Seid Ihr neugierig auf die besten Android- und iOS-Anwendungen der Woche? nextpit hat fünf herausragende Optionen ausgewählt, die wir gründlich getestet und mit einem Daumen hoch bewertet haben. Was steht diese Woche auf dem Programm? Wie wäre es, wenn Ihr mit EA Sports FC Tactical auf dem Fußballplatz taktisch vorgeht? Außerdem könnt Ihr Euch in Sonic Rumble austoben, während andere fantastische Produktivitäts- und Lifestyle-Apps vorgestellt werden, die Ihr nicht verpassen solltet.

EA Sports FC Tactical (Android und iOS)

Habt Ihr schon mal auf Eurer Couch gesessen und den Fernseher verflucht, weil Ihr wusstet, dass Ihr viel besser abgeschnitten hättet, wenn Ihr der Manager Eurer Fußballmannschaft gewesen wäret? Warum nicht mit EA SPORTS FC Tactical diese Gedanken aus der Welt schaffen? Dieses Handyspiel bietet einen neuen Ansatz für mobile Fußballspiele, indem es strategische, rundenbasierte Mechanismen mit authentischen Fußballelementen verbindet.

EA SPORTS FC Tactical unterscheidet sich von EAs Brot und Butter, wenn es um traditionelle Echtzeit-Fußballspiele geht, denn es verwendet ein rundenbasiertes System, bei dem ich die Kontrolle habe und in den entscheidenden Momenten des Spiels strategische Entscheidungen treffe. Ich habe absolut keine Kontrolle über die Bewegungen meiner Spieler/innen, da sie automatisiert sind, bis es zu Konfrontationen kommt. Das führt dazu, dass ich Entscheidungen wie Tackling, Abfangen, Dribbeln oder Schießen treffen muss.

Wenn solche Entscheidungen in Kombination mit den Spielerwerten und einem Stein-Schere-Papier-Attributsystem getroffen werden, wird der Ausgang jeder Begegnung bestimmt. Natürlich werden dabei Zufallsereignisse ausgeschlossen, die auch im echten Leben vorkommen, wie z. B. ein wirklich schlechter Tag auf dem Spielfeld, nur weil man emotional in andere Dinge als das Spiel selbst involviert ist, wie z. B. ein bevorstehender Transfer. Trotzdem sind die Ergebnisse ziemlich genau.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Mir gefällt, wie das Spiel realistische Spielermodelle mit stilisierten Animationen kombiniert, vor allem bei Geschicklichkeitsübungen und in Schlüsselmomenten. Der cineastische Ansatz wird von dynamischer Musik und visuellen Effekten begleitet, die das Spiel mit einem einzigartigen Charme bereichern. Dies ist eine einzigartige Herangehensweise an traditionelle Fußballelemente in einem Spiel, indem es eine rundenbasierte Strategieerfahrung bietet, die sicherlich neu und einzigartig ist.

Ladet EA Sports FC Tactical aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Sonic Rumble (Android & iOS)

So ziemlich jeder kennt Sonic the Hedgehog, den schnellsten Igel der Welt. Sonic Rumble präsentiert sich als lebendiges Multiplayer-Partyspiel, das mich in einem kompetitiven Battle-Royale-Stil direkt in das Sonic the Hedgehog-Universum stürzt. Im Grunde muss ich mich mit bis zu 32 Spielern in verschiedenen Minispielen über mehrere Runden hinweg duellieren. Das ultimative Ziel? Als Letzter zu überleben.

Mir gefällt, dass es mehrere Modi zur Auswahl gibt, was das Spiel noch interessanter und abwechslungsreicher macht. Ich kann in einem bis zur Ziellinie rennen und dabei durch Hindernisparcours navigieren, oder ich kann überleben, indem ich Gefahren ausweiche und in sicheren Zonen bleibe, damit ich mich nicht disqualifiziere. Am besten gefällt mir der Ringkampf, bei dem ich so viele Ringe wie möglich einsammeln und gleichzeitig vermeiden muss, von anderen ausgeknockt zu werden.

