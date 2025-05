Ihr habt Euch schon immer eine Drohne gewünscht, aber das passende Angebot blieb bisher aus? Dann könnte das aktuelle Highlight von MediaMarkt genau das Richtige für Euch sein. Der Elektrofachmarkt verkauft im Zuge seiner Gutscheinheft-Aktion die DJI Mini 4 Pro in der "Fly More Combo" nämlich so günstig, wie kein anderer Shop.

Video- und Bildaufnahmen von Drohnen können wirklich atemberaubend aussehen. Egal, ob Gebirge, weite Landschaften oder beeindruckende Bauten – mit einem solchen Gadget wird der nächste Urlaubsfilm definitiv ein Hit. Mit der DJI Mini 4 Pro erhaltet Ihr eine Mini-Kameradrohne, die nicht einmal 300 Gramm wiegt und somit sogar ohne einen entsprechenden Führerschein gesteuert werden darf. Und genau dieses Modell bietet MediaMarkt während der Gutscheinheft-Aktion* mit einem Rabatt von 20 Prozent an – inklusive großem Zubehör-Set.

Affiliate Angebot DJI Mini 4 Pro Jetzt mit richtig viel Zubehör und 20 % Rabatt sichern!

DJI Mini 4 Pro Fly More Combo – Steven Spielberg wäre neidisch

Bei einem solchen Gerät ist jedoch nicht nur das Gewicht relevant, sondern auch die Leistung der Kamera. Videos werden in 4K mit bis zu 60 fps sowie in FHD mit maximal 200 fps aufgenommen und mit den Codecs H.264 (nicht bei 4K) bzw. H.265 komprimiert. Der maximale interne Speicher beträgt 2 GB, kann aber durch eine microSD-Karte erweitert werden. Die Kamera, mit einer Brennweite von 24 Millimetern, löst Fotos zudem mit 8.064 x 6.048 Pixel auf und bietet einen dreifachen digitalen Zoom.

Die Hinderniserkennung der DJI Mini 4 Pro ist ausgezeichnet – dank guter Sensortechnik. / © DJI

Vor allem die ausgezeichnete omnidirektionale Hinderniserkennung, durch die dualen Sichtsensoren und den 3D-Infrarotsensor, machen den Flug deutlich angenehmer. Die maximale Flugzeit beträgt laut DJI 34 Minuten und die RF-Reichweite (Radio Frequency) liegt bei 10 Kilometern. Dies führt uns auch direkt zur Fernbedienung der Mini 4 Pro*. Über ein 5,5-Zoll-Display seht Ihr auf der DJI RC 2 genau das, was auch Euer Gerät erspäht. Die Steuerung hingegen ist recht intuitiv durch Sticks geregelt.

Da Ihr Euch hier die "Fly More Combo" schnappt, winkt natürlich noch einiges an Zubehör. Den gesamten Lieferumfang haben wir Euch nachfolgend noch einmal aufgelistet:

1x DJI Mini 4 Pro

1x DJI RC 2 Fernsteuerung

3x DJI Mini 4 Pro Intelligent Flight Battery

3x DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Pro Propeller (Paar) (Schrauben enthalten)

1x Schraubendreher

1x DJI Mini 4 Pro Gimbal-Schutz

1x DJI Mini 4 Pro Propellerhalter

1x Dokumente (Kurzanleitung und Sicherheitsrichtlinien)

1x USB-C auf USB-C PD-Kabel,

1x USB-C-Kabel

1x DJI Mini Umhängetasche

1x Zweiwege-Ladestation der DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Serie

Premium-Drohne zum Premium-Preis?

Möchtet Ihr direkt zuschlagen, solltet Ihr natürlich noch wissen, was Euch der ganze Spaß kosten soll. Die unverbindliche Preisempfehlung für das DJI-Paket liegt bei 1.129 Euro. Allerdings zieht MediaMarkt während der laufenden Rabattaktion* 230 Euro davon ab, wodurch noch 899 Euro auf der Rechnung stehen bleiben*. Falls Ihr also nur mal in die Drohnenwelt "reinschnuppern" möchtet, ist das definitiv zu viel. Hier bietet MediaMarkt mit der DJI Neo Fly More 299,99 Euro* ein deutlich günstigeres Modell an.

Falls Ihr allerdings bereits Erfahrung habt und Euch auf das nächste Drohnen-Level heben möchtet, ist dieses Angebot richtig spannend. Ein Blick auf den Preisvergleich verrät zudem, dass Ihr die Fly More Combo bisher nie günstiger erhalten habt. Allerdings sind bereits einige Shops nachgezogen und so bieten unter anderem Amazon* oder CoolBlue* denselben Preis. Der nächstbeste Preis liegt derzeit allerdings bei 949 Euro.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die DJI Mini 4 Pro interessant für Euch oder greift Ihr doch lieber zur schwächeren Neo? Lasst es uns wissen!