Top 5 Android- & iOS-Apps der Woche: Prosper, Focus Go & Games

Was steht diese Woche auf dem Programm? Focus Go für Android bietet Euch nur ein unterhaltsames Fotogalerie-Erlebnis. Prosper sorgt hoffentlich für mehr Ordnung in Eurem Leben, während Diarium dafür sorgt, dass Ihr Eure Gedanken digital notieren könnt. In Tokyo Debunker müsst Ihr übernatürliche Fälle in ganz Tokio lösen, während Lona: Realm of Colors ist ein Point-and-Click-Abenteuer, das nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch zum Spielen einlädt.

Heutzutage gibt es viele Anwendungen mit In-App-Käufen oder Werbung. Trotzdem bewerten wir alle Apps sorgfältig, um Fairness zu garantieren und Euch vor unvorhergesehenen Ausgaben zu schützen. Unser Hauptziel ist es, Apps zu entdecken, die die Nutzung Eures Smartphones verbessern und dir zusätzliche Vorteile bieten.

Wenn Ihr auf der Suche nach tollen App-Schnäppchen seid, solltet Ihr unbedingt einen Blick auf unsere Auswahl an kostenlosen Apps für die Woche werfen! Jede Woche stellen wir eine Reihe von Apps vor, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber derzeit im Rahmen eines Sonderangebots kostenlos erhältlich sind. Lasst uns also in unsere Auswahl der Top 5 Apps für diese Woche eintauchen und die besten Handyspiele und Apps entdecken, die es auf die Liste geschafft haben!

Tokyo Debunker (Android & iOS)

Intrigen und geheime Attentate? Da bin ich dabei. Im Grunde genommen folgt dieses Spiel den Spuren eines Anime-Titels, in dem es um die Darkwick Academy geht. Das ist keine gewöhnliche Schule, denn die Schülerinnen und Schüler gehören zu einer ganz besonderen Gruppe, die Ihre Seelen mit dem Teufel für einen besonderen Wunsch getauscht haben. Als Protagonist arbeitet Ihr mit ihnen zusammen und bewegt Euch durch die Metropole Tokios, um übernatürliche Fälle zu lösen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Die Grafik ist einfach umwerfend und atemberaubend schön. Auch am Gameplay gibt es nichts auszusetzen, obwohl es einen großen Nachteil gibt, wenn Ihr ein Spiel sucht, das Euch nicht mit endlosen In-App-Käufen die Taschen vollstopft. Das wird nach einer Weile ermüdend und nervig, aber wenn Ihr es aushalten könnt, gibt es im Spiel genug zu tun, um Euch zu beschäftigen.

Ladet Tokyo Debunker aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Gibt es eine gute Seite an diesem Spiel? Nun, die Synchronsprecher tragen auf jeden Fall zum Charme des Spiels bei und der Comic ist nicht nur leerer Füllstoff, sondern bietet einige Lektionen, über die man nachdenken kann.

Lona: Realm of Colors (Android & iOS)

Liebt Ihr Spiele, bei denen Ihr nicht viel denken müsst, sondern Euch einfach nur die Zeit vertreiben wollt? Dann solltet Ihr Lona: Realm of Colors eine Chance geben. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, das einen weniger ausgetretenen Pfad einschlägt und sich auf die Kunst konzentriert, was etwas anderes ist, da es weniger Dialoge und Rätsel gibt, um die Ihr Euch kümmern müsst. Wenn Ihr weiterkommen wollt, solltet Ihr auf die Erzählungen achten.

Jedes Level ist Teil von Lonas Geschichte und es liegt an Euch, herauszufinden, wie Ihr die Sache zu einem friedlichen Ende bringen könnt. Die Spielmechanik ist insofern interessant, als dass es in jedem Level zwei Seiten gibt: die chaotische Seite, die von Frau Schmidt, der Katze, repräsentiert wird, und die dunkle Seite, die von Herrn Ruppel, der Krähe, dargestellt wird.

Preis: 0,99 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Lona herunterladen: Reich der Farben aus dem Google Play Store und dem Apple App Store.

Ihr könnt jederzeit zwischen den beiden Welten hin- und herwechseln, wenn Ihr versucht, das Gleichgewicht in einer bestimmten Situation herzustellen. Ich fand es amüsant, dass alles, was ich auf der einen Seite getan habe, sich auf die andere Seite auswirkt, ohne dass ich es weiß. Insgesamt gibt es 14 einzigartige Szenen aus Lonas Erinnerung, wobei jedes Bild zwei Seiten hat. Es ist ein unheimlich entspannendes Spiel, das Euch nicht dazu drängt, es zu beenden. Nehmt Euch Zeit, es zu beenden, so wie ich es mit meinem Fortschritt getan habe.

Diarium (Android & iOS)

Wir Menschen haben das Bedürfnis, etwas zu erschaffen, um sicherzustellen, dass ein Teil von uns noch lange nach unserem letzten Atemzug erhalten bleibt. Eine der einfachsten Möglichkeiten, dies zu tun, ist, das zu Papier zu bringen, was andere über einen wissen sollen. Während der traditionelle Weg mit Stift und Papier mehr oder weniger ausgestorben ist, ist das Aufschreiben der eigenen Gedanken auf digitalem Wege der Weg der Wahl.

Hier kommt Diarium ins Spiel, ein funktionales und funktionsreiches digitales Tagebuch, das alle Euree Erinnerungen an einem Ort sammelt. Und für den Fall, dass Ihr genauso wie ich unter der Wolke der Prokrastination leidet, erinnert Euch die App auf irritierende Weise daran, eure Gedanken aufzuschreiben.

Diarium wird Euch dazu ermutigen, Eure Gedanken in diesem digitalen Tagebuch zu speichern. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (9,99 €/jährlich) / Konto erforderlich: Nein

Was ich an Diarium absolut liebe, ist, dass es keine Werbung oder Abonnements enthält. Außerdem könnt Ihr jedem Eintrag verschiedene Fotos, Videos, Dateien, Audioaufnahmen, Bewertungen und sogar Orte anhängen. Es ist immer schön, von Zeit zu Zeit in alten Erinnerungen zu schwelgen, und für mich ist es von Zeit zu Zeit sogar therapeutisch, wenn ich das, was ich habe, zu schätzen weiß.

Ich finde es gut, dass die Suchfunktion funktioniert, wenn ich auf ältere Einträge zurückgreifen muss, denn mit zunehmendem Alter lässt mein Gedächtnis nach. Die Benutzeroberfläche ist zwar nicht überragend, aber es ist ein Kinderspiel, Fotos und andere Anhänge zu jedem Eintrag hinzuzufügen. Wenn meine Frau das nächste Mal sagt: "Weißt du noch, als wir in Hongkong waren?", kann ich schnell suchen und antworten: "Ach ja, da hattet Ihr diese verwaschenen Uniqlo-Jeans und das süße kleine Top an." Oh Mann, ich werde Ihr Herz mit solchen tollen Erinnerungen zum Rasen bringen.

Ladet Diarium aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Prosper (Android & iOS)

Ich bin ein ziemlich entspannter Mensch und neige daher dazu, Dinge bis zur letzten Minute aufzuschieben oder nicht im Voraus zu planen. Leider gibt es eine App, die mich zu einer entschlosseneren und disziplinierteren Person machen kann, und das ist Prosper. Da sie als Zeitmanagement- und Aufgabenplaner angepriesen wird, habe ich beschlossen, dass ich nicht bis Silvester 2024 warten werde, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Warum nicht jetzt damit anfangen? Hoffentlich hilft es mir, meine Schreibtermine besser einzuhalten.

Prosper sollte Euch helfen können, Euer Leben mit etwas Organisation wieder in den Griff zu bekommen. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (1,99 €/Monat, 9,99 €/Jahr, 29,99 €/Lebenszeit) / Konto erforderlich: Nein (aber empfohlen)

Das Layout ist toll und leicht zu verstehen. Ich finde es toll, dass die Aufgaben individueller gestaltet sind und ich so einen großen Spielraum habe, meinen Zeitplan zu bearbeiten. Die Möglichkeit, verschiedene Farben und Emojis zuzuweisen, macht es fröhlicher und weniger ernst. Gebt einfach eine Aufgabe und die benötigte Zeit ein, und schon kann es losgehen!

Ladet Prosper aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Prosper funktioniert am besten, wenn Ihr es zu einem Prime-Konto aufgerüstet habt. Es funktioniert aber immer noch auf einer sehr grundlegenden Ebene, damit Ihr herausfinden könnt, ob es sich lohnt, Geld für mehr Funktionen auszugeben. Wenn Ihr das tut, würde ich Euch das lebenslange Abo empfehlen, wenn Ihr es länger als 3 Jahre nutzen wollt.

Focus Go (Android)

Eine weitere Woche, eine weitere App nur für Android. Es tut mir leid, iOS-Nutzer, denn die ursprüngliche DNA von nextpit war AndroidPit, obwohl wir uns im Laufe der Jahre dazu entschlossen haben, kulanter zu sein. Focus Go ist für Android-Nutzer gedacht. Es ist eine einzigartige Fotogalerie, die einfach und leicht zu bedienen ist. Da sie nicht mit zahlreichen Funktionen überfrachtet ist, hat sich der Entwickler für einen einfachen Weg entschieden und nur die Funktionen eingebaut, die die meisten Nutzer brauchen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Mit Focus Go ist das Durchblättern der Fotogalerie Eures Handys ein Kinderspiel. / © nextpit

Galerien sind in diesem Zusammenhang eine riesige Leinwand, die Eure Lieblingsbilder in chronologischer Reihenfolge zeigt, von neu zu alt, damit Ihr Euch besser erinnern könnt. Wenn Ihr ein Foto aus der Galerie auswählt, wird es so angezeigt, wie es sein sollte: butterweich. Es gibt Optionen, mit denen Eure Fotos in HDR rendern und Miniaturansichten in höherer Qualität anzeigen könnt, was den Prozessor Eures Smartphones (Vergleich) stärker beansprucht und zu einer möglichen Leistungsverschlechterung führen kann.

Ladet Focus Go aus dem Google Play Store herunter.

Ihr könnt Fotos, die Ihr Euch in Focus Go anschaut, mit anderen Apps teilen und umgekehrt. Das Beste an dieser App ist Ihre erstaunliche APK-Größe von nur 2,3 MB. Das macht sie zu einem kompakten Kraftpaket, wenn Ihr wenig Speicherplatz habt und trotzdem eine tolle Leistung haben wollt.

Habt Ihr diese Woche zufällig eine spannende neue App entdeckt? Behaltet sie nicht für Euch. Lasst es uns und die nextpit-Community in den Kommentaren wissen!