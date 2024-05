Dreame verbaut in seinem neuesten Top-Modell, dem X40 Ultra, die höchste Saugkraft und eine Hauptbürste, die mit integrierten Klingen das Verknoten von Haaren verhindert. Noch dazu fahren die Seitenbürste und ein Wischmopp aus, um die Ecken-Reinigung zu revolutionieren. All das ist bloß ein Bruchteil vom ganzen Können dieses Saug- und Wischroboters. Welche Asse der Dreame X40 Ultra noch im Ärmel hat und warum selbst Roborock neidische Blicke auf diesen Saugroboter wirft, verrät Euch nextpit im ausführlichen Test.

Damit nicht genug erkennt der Dreame-Saugroboter auf Anhieb Hindernisse und zeigt sie in der gescannten Karte an. Das klappt sogar mit Kabeln. Doch das ist nur der Anfang, was Euch alles in der Dreame-Home-App erwartet.

Endlich: Wie beim Roborock S8 MaxV Ultra (Test) , beinhaltet auch die Station des X40 Ultra einen Putzmittel-Tank im Fach neben dem Staubbeutel. Darüber hinaus stecken ein 4,5-Liter-Tank für frisches Wasser und ein Dreckwasserbehälter mit einem 4-Liter-Fassungsvermögen im Dock. Habt Ihr das Dock ans Stromnetz angeschlossen und den Roboter in die Station geschoben, gehts an die Einrichtung in der Dreame-Home-App.

Zum einen hat die Station kein kantiges Design, wie beim Dreame L20 Ultra. Viel mehr erinnert sie an den Look der Station des Dreame L10 Prime, der im nextpit-Test zum Preis-Leistungs-Tipp unserer Saugroboter-Bestenliste wurde. Neben dem kompakteren Design legt Dreame den Fokus auf neue Funktionen der Basis.

Abgesehen davon verbaut Dreame einen ausfahrbaren Wischmopp. Dass sich im Roboter noch ein 300-ml-Staubbehälter und ein 80-ml-Wassertank befinden, gerät sehr schnell in Vergessenheit. Aber derentwegen braucht Ihr keine Gedanken verschwenden, da hierfür die All-in-One-Station zum Einsatz kommt. Dreame hat sich bei den Updates nicht nur auf den Roboter konzentriert, sondern auch bei der Station an den richtigen Stellschrauben gedreht.

Dreame fährt beim X40 Ultra die schwersten Geschütze auf. Der X40 Ultra ist in der Lage, seine Seitenbürste ausfahren, um in Ecken besser zu saugen. Um zu verhindern, dass sich Tierhaare in der Hauptbürste verheddern, steckt ein Haarschredder im Inneren des Roboters.

Dreame bietet den X40 Ultra in einer weißen Farbe mit goldenen Farbakzenten und einer schwarzen Version an. Für den Test stand uns die weiße Farbvariante als “Complete”-Variante zur Verfügung. Die Complete-Edition enthält eine Box mit vielen Ersatzteilen:

Das Highlight ist die Reinigung des Waschbretts. Die App führt Euch Schritt für Schritt durch den gesamten Reinigungsvorgang. Haltet eine Bürste bereit, denn nach einer bestimmten Zeit nimmt sich die Station dem nächsten Schritt an. Hier geht es wirklich Schlag auf Schlag. Insgesamt dauert der ganze Reinigungs-Prozess wenige Minuten. Und das Beste: Ihr müsst Euch nicht mal um das dreckige Wasser kümmern. Dieses pumpt die Basis in den Dreckwasser-Tank.

Für die Selbstreinigungsfunktionen in der Basis stehen Euch ebenfalls absurd viele Möglichkeiten zur Verfügung. Ihr legt fest, wie intensiv die Wischutensilien durchgespült werden sollen und wie viel Zeit die Mopp-Trocknung in Anspruch nimmt. Im gleichen Menü aktiviert Ihr die automatische Putzmittel-Zufuhr.

Saug- und Wischleistung

Der Dreame X40 Ultra kann alles. Egal, ob die Saug- oder Wischleistung, die Navigation oder Hinderniserkennung – ja selbst der Umgang mit langen Menschen- oder Tierhaaren, der Dreame X40 Ultra hat auf alles eine Antwort. Wenn es was zu meckern gibt, dann ist es die Lautstärke des Saugroboters.

