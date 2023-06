So übersteht Ihr den Sommer: Die besten mobilen Klimaanlagen im Vergleich

Bei mobilen Klimaanlagen solltet Ihr vorab einige Fragen klären. Soll sie auch im Winter heizen können? Wie laut darf sie maximal sein? Wie groß ist der zu kühlende Raum? All diesen Fragen gehen wir in dieser Kaufberatung auf den Grund und präsentieren Euch eine Auswahl der besten Geräte, um den Sommer kühl zu überstehen.

Leider sind viele mobile Klimaanlagen noch nicht über eine App steuerbar. Zusätzlich lassen sich nur ein paar wenige via Google Assistant oder Alexa bedienen und so müsst Ihr bei den Geräten häufig noch selbst Hand anlegen.

Das beste irreversible Modell Das beste reversible Modell Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis Das günstige Klimagerät Die leiseste Für große Räume Produkt Klarstein New Breeze ECO Argo Milo Plus Tristar AC-5562 Shinco SPK3S-07C Comfee 3-in-1 Suntec Transform 14.000 Abbildung Leistung 10.000 BTU (2900 W) 13.000 BTU 12.000 BTU (3500 W) 7000 BTU (2050 W) 8000 BTU (2300 W) 14.000 BTU (4100 W) Luftdurchsatz 360 m³/h 340 m³/h 340 m³/h - 320 m³/h 450 m³/h Geräuschpegel 48 dB min und 64 dB max 65 dB 65 dB 65 dB 47,2 dB und 62 dB max. 65 dB Abmessungen und Gewicht 40,5 × 39 × 82 cm; 41,45 kg 40,5 × 38,5 × 83,5 cm; 36 kg 56,2 × 38,2 × 84 cm; 27 kg 30,5 × 29 × 67,8 cm; 18,5 kg 34,5 × 35,5 × 70,3 cm; 25,5 kg 32 × 76,5 × 56,5 cm; 35,6 kg Angebot*. Klarstein New Breeze ECO Argo Milo Plus Tristar AC-5562 Shinco SPK3S-07C Comfee 3-in-1 Suntec Transform 14.000

Inhaltsverzeichnis

Kaufberatung: Kriterien für die Auswahl einer mobilen Klimaanlage

Was ist eine mobile Klimaanlage?

Wie der Name schon sagt, lässt sich eine mobile Klimaanlage ohne großen Aufwand bewegen und einsetzen. Im Gegensatz zu fest installierten oder montierbaren Klimaanlagen, die aus zwei Einheiten bestehen (einer externen und einer internen), sind mobile Modelle deutlich praktikabler und zudem einfacher zu installieren.

Es ist außerdem wichtig zu wissen, dass es viele verschiedene Arten von Klimaanlagen gibt. Monoblock-Modelle erzeugen beispielsweise die Kälte von selbst. Sie müssen in der Nähe einer Tür oder eines Fensters aufgestellt werden, damit die Wärme über einen Kanal abgeführt werden kann. Dieser Prozess führt zu einer sehr starken Lärmentwicklung.

Split-Modelle übernehmen das Konzept der klassischen Klimaanlagen und bestehen aus zwei Komponenten: einer Inneneinheit, die den Verdampfer und die Steuerung beherbergt, und einer Außeneinheit, die den Kompressor und den Kondensator enthält. Mobile Klimageräte bieten dank ihres Verdunstungssystems eine größere Freiheit bei der Platzierung, erfordern dafür jedoch einige Zugeständnisse bei der Wärmeleistung.

Im Jahr 2023 gelten Klarstein, Olimpia und Suntec als wichtigste Hersteller für mobile Klimageräte. Während Klarstein-Modelle mit futuristischen Designs und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis aufwarten, bietet Olimpia eine ganze Reihe von reversiblen Modellen an.

Bedenkt allerdings, dass Ihr für ein gutes mobiles Klimagerät mit 400 bis 500 Euro rechnen müsst. Die Kosten der Geräte können allerdings stark variieren. So gibt es bereits interessante Modelle für weniger als 300 Euro, Spitzenmodelle können Euch bis zu 1.500 Euro kosten.

Mobile Klimaanlage – reversibel oder irreversibel?

Auf dem Markt gibt es sowohl reversible als auch irreversible Klimaanlagen. Erstere haben den Vorteil, dass sie im Winter auch als Heizung dienen können und somit das ganze Jahr einen Nutzen haben. Sie sind in der Regel teurer als die irreversiblen Modelle, haben aber den Vorteil, dass Ihr keine weiteren Geräte benötigt, wenn Eure Wohnung über kein gutes Heizsystem verfügt.

