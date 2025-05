Der M2 Pro von Lefant ist ein Saugroboter mit Absaugstation für unter 400 Euro. Der Hersteller verpackt so viel Saugkraft wie in ehemaligen Testsieger-Robotern. Kann ein Budget-Modell im Alltag überzeugen und sich empfehlen? Genau das finden wir im nextpit-Test heraus.

Der Lefant M2 Pro gehört zu den kompaktesten Saugrobotern, die wir zum jetzigen Stand im Test hatten. Der Roboter hat einen Durchmesser von 32 cm. Beim Auspacken ist mir der Lefant M210 Pro (zum Test) in den Sinn gekommen, der ebenfalls mit einer kompakten Bauweise auftrumpft. Das Design ist zeitlos. Der Roboter ist nur in einer weißen Farbausführung erhältlich.

So gut saugt und wischt der Lefant M2 Pro

Saug- und Wischleistung Saugkraft 5.500 Pa Navigation dToF-Lasernavigation + PSD Hinderniserkennung

Lefant verpackt eine Saugkraft von 5.500 Pa in dem Saugroboter. Das ist mehr als beim Testsieger-Modell 2023, dem Dreame L10s Ultra (zum Test), der über 5.300 Pa verfügt. Das Saugergebnis ist dabei in Ordnung, aber nicht überragend besser, als die Zahlen vielleicht vermuten lassen. Grobe Unreinheiten, in unserem Test-Beispiel Haferflocken, saugt der Budget-Roboter problemlos ein. Bei feinen Partikeln, wie Sand, zeigt sich der Staubsauger auch auf einem angemessenen Niveau. Leider nimmt die Saugeffizienz allerdings auf Teppichen deutlich ab. Um fair zu sein, handelt es sich um ein Vorkommen, das bei vielen Saugrobotern ein Problem darstellt. Wir empfehlen Euch einen Blick in unsere Tipps und Tricks, wie Ihr das Reinigungsergebnis verbessern könnt.

Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%) Haferflocken (Fliesen) 10 g 8,7 g 87 % Sand (Fliesen) 10 g 8,4 g 84 % Sand (Teppich) 10 g 6,5 g 65 %

Der Roboter verfügt über waschbare Wischtücher. Im Lieferumfang gibt es immerhin direkt fünf Ersatztücher. Allerdings ist es dennoch einerseits eine Frage der Zeit, bis Ihr neue kaufen müsst – also der Preis für den Roboter zunimmt. Und andererseits handelt es sich hierbei ebenfalls um keine nachhaltige Lösung. Das Wischergebnis ist dafür tatsächlich besser als erwartet. Feuchte Flecken werden größtenteils entfernt. Nur bei eingetrockneten Flecken müsst Ihr nachhelfen.

Das ist das waschbare Wischtuch des Roboters. / © nextpit

Wichtig zu wissen: Der Lefant M2 Pro ist nicht in der Lage, ausschließlich zu wischen. Er wird zeitgleich immer saugen. Das ist schade, da der Roboter so einen höheren Akkuverbrauch hat. Der Akkuverbrauch ist dafür grundsätzlich ziemlich gering. Nach 30 Minuten verliert der Sauger 31 Prozent.

So sieht die Rückseite ohne Wischplatte aus. / © nextpit

Die Navigation zeigt währenddessen viele Schwächen. So fährt der M2 Pro häufig gegen im Weg befindliche Gegenstände. Zum Glück verfügt der Sauger über Stoßdämpfer. Besonders hasst der Lefant-Roboter jedoch Kabel. Diese werden konsequent mitgeschleift. Um fair zu sein, reden wir hier von einem Budget-Saugroboter. In meinen Augen ist das ein Kompromiss, den man bei einem Modell dieser Preisklasse eingehen muss.

Für die Wartung des Saugroboters ist die Station zuständig. Diese saugt den Staub aus dem Staubbehälter des Roboters ab. Die Reinigung der Wischtücher bleibt, wie bereits erwähnt, an Euren Händen kleben.