Display der Smartwatch ist gut und erreicht bis zu 2.200 Nits. © nextpit Am Handgelenk trägt sich die Xiaomi Watch S4 weniger dezent. Dafür ist das Display angenehm groß. © nextpit Die Sensoren der Watch S4 sind solide, messen aber vergleichsweise wenige Metriken. © nextpit Zentrales Bedienelement neben dem Dispaly: Die drehbare Krone. © nextpit Die Lünette ist austauschbar, neue gibt's in der Regel beim Kauf neuer Uhrbänder dazu. © nextpit

Schön finde ich an der S4 zudem, dass man sie auf vielerlei Arten individualisieren kann. Für unseren Test hat Xiaomi uns etwa zwei alternative Bänder zugeschickt, von denen mir das orangefarbene Band mit Klettverschluss am besten gefiel. Jeweils können wir dabei die Lünette tauschen, die mit einer leichten Drehbewegung fest und sicher einrastet. Der Hersteller bietet zudem viele unterschiedliche Watchfaces an, die mitunter analoge Uhren simulieren. So kann eine Uhr für verschiedene Anlässe herhalten, beispielsweise mit Watchfaces im Analog-Stil und Metallband beim Abendessen und mit Casio-Ästhetik mit Sportband im Gym.

Die Watch S4 bietet zudem eine neue Bedienmöglichkeit. Zwar gibt's nach wie vor eine drehbare Krone und einen Knopf an der rechten Seite, Xiaomi hat sich aber die Gestensteuerung von Herstellern wie Samsung und Apple abgeschaut. Die Erkennung von Gesten wie eine Drehbewegung des Handgelenks oder ein Fingerschnipp funktioniert dabei zwar zuverlässig. Die Auswahl der auszulösenden Aktionen ist aber stark eingeschränkt. Wir können sie zur Aufnahme eines Fotos am Smartphone verwenden, das Wetter öffnen, Benachrichtigungen ignorieren oder einen Anruf ablehnen. Hier hätte ich mir eine freie Auswahl zu öffnender Apps gewünscht.

Die Xiaomi Watch S4 kommt mit derselben Wasserdichtigkeit wie das Vorgängermodell. Mit 5ATM zertifiziert der Hersteller eine Wasserdichtigkeit für Tauchgänge in bis zu 50 Metern Tiefe. Weitere Zertifizierungen nach Militärstandards oder sonstigem weist das Datenblatt nicht auf.