Müsst Ihr im Winter nicht mit einem zusätzlichen Heizgerät nachhelfen, tut es auch eine mobile, irreversible Klimaanlage. Beachtet zudem, dass diese Varianten etwas leiser sind als reversible Geräte.

Kühlleistung, Luftstrom, Stromverbrauch und Geräuschpegel

Die Effizienz eines Klimagerätes wird durch ihre Leistung bestimmt, die in der Maßeinheit "BTU" (Britische Wärmeeinheit) ausgedrückt wird. Daher solltet Ihr besonders darauf achten, ein Modell zu wählen, das für Euren zu kühlenden Raum geeignet ist. Ansonsten lauft Ihr Gefahr, dass Ihr das Gerät ständig voll aufdrehen müsst. Dadurch entsteht ein deutlich höherer Stromverbrauch und auch die Unterhaltungskosten für das Gerät steigen.

Was die BTU genau ist, zeigen wir Euch an folgendem Rechenbeispiel: Um 0 m² bis 25 m² zu kühlen, braucht Ihr eine Klimaanlage mit einer Leistung von ca. 8.250 BTU, was ungefähr 2,4 kW entspricht. Somit ergibt sich, dass 1 W etwa 3,41 BTU gleichzusetzen ist.

Zusätzlich müsst Ihr auf den Luftstrom achten, da er bestimmt, wie schnell die Klimaanlage einen Raum herunterkühlt. Achtet also auf Modelle mit einem Luftdurchsatz zwischen 300 und 450 m³/h, damit Ihr nicht unnötig viel Strom verbraucht.

Auch der bereits erwähnte Stromverbrauch ist ein wichtiges Thema bei mobilen Klimaanlagen. Wenn Ihr sie an 60 Tagen für 18 Stunden pro Jahr verwendet, verbraucht eine mobile Klimaanlage durchschnittlich 1.080 kWh. Um den Stromverbrauch Eures gewünschten Modells selbst zu berechnen, lautet die Formel:

Anzahl der Betriebsstunden x Anzahl der Tage x Leistung des Geräts in Watt / 1000 (1000 W = 1 kW) x Preis pro kWh Strom.

Ebenso wichtig ist die Lautstärke bei mobilen Geräten, denn in der Regel sind diese ziemlich laut. Möchtet Ihr eine mobile Klimaanlage in Eurem Schlafzimmer aufstellen, solltet Ihr also ebenfalls auf diesen Wert achten. Der Geräuschpegel von mobilen Klimaanlagen liegt im Allgemeinen zwischen 50 und 70 dB. Achtet auf Modelle mit einem Geräuschpegel um 55 dB, um eine möglichst komfortable Nutzung zu ermöglichen. Wenn Ihr Ruhe bevorzugt, solltet Ihr zu einem Split-Modell greifen, da diese einen Geräuschpegel um 45 dB aufweisen.

Installation und Wartung

Für viele ist der Hauptgrund, sich für ein mobiles Klimagerät zu entscheiden, die einfache Installation. Vergesst bei diesen Geräten das Bohren in der Wand und das komplizierte Verlegen von Kabeln und Schläuchen. Bei einer mobilen Klimaanlage müsst Ihr nur den Karton auspacken, das Gerät aufstellen und schon kann es losgehen.

Ihr müsst lediglich darauf achten, dass sich das Gerät in der Nähe einer Steckdose sowie einer Öffnung in der Wand, einem Fenster oder sogar einer Haustür befindet, um den Abluftschlauch zu verlegen. Um das Eindringen von Außenwärme durch die Platzierung des Abluftschlauchs zu verringern, könnt Ihr außerdem ein speziell angepasstes Dichtungsset kaufen. Viele Klimageräte werden jedoch bereits mit einem kompletten Bausatz für Fenster oder Türen verkauft.

Die Wartung einer mobilen Klimaanlage erfolgt mehr oder weniger wie bei einer herkömmlichen Klimaanlage. Sie besteht hauptsächlich aus der Reinigung der Innen- und Außenseite, der Reinigung und dem Austausch der Filter sowie der Entkalkung. Auch bei den hier aufgeführten Modellen solltet Ihr also daran denken, das Kühlgas von einem Fachmann austauschen zu lassen.

Die Komfortoptionen

Heutige Modelle können viel mehr, als nur die Temperatur zu senken. Zu den gängigsten Optionen zählen hier Ventilation, die Luftentfeuchtung Eurer Wohnung, eine Fernbedienung und ein eingebauter Timer. Bei einigen Modellen findet Ihr mittlerweile sogar einen Ionisierungs- oder Luftreinigungsmodus. Weiterhin gilt allerdings, dass eine Fernsteuerung via App bei den meisten Modellen noch nicht möglich ist.