Es gibt eine Vielzahl von Sonic-Charakteren zur Auswahl, darunter Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow und Dr. Eggman. Dank der vielen Anpassungsmöglichkeiten kann ich meine Charaktere mit verschiedenen Skins, Animationen und Effekten individuell gestalten. Du liebst eine gute Gilde? Mit der "Crews"-Funktion des Spiels können Spieler/innen Gruppen bilden und gemeinsam gegeneinander antreten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Ich fand die Grafik niedlich und skurril. Sie verleiht dem Spiel einen Hauch von Spaß, der sowohl traditionell als auch zukunftsorientiert ist. Die Steuerung selbst finde ich gut, aber einige Nutzer haben anscheinend über Probleme mit der Steuerung berichtet, da sie weniger schnell reagiert und gelegentlich verzögert. Vielleicht liegt es an der Hardware, aber zum Glück haben die Entwickler Updates veröffentlicht, um solche Probleme zu beheben und die Spielbarkeit zu verbessern. Das Spiel macht Spaß und ist eine gute Möglichkeit, sich abzureagieren. Allerdings gibt es in einigen Minispielen ein Glückselement, das die wettbewerbsorientierten Spieler/innen aus dem Gleichgewicht bringen könnte.

Ladet Sonic Rumble aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

fooView (nur Android)

Multitasking war früher ein Schlagwort, das die Anschaffung eines Computers im Haushalt rechtfertigte, ähnlich wie Multimedia. Heutzutage ist Multitasking eine Selbstverständlichkeit, vor allem, wenn wir tragbare Computer in der Hand haben, die als Smartphones bekannt sind. Hier kommt fooView ins Spiel, eine funktionsreiche Multitasking-App, die speziell dafür entwickelt wurde, die Produktivität zu steigern, indem sie eine fließende Oberfläche bietet, mit der Aufgaben nahtlos ausgeführt werden können.

Was sind einige der wichtigsten Funktionen von fooView, die ich nützlich finde? Zunächst einmal ist die schwebende Oberfläche vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber nach einer Weile wurde die halbtransparente Schaltfläche für mich unverzichtbar, da sie schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen bietet, ohne die aktuelle App zu verlassen. Gut gefallen hat mir auch die Dateiverwaltung, mit der ich lokale Dateien, Netzlaufwerke und Cloud-Speicher direkt aus dem schwebenden Fenster verwalten kann.

Die clevere Implementierung der Gestensteuerung ist ebenfalls zu begrüßen, da ich Gesten für die Navigation, Screenshots und das Starten von Apps anpassen kann, was die einhändige Nutzung weiter verbessert, vor allem wenn ich mit der anderen Hand beschäftigt bin. Interessanterweise hat der Entwickler auch eine ganze Reihe integrierter Tools wie einen Browser, einen Videoplayer, einen Notiz-Editor und mehr integriert, obwohl ich für diese Funktionen lieber bei meinen bevorzugten Apps bleiben würde.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Ich kann auch Text aus Bildern oder Bildschirmbereichen erfassen und sofort übersetzen, ist das nicht klasse? Das Beste ist, dass ich automatisierte Aufgaben wie Erinnerungen einrichten kann, um mein tägliches Leben zu vereinfachen. Was gibt es da nicht zu mögen? Ich gebe zu, dass es eine Lernkurve gibt, die einige neue Nutzer/innen abschrecken könnte, aber als ich mich erst einmal daran gewöhnt hatte, wurde es für mich zur zweiten Natur.

Ladet fooView aus dem Google Play Store herunter.

ideaShell: KI-Sprachnotizen (Android & iOS)

Künstliche Intelligenz (KI) ist heutzutage ein Buzzword, das in verschiedenen Apps immer mehr Wellen schlägt. Hier kommt ideaShell: AI Voice Notes, eine durchdachte App, die die Art und Weise, wie ich meine Ideen festhalte, organisiere und umsetze, verändert. Mit anderen Worten: Diese App nutzt die KI, um den Prozess des Notierens zu optimieren. Ich fand sie sehr nützlich, als ich versuchte, neue Artikel zu verfassen und als Technikjournalist Informationen zu sammeln.

