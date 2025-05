Xbox: So streamst du Spiele, nicht im Game Pass enthalten sind

Microsoft hat seinen "Stream your own game"-Katalog erweitert. Diese Funktion ermöglicht es dir, deine eigenen Spiele in der Cloud von einer Xbox-Konsole, einem PC oder einem Smartphone/Tablet zu spielen. Jetzt kannst du über 100 Spiele streamen, solange du irgendwo eine Kopie davon hast.

In einer Pressemitteilung vom 21. Mai hat Microsoft 20 neue Spiele angekündigt, die du über Xbox Cloud Gaming kaufen und streamen kannst. Hier sind die neuen Spiele, die bereits verfügbar sind:

Arma Reforger

Deliver At All Cost

Monster Energy Supercross

Project Wingman

RIDE 5

Roadcraft

Zu den Spielen, die Microsoft ankündigte, gehören das hervorragende Management-Spiel Anno 1800 und einige weniger gute Ubisoft-Titel wie Watch Dogs Legion oder Skull and Bones.

Lohnt es sich, seine eigenen Xbox-Spiele zu streamen?

Das Angebot "Stream your own game" ist seit Ende April 2025 für Abonnenten des Game Pass Ultimate verfügbar. Und mit jedem Update fügt Microsoft neue Spiele hinzu. Zur Erinnerung: Der Game Pass ist ein Katalog von Spielen, den Ihr gegen eine monatliche Gebühr installieren und/oder streamen könnt. Der Game Pass Ultimate ist die teuerste Version dieses Abonnements und kostet 14,99 Euro pro Monat.

Das Problem mit dem Game Pass ist jedoch, dass nicht alle Spiele, die veröffentlicht werden, auch sofort verfügbar sind. Manchmal muss man mehrere Monate oder sogar ein Jahr warten. Manche Spiele verschwinden auch nach einer gewissen Zeit wieder aus dem Game Pass. Die Idee von "Stream your own games" ist es, Spielern die Möglichkeit zu geben, Spiele außerhalb des Game-Pass-Katalogs zu streamen.

Es gibt jedoch einige Einschränkungen. Ihr müsst eine Kopie des Spiels besitzen. Und sie muss für das "Stream your own game"-Programm qualifiziert sein. Um all das zu überprüfen, müsst Ihr einfach nur in Eure Bibliothek auf eure Xbox gehen und dort auf "Gehaltene Spiele" gehen. Dort seht Ihr, welche Spiele direkt aus der Cloud spielbar sind, ohne dass Ihr sie herunterladen müsst. Ihr könnt Euch auch eine vollständige Liste aller unterstützten Spiele über "Stream your own game" ansehen.

Die Relevanz dieses Angebots kann daher manchmal recht relativ erscheinen. Vor allem, da viele Spiele bereits im Game Pass enthalten sind und bereits in der Cloud gespielt werden können, ohne dass man sie besitzen muss.