Einige Marken bieten immerhin proprietäre Apps für die Steuerung von Klimaanlagen an. Die Kompatibilität mit Google Home oder Amazon Alexa bleibt eine eher seltene Option, ganz zu schweigen von einem passenden Gerät, das mit Apple HomeKit interagiert.

Die besten mobilen Klimaanlagen im Jahr 2023.

Beste irreversible mobile Klimaanlage: Klarstein New Breeze ECO

Das beste Allround-Klimagerät auf dem Markt ist unserer Meinung nach die Klarstein New Breeze ECO. Sie verfügt über eine Leistung von 10.000 BTU (2,9 kW), einen Luftdurchsatz von 360 m³/h, einen Geräuschpegel von gerade einmal 48 dB und ist für Räume von 29 bis 49 m² geeignet. Mit einer Leistungsaufnahme von gerade einmal 900 W ist die New Breeze ECO besonders energiesparend und hat die Energieeffizienzklasse A+.

Die New Breeze ECO ist eines der besten Modelle von Klarstein und das beste Allround-Klimagerät / © Klarstein.

Sie bietet außerdem eine Funktion zur Ventilation und Luftentfeuchtung, einen Nachtmodus sowie drei Geschwindigkeitsstufen. Um die Ausrichtung des Luftstroms zu optimieren, nutzt die New Breeze ECO eine automatische horizontale Oszillation und eine manuelle vertikale Oszillation. Ihr könnt den Betrieb zusätzlich über einen Zeitraum von 24 Stunden programmieren und das Gerät mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung oder des Bedienfeldes steuern.

Affiliate Angebot Klarstein New Breeze ECO Jetzt 50 Euro mit Coupon sparen | 10.000 BTU | Luftenfeuchter | Energieklasse A+

Die beste mobile reversible Klimaanlage: Argo Milo Plus

Ihr möchtet unbedingt eine mobile Klimaanlage, die auch als Heizung dient? Der Argo Milo Plus ist das beste reversible Klimagerät, das es derzeit gibt. Mit einer Leistung von 13.000 BTU, einem Luftdurchsatz von 340 m³/h und einem Geräuschpegel von 65 dB kostet Euch das Gerät 519 Euro. Außerdem ist sie geeignet für Räume bis zu 35 m².

Die Argo Milo Plus ist die beste Wahl, wenn Ihr es auf ein reversibles Gerät abgesehen habt/ © Argo

Die Heizfunktion ist im Winter sehr angenehm und das Gerät verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen sowie einen Automatikmodus. Die Milo Plus ist nicht nur eine mobile Klimaanlage und Heizung in einem, sondern kann auch als Luftentfeuchter und Ventilator verwendet werden. Ihre intelligenten Aufwärm-, iFeel- und Schlafmodi sind zusätzliche Extras, um Euer Wohlbefinden zu garantieren.

Affiliate Angebot Argo Milo Plus 13.000 BTU | 65 dB | Swing-, Intelligent-Pre-Heating-, Sleep-, Speicher-, X-Fan- und Selbstdiagnose-Funktionen

Die mobile Klimaanlage mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis: Tristar AC-5562

Wenn Ihr eher auf das Preis-Leistungs-Verhältnis achtet, ist die Tristar AC-5562 die richtige Wahl für Euch. Dieses Modell hat eine Leistung von bis zu 12.000 BTU (3,5 kW), einen Luftdurchsatz von 340 m³/h, einen Geräuschpegel von 65 dB und ist für Räume bis zu 35 m² geeignet.

Mit der Tristar AC-5562 bekommt Ihr wirklich viel für Euer Geld / © Tristar

Der große Pluspunkt dieser mobilen Tristar-Klimaanlage ist, dass sie trotz ihres niedrigen Preises ebenfalls reversibel ist. Auch die einfache Bedienung mit Timer und Fernbedienung ist kinderleicht. Die Tristar AC-5562 verfügt zudem über eine Ventilationsfunktion mit zwei Geschwindigkeiten und eine zusätzliche Entfeuchtungsfunktion.

