Luftreiniger im Vergleich: Diese Modelle lohnen sich in 2022

Die Nachfrage an Luftreinigern ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Kein Wunder, denn die smarten Geräte messen die Qualität der Raumluft und töten Pollen, Bakterien und sogar Viren ab. In unserem Luftreiniger-Vergleich 2022 stellen wir Euch aktuelle Modelle vor und klären Begriffe wie HEPA, CADR, PM2.5 und mehr.