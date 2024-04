Die Galaxy-Smartwatches von Samsung gehören zu den am besten ausgestatteten Wearables. Sie verfügen über eine breite Palette von Gesundheitsfunktionen wie Blutdruckmessung, Hauttemperatursensor, EKG und sogar Körperfettanalyse. Jetzt scheint es, als könnte Samsung mit der Galaxy Watch 7 noch einen draufsetzen. Gerüchten zufolge soll das Gerät mit einem nicht-invasiven Blutzuckermessgerät auf den Markt kommen. Es wäre nicht weniger als eine Revolution.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur PulseNews berichtet, dass sich Samsungs Chief Medical Officer Dr. Hon Pak kürzlich im Samsung Medical Center in Seoul mit mehreren beratenden Vorstandsmitgliedern der Samsung Health App getroffen hat.

Bei dem Treffen soll es um die Einführung von KI in Samsung Health und die verbundenen Smartwatches gegangen sein. Weitere Themen waren dem Bericht zufolge aber auch die nicht-invasive Blutzuckermessung sowie Krankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck.

Samsungs Blutdrucküberwachung auf der Galaxy Watch 5 und Watch 6 liefert systolische und diastolische Messwerte. / © nextpit

Klar: Das bedeutet nicht unmittelbar, dass Samsung die Blutzuckerüberwachung in die Galaxy Watch 7 einbauen wird. Allerdings kommen die Einschläge immer näher: Garmins App unterstützt unter der Haube bereits entsprechende Parameter, und bei der Huawei Watch Ultimate steht das Feature zumindest in China einer Studiengruppe zur Verfügung. Samsung wird also sicherlich auch mit Hochdruck daran arbeiten.

Der große Knackpunkt der kontinuierlichen Blutzucker-Messung liegt darin, dass jeder Mensch auf unterschiedliche Lebensmittel anders reagiert. Während beispielsweise manche Personen Bananen Blutzucker-technisch gut vertragen und langsam verdauen, lässt das Obst bei anderen Menschen den Blutzuckerspiegel ungesund nach oben schießen. Eine kontinuierliche Blutzuckermessung, auch bekannt als CGM, erlaubt eine auf den einzelnen Menschen zugeschnittene Präzisionsernährung und wäre ein gigantischer Schritt im Kampf gegen Diabetes & Co.

Wie zuverlässig wird eine Galaxy Watch mit Blutzuckerüberwachung sein?

Sollte es dazu kommen, würde Samsung die Galaxy Watch 7 als "elektronisches Überwachungsgerät" positionieren, heißt es in dem Bericht. Damit ließen sich zahlreiche regulatorische Hürden leichter überwinden als mit der Einstufung als medizinisches Gerät, was strenge Zertifizierungen und eine lange Testphase erfordern würde.

Die Einstufung als elektronisches Gerät kann auch bedeuten, dass die Blutzuckerüberwachungsfunktion auf Schätzungen beschränkt ist und nicht wie bei eigenständigen kontinuierlichen Blutzuckermessgeräten (CGMs) eine medizinische Genauigkeit bietet. Dennoch: Selbst ungefähre Werte können extrem wertvoll sein, für Nicht-Diabetiker wären Abweichung von 10 bis 20 Prozent wohl kein Problem.

Es ist jedoch noch unklar, wie Samsung die Funktion letztendlich implementieren wird. Es könnte sogar sein, dass das Unternehmen neue Komponenten mit fortschrittlicheren Technologien entwickelt, wie z. B. einen All-in-One-OLED-Sensor, der zuverlässige nicht-invasive Blutzuckermessungen ermöglicht.

Unabhängig davon ist Apple ein weiterer großer Hersteller, von dem angenommen wird, dass er daran arbeitet, eine nicht-invasive Blutzuckermessfunktion in die Apple Watch zu integrieren. Die Gerüchte dazu sind allerdings älter als die Apple Watch selbst.

Was haltet Ihr von Smartwatches mit Blutzuckermessfunktion? Wir würden gerne Eure Meinung dazu hören.