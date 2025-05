Im Gegensatz zu unseren wöchentlichen "Top 5 Apps der Woche" verfolgen wir bei dieser Auswahl einen anderen Ansatz. Wir haben nicht jede App getestet, sondern unsere Auswahl basiert ausschließlich auf ihrem vorübergehenden kostenlosen Status. Das bedeutet, dass sie jederzeit in eine kostenpflichtige Version umgewandelt werden kann, also ist es ratsam, sie so schnell wie möglich zu testen. Achte auf die Hinweise zu Werbung, In-App-Käufe und anderen Bezahloptionen, die möglicherweise vorhanden sind.

Unser Tipp: Wenn Ihr an einer App interessiert seid, installiert sie - auch wenn Ihr sie nicht sofort braucht. Dadurch wird sie als "gekauft" markiert und bleibt in Eurer App-Bibliothek. Das bedeutet, dass Ihr die App, die ihr gerade nicht braucht, von Eurem Telefon löschen könnt - und sie wieder hinzufügen könnt, wenn Ihr sie braucht!

Android Apps und Spiele kostenlos verfügbar - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose Android Apps für Produktivität und Lifestyle

Squircle Icon Pack: Verwandle dein Android-Erlebnis in eines mit niedlichem Eichhörnchen-Design!

Resume Builder: Musst du einen Lebenslauf auf die Schnelle zusammenschustern? Keine Sorge, auch dafür gibt es eine App.

Cartoon Photo Editor: Willst du deine Fotos mit Hilfe von KI aufpeppen und ihnen ein Cartoon-Element verleihen? Mit dieser App ist das kein Problem.

Bildkonverter: Die Umwandlung eines Bildformats in ein anderes ist mit dieser App eine einfache Angelegenheit auf deinem Handy.

Business Card Maker: Auch wenn heutzutage nicht mehr viele Leute Visitenkarten benutzen, kann diese App in bestimmten Situationen sehr nützlich sein.

Kostenlose Android Spiele

Rechtschreibmeister: Warum lässt du dein Kind nicht die Rechtschreibung lernen, anstatt es mit sinnlosen YouTube-Videos aufzuziehen?

Bulbs - Ein Spiel der Lichter: Dies ist eine digitale Variante des klassischen Simon-Spiels, mit der ihr überall und jederzeit spielen könnt!

Monster Killer Pro: Ein Top-Down-Shooter, in dem ihr nichts anderes tut, als Monster zu erschießen!

Zombie Age 2: Es ist die Zombie-Apokalypse, also schnall dich an und sei bereit, dich durch Horden von Untoten zu kämpfen!

Schattenjäger: Offline Premium: Ein Side-Scrolling-Abenteuer, das ein gutes Gespür für Timing und gute Reflexe erfordert, um voranzukommen.

Kostenlose iOS Apps und Spiele für begrenzte Zeit im Angebot

Top kostenlose iOS Apps für Produktivität und Lifestyle

Gute Note: Eine kompakte Fotobearbeitungs- und Farbkorrektur-App für iOS-Geräte.

Lebenslauf Designer 3: Wenn ihr unterwegs einen beeindruckenden Lebenslauf erstellen müsst, ist diese App genau das Richtige für euch.

mySymptoms Food Diary: Führt Buch darüber, was ihr esst, für den Fall, dass ihr Lebensmittelallergien habt, damit es einfacher ist, ein Mittel zu finden, falls etwas aufflackert.

Lichtmessgerät: Finde heraus, wie viel Licht nötig ist, um die besten Fotos zu machen.

Wetter: Es ist schön draußen: Eine einfache und leicht zu bedienende Wetter-App mit zusätzlichen Informationen wie Luftfeuchtigkeit, Wolkenbedeckung, Windgeschwindigkeit und -richtung, Luftdruck und mehr.

Kostenlose iPhone Spiele

Cuppy Ball: Wie gut sind deine Schätzkünste? Sind sie gut genug, um den Ball aufzufangen, wenn er auf den Boden fällt?

Pirates Drop 2: Ein Match-3-Spiel mit Piratenthema und verschiedenen neuen Spielelementen, die für zusätzliche Herausforderungen sorgen.

My City: Krankenhaus: Lass deine Kleinen lernen, wie es ist, ein Krankenhaus mit all seinen Komplikationen zu leiten.

Catenaccio: Fußball-Manager: Glaubst du, dass ihr das Zeug dazu habt, den Sieg im Fußball zu erringen? Warum versuchst du nicht, deine Managerfähigkeiten hier unter Beweis zu stellen?

Kingdom Rush: Tower Defense HD: Ein Tower-Defense-Spiel, bei dem die cartoonhafte Grafik über die komplexe Strategie hinwegtäuscht, die man braucht, um zu triumphieren.

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr einen abgelaufenen Deal gefunden habt, teilt ihn bitte in den Kommentaren unten.

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können Ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbeanzeigen: Keine Überraschungen!

Sei sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolgt bitte die folgenden Ratschläge:

App-Berechtigungen: Lest das Kleingedruckte!

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der mobilen Anwendungen wenden viele Unternehmen clevere Taktiken an, um an Eure persönlichen Daten zu gelangen. Aber keine Sorge, Technikbegeisterte, wir haben ein paar wichtige Tipps für Euch zusammengestellt, um Eure wertvollen Daten zu schützen. Es ist wichtig, dass Ihr auf die Berechtigungen achtet, die Ihr für die Apps, die Ihr installiert, zulasst.

Überlegt mal: Warum sollte ein gewöhnlicher Wecker Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontakte brauchen? Oder welchen Grund könnte eine Taschenlampen-App haben, um Euren genauen Standort abzufragen? Wenn Ihr Euch genau überlegt, welche Berechtigungen Ihr einräumt, könnt Ihr eure persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff schützen.

Ihr seid herzlich eingeladen, durch das riesige Angebot an kostenlosen Apps zu stöbern, die sowohl für Android- als auch für iOS-Plattformen verfügbar sind, und dabei die Sicherheit Eurer Daten zu gewährleisten.

Das war's für den ersten von zwei Artikeln über kostenlose Apps der Woche in dieser Woche! Bleib dran für unsere zweite Ausgabe, die in ein paar Tagen veröffentlicht wird.