Affiliate Angebot Tristar AC-5562 Energieklasse A | 12.000 BTU | Kombinierte Heiz-, Entlüftungs- und Ventilatorfunktion

Günstige mobile Klimaanlage: Shinco SPK3S-07C

Solltet Ihr auf Euer Budget achten, ist die Shinco SPK3S-07C genau die richtige Wahl für Euch / © Shinco

Für den kleineren Geldbeutel ist die Shinco SPK3S-07C eine ausgezeichnete Wahl. Sie eignet sich perfekt für Räume bis zu 18 m² und hat eine Ausgangsleistung von 7.000 BTU (2050 W), einen Luftdurchsatz von 320 m³/h, sowie einen Geräuschpegel von 65 dB.

Trotz ihres niedrigen Preises kann die Shinco SPK3S-07C neben ihrer Funktion als Klimaanlage auch als Ventilator und Luftentfeuchter eingesetzt werden. Mit einer Leistungsaufnahme von 785 W ist sie ziemlich energieeffizient und weist die Energieeffizienzklasse A aus. Sie verfügt außerdem über einen 24-Stunden-Timer und eine praktische Fernbedienung. Ferner bietet Shinco 2 Fensterkits an, um die Klimaanlage an Schiebe- oder Klappfenster anzupassen.

Affiliate Angebot Shinco SPK3S-07C 7000BTU 7.000 BTU | Luftentfeucher & Ventilator | Schlafmodus, Timer und Montagematerial | Für Räume bis zu 18m²

Die leiseste Klimaanlage: Comfee 3 in 1 8000 BTU

Die Comfee 3-in-1 8000 BTU ist eine besonders leise mobile Klimaanlage. Wie der Name bereits vermuten lässt, verfügt sie über eine Leistung von 8.000 BTU (2300 W), kann eine Fläche von 29 m² abdecken und hat, laut Hersteller, einen Geräuschpegel von nur 47,2 dB.

Die Comfee 3-in-1 8000 BTU ist perfekt für Euer Schlafzimmer geeignet/ © Comfee

Diese Klimaanlage ist perfekt geeignet, wenn Euch der Geräuschpegel, die Größe oder das Gewicht wichtig sind. Neben der Kühlung Eures Zimmers könnt Ihr die Comfee 3-in-1 auch als Ventilator und Luftentfeuchter verwenden. Aufgrund des geringen Gewichts von 28 Kilogramm lässt sich das Gerät mühelos transportieren.

Affiliate Angebot Comfee 3-in-1 8000 BTU 8.000 BTU | Für Räume bis zu 29m² | Luftentfeuchter & Ventilator | Energieeffizienzklasse: A

Die beste mobile Klimaanlage für große Räume: Suntec Transform 14.000

Die Suntec Transform 14.000 gilt als bestes Modell, um große Räume herunterzukühlen. Auch hier versteckt sich im Namen bereits die Leistung von 14.000 BTU (4100 W). Zusätzlich weist sie einen Luftdurchsatz von 450 m³/h sowie einen Geräuschpegel von 65 dB aus und kann eine Fläche von 70 m² abdecken.

Um großen Räume zu kühlen, eignet sich die Suntec Transform 14.000 besonders gut / © Suntec.

Dieses mobile Klimagerät ist sehr vielseitig und bietet Euch unter anderem Modi zum Kühlen, Heizen, Lüften, Entfeuchten, Belüften oder Trocknen Eurer Wohnung. Sie ist zudem sehr kompakt und kann dennoch eine große Fläche abdecken, ohne viel Strom zu benötigen. Mit der umfangreichen "Suntec Wellness"-App könnt Ihr sie darüber hinaus als einzige dieser Liste mit Eurem Smartphone fernsteuern. Dank der IP24-Zertifizierung ist sie zusätzlich für den Außenbereich geeignet.

Affiliate Angebot Suntec Transform 14.000 14.000 BTU | Via App steuerbar | Für Räume bis zu 70m² | IP24-Zertifikat

Das war's auch schon wieder mit dieser Kaufberatung für die besten mobilen Klimaanlagen. Jetzt solltet Ihr ungefähr wissen, was Ihr bei der Auswahl Eurer mobilen Klimaanlage beachten müsst und welche Modelle am besten für Euch geeignet sind. Um die Sommertage zu genießen, solltet Ihr jetzt nur noch zuschlagen und schon steht einem kühlen Zuhause nichts mehr im Wege.

War diese Kaufberatung hilfreich für Euch? Kennt Ihr noch andere empfehlenswerte Modelle mobiler Klimaanlagen? Habt Ihr vor, eine dieser Klimaanlagen zu kaufen? Wenn ja, welche und warum?

Lest auch unsere Kaufberatung zu den besten Staubsaugerrobotern 2023 durch und werft einen Blick auf unsere anderen Smart-Home-Artikel, falls Ihr Euch für das Thema interessiert.