Die Huawei Watch GT 5 bietet Funktionen für Sport, Gesundheit und Alltag – und richtet sich an Nutzer, die ein verlässliches Gerät mit guter Akkulaufzeit suchen. Auch beim Design setzt Huawei auf ein vertrautes Konzept, das sich bereits in früheren Modellen bewährt hat. Amazon reduziert das Wearable aktuell von 249 Euro auf 194 Euro – Schauen wir uns aber zuerst einmal an, wofür Ihr Euer Geld investiert.

Huawei Watch GT 5: Technik auf Top-Niveau – das steckt drin

Die Watch GT 5 überzeugt mit einem 1,43-Zoll-AMOLED-Display (466 × 466 Pixel), sowie 531 Nits in der Spitze, wodurch sie selbst bei direkter Sonneneinstrahlung gestochen scharf bleibt. Beim aktuellen Deal trifft das schlanke Edelstahlgehäuse auf ein hochwertiges Lederarmband – perfekt zum Ausführen. Soll es sportlicher werden, habt Ihr natürlich die Möglichkeit, auf andere Armbänder zurückzugreifen. Diese sind allerdings nicht im Lieferumfang enthalten.

So sehen die Watch GT5 und die Armbänder aus. / © Huawei

Im Inneren sorgt HarmonyOS 4.0 für eine schnelle und flüssige Bedienung und aufgeräumte Nutzeroberfläche. Für alle, die regelmäßig draußen unterwegs sind, dürfte das integrierte Dualband-GPS interessant sein. Ergänzt wird das Ganze durch Sensoren zur Messung von Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf und Stress. Zudem kommt die Smartwatch (Kaufberatung) auf eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen. Wenn Ihr sie intensiver nutzt, sind es immerhin noch rund sieben Tage.

Upgrade gefällig? Unser Test zur neuen Huawei Watch 5

An die 100 Trainingsmodi decken nahezu jede Sportart ab, vom klassischen Workout bis hin zu Freiwasserschwimmen oder Yoga. Wenn Ihr gern Musik beim Sport hört oder Anrufe direkt am Handgelenk annehmen wollt: Auch Bluetooth-Telefonie und Musiksteuerung sind dabei. Der volle Funktionsumfang steht Euch unter Android zur Verfügung – iOS-Nutzer müssen mit kleineren Einschränkungen leben.

Starker Deal bei Amazon

Amazon listet die Huawei Watch GT5 aktuell für 194 Euro*, was preislich im oberen Bereich der aktuellen Angebote liegt. Zwar zahlt Ihr hier nicht am wenigsten, dennoch bleibt er unter der 200-Euro-Grenze und bietet damit ein insgesamt stimmiges Gesamtpaket. Das Modell ist zudem in mehreren Varianten verfügbar. Für alle, die eine unkomplizierte Kaufabwicklung bevorzugen, ist dieses Angebot nach wie vor eine sinnvolle Option. Wer nach günstigeren Möglichkeiten sucht, findet auch bei eBay und AliExpress interessante Alternativen mit unterschiedlichen Konditionen.

Hier gibt's die Huawei Watch GT 5 noch günstiger

Preislich geht es sogar noch etwas günstiger – zum Beispiel bei AliExpress. Dort liegt die Huawei Watch GT 5 aktuell bei rund 168 Euro. Dabei handelt es sich sogar um den bisherigen Tiefpreis. Dank Versand aus Spanien und einem 15-tägigen Rückgaberecht ist die Bestellung zudem unkomplizierter, als viele es bei AliExpress erwarten würden. Wer nicht auf einen Kauf direkt beim Hersteller angewiesen ist, findet hier eine interessante Alternative.

Auch bei eBay gibt es aktuell ein interessantes Angebot über den Elektronikfachmarkt Saturn. Traut Ihr dem Braten nicht und möchtet lieber bei einem anderen Shop bestellen, bietet sich auch bei eBay die Möglichkeit. Hier heißt der Verkäufer zudem Saturn