Ich mag die KI-gestützte Sprachtranskription, mit der ich meine Gedanken mühelos aufzeichnen kann. Die App kann gesprochene Worte in Text umwandeln, wobei sie die wichtigsten Punkte herausarbeitet und Füllmaterial entfernt, um prägnante und lesbare Notizen zu erstellen. Vorbei sind die Zeiten, in denen ich mich mit dem manuellen Abtippen meiner Ideen abmühen musste. Ein weiterer Vorteil der App ist die logische Strukturierung meiner Notizen: Sie erstellt automatisch Titel, Tags und Formate, damit die Inhalte leicht zu finden sind.

Einen Gesprächspartner zu haben, ist immer nützlich, und eine herausragende Funktion ist die Möglichkeit, auf der Grundlage meiner Notizen Gespräche mit der KI zu führen. Ich fand es interessant, dass ich mehr aus meinen zuvor gekritzelten Ideen herausholen kann, wenn ich die KI mit eigenen Fragen löchere, um meine Gedanken weiter zu verfeinern. Das fördert einen dynamischeren und reflektierteren Denkprozess.

Warum sollte man KI nicht nutzen, indem man sich Sprachnotizen macht? / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Insgesamt ist die Benutzeroberfläche auf Anhieb intuitiv zu bedienen. Allerdings kann es gelegentlich Probleme mit der Spracherkennung geben, wenn die App trotz der Einstellungen in der falschen Sprache transkribiert. Aber wenn es für Euch funktioniert, ist ideaShell: AI Voice Notes als leistungsstarkes Tool für alle, die Ideen effizient festhalten und entwickeln wollen, sehr zu empfehlen.

Ladet ideaShell: AI Voice Notes aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Meditation | Down Dog (Android und iOS)

Mentales Wohlbefinden und die Wellness-Branche sind riesig, und eine App, die Euch hilft, Euch zu entspannen, ist immer willkommen. Meditation | Down Dog ist eine hochgradig anpassbare Meditations-App, die speziell dafür entwickelt wurde, den Nutzern ein individuelles Meditationserlebnis zu bieten. Egal, ob Ihr Anfänger seid wie ich oder ein erfahrener Meditierender, ich bin mir sicher, dass diese App auf jedem Handy einen Platz hat.

Mir gefällt vor allem die leicht verständliche Benutzeroberfläche, mit der ich meine Meditationssitzungen individuell gestalten kann, indem ich die Art (geführte Meditation, Schlafmeditation oder Gehmeditation), die Dauer, die Hintergrundmusik, die Stimme des Lehrers und den Grad der Anleitung auswähle. Mit diesem Maß an Flexibilität kann ich mich bei jeder Sitzung entsprechend meinen aktuellen Bedürfnissen und Vorlieben verbessern.

Außerdem gibt es eine Reihe von Meditationsarten, die ich je nach Jahreszeit auswählen kann. Brauche ich geführte Meditationen? Ja. Solche strukturierten Sitzungen werden von Ausbildern geleitet und helfen, den Geist zu fokussieren. Wenn ich Probleme beim Einschlafen habe, kann ich mich immer auf die Schlafmeditationen verlassen, die speziell für die Entspannung und einen besseren Schlaf entwickelt wurden. Sogar Gehmeditationen sind Teil des Angebots, die die Achtsamkeit während der Bewegung fördern.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Braucht Ihr etwas mentale Wellness? Wie wäre es, mit dieser App zu meditieren? / © nextpit

Mit der Möglichkeit, Themen und Musik anzupassen, kann ich mich der Selbstliebe hingeben oder Stress abbauen. Wenn ich es lieber ruhig mag, kann ich mich einfach für eine themenfreie Sitzung entscheiden. Andere Hintergrundoptionen sind beruhigende Musik, Naturgeräusche, Gehirnwellenfrequenzen oder Stille. Insgesamt ist die App benutzerfreundlich und lässt sich leicht navigieren und anpassen. Da die App geräteübergreifend synchronisiert wird, funktioniert sie nahtlos, egal ob ich ein Smartphone, ein Tablet oder einen Desktop verwende. Beachtet, dass für den vollen Zugriff ein Abonnement erforderlich ist, obwohl die App kostenlos ist, aber mit einem Jahresabonnement für 39,99 Euro bekommt Ihr mehr.