Gefällt:

Saugleistung auf höchstem Niveau

Tolles Wischergebnis

Makellose Navigation und Hinderniserkennung

Gefällt nicht:

Ziemlich laut

Diesen Abschnitt könnten wir folgendermaßen zusammenfassen: Dieser Saugroboter kann alles, und doch so viel mehr. Da wäre zum einen die Saugleistung. Abgesehen von wenigen Feinheiten auf Teppichen hinterlässt der X40 Ultra kein Staubkorn. Für Haushalte mit zahlreichen Teppichen empfehlen wir, in der App die Einstellung für die intensivere Teppichreinigung auszuwählen.

Die App zeigt, wo sich der Roboter herumgetrieben hat, wie viel Fläche gereinigt wurde und wie lange der Reinigungsprozess dauert. / © nextpit

Auf glatten Oberflächen, im Test Parkett und Fliesen, saugt der X40 Ultra so gut, dass Ihr im Anschluss vom Boden essen könntet – empfehlen tun wir es dennoch nicht. Dass Ecken genauso vom Staub und Dreck befreit sind, überrascht wegen des Seitenbürstenarms keineswegs.

Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%) Haferflocken (Fliesen) 10 g 10 g 100 % Sand (Fliesen) 10 g 10 g 100 % Sand (Teppich) 10 g 9,9 g 99 %

Verhedderte Haare in der Haupt- oder Seitenbürste sind gar nicht der Rede wert – der X40 Ultra zerschneidet sie in der sogenannten “TriCut-Bürste”. Denn: in der Hauptbürste sind zwei Klingen, die die Haare zerschneiden.

Bemerkenswert ist, wie Dreame das Potenzial einer höheren Saugkraft in so einem kleinen Gerät immer weiter ausschöpft. Nur um das zu verdeutlichen: der Dreame L10s Ultra (Test), der über weite Strecken in 2023 unsere Saugroboter-Bestenliste angeführt hat, hat 5.300 Pa Saugkraft an Bord. Kein Jahr später haben wir nun mit dem Dreame X40 Ultra ein Modell mit absurden 12.000 Pa, also mehr als der doppelten Saugpower.

Tipps für die Perfektion: Tricks, mit denen Ihr das Reinigungsergebnis verbessert

Nicht minder beeindruckend ist der Fakt, dass die Akkulaufzeit des X40 Ultra unter dem massiven Upgrade nicht leidet. Nach 30-minütigem Putzen und Schrubben hat der X40 Ultra immer noch sage und schreibe 80 Prozent übrig.

Ein Blick auf die Rückseite des X40 Ultra verrät, mit welchen Mitteln der Saug- und Wischroboter Dreck und Schmutz bekämpft. Nicht zu sehen sind die Klingen, die sich in der Hauptbürste befinden. / © nextpit

Wie im vorherigen Teil beschrieben, gibt es 32 Feuchtigkeitsgrade. Aber: Stufe 32 ist zu opportunistisch, denn es gleicht einer Überschwemmung. Der 16. Grad reicht in der Praxis vollkommen aus, um leicht eingetrocknete Ketchup- oder Kaffeeflecken mühelos wegzuschrubben. Spätestens nach dem zweiten Durchlauf sind keine Rückstände mehr erkennbar.

Um feuchte Teppichkanten braucht Ihr Euch nicht zu sorgen. Ihr legt fest, ob der Saugroboter seine Wischmopps in der Station absetzen soll, oder die Wischmopps um 10,5 mm anhebt, sobald das Gerät auf Teppiche fährt. Nach dem gesamten Putzvorgang fährt der Roboter ans Dock zurück. Hier werden die Wischmopps mit 70 Grad heißem Wasser durchgespült, ehe sie mit Heißluft getrocknet werden.

Ihr habt die Wahl: Entweder hebt der Roboter seine Wischutensilien an oder er lässt sie von vornherein in der Station, wenns an die Teppichreinigung geht. / © nextpit

Viel faszinierender ist, wie gut der Dreame-Roboter unter Möbel gelangt. So einfach und doch so genial, macht der X40 Ultra in gleichmäßigen Abständen einen Schwenker mit dem Hinterteil, beziehungsweise mit der Seite, wo der ausfahrbare Wischmopp sitzt, unter Möbel. Stichwort Möbel: Die Hinderniserkennung und Navigation des X40 Ultra funktionieren makellos. Der Roboter erkennt neue Hindernisse sofort. Im Weg befindliche Möbel sieht der Roboter auch nicht als Gefahr an.

Der Dreame X40 Ultra navigiert mit LiDAR und einer RGB-Kamera. Die Navigation und die Hinderniserkennung funktionieren im Test makellos. / © nextpit

Neben der LiDAR-Navigation verbaut Dreame eine RGB-Kamera. So fungiert der X40 Ultra als Überwachungskamera, wenn Ihr Eure Vierbeiner auf frischer Tat ertappen wollt, wie sie den Schrank mit Leckerlis belagern.