Kein Apple iPad Air mit Mini-LED

Bereits letzte Woche spekulierte Ross Young, für gewöhnlich eine gute Quelle für Display-Leaks, dass Apple das größere iPad Air mit einem Mini-LED-Display ausstattet. Die Panels sollten dabei aus einem Überangebot des letzten iPad Pro stammen. In einem neuen X-Post an seine Abonnenten erklärt Young jedoch, dass Apple die Pläne verworfen hat, mit Blick auf die hohen Kosten dieser Mini-LED-Panel.

So wie es aussieht, bleibt Apple bei den neuen Modellen des iPad Air also bei der veralteten IPS-LCD-Technologie. Die Vorteile, die mit der Mini-LED-Technologie einhergehen – stärkerer Kontrast, bessere Blickwinkel und höhere Energieeffizienz – erreichen die Air-Modelle demnach nicht.

Das Rendering des 12,9-Zoll-Modells des iPad Air M3 von Apple zeigt Ähnlichkeiten mit dem iPad Air (2022). / © 91Mobiles

Dieser Schritt könnte ganz schlicht bedeuten, dass Apple die Herstellungskosten für das 12,9-Zoll-iPad Air zugunsten einer größeren Gewinnspanne bewusst niedrig hält. Es ist aber ebenso denkbar, dass Apple die beiden iPad-Reihen weiter voneinander abgrenzen will, weil ein deutlich verbessertes iPad Air die Verkäufe des iPad Pro kannibalisieren könnte.

Ein Nicht-Pro-iPad-Modell mit Mini-LED-Display

Interessanterweise ließ Ross Young jedoch durchblicken, dass ein "Nicht-Pro"-iPad mit Mini-LED-Display dennoch kommen soll. Und nach übereinstimmenden Aussagen in Apples Lieferkette wird dieses iPad wahrscheinlich noch in diesem Jahr erscheinen.



Allerdings ist noch nicht bekannt, wie dieses iPad aussehen wird oder um welches Modell es sich konkret handeln soll. Young zieht mehrere Möglichkeiten in Betracht, darunter die Einführung eines Premium-iPad-Modells oder eines günstigeren iPad Pro mit dem besagten Mini-LED-Display.



Wir rechnen auf Apples Mai-Event sowohl mit neuen Modellen beim iPad Pro als auch dem iPad Air. Darüber hinaus wird spekuliert, dass ein neuer Apple Pencil 3 und ein Magic Keyboard für diese iPad-Tablets offiziell vorgestellt werden.

Affiliate Angebot Apple iPad 10 (2022)

Befürchtet Ihr auch, dass Apple die Verbesserungen bei den technischen Daten des iPad Air bewusst klein hält, um das iPad Pro besser zu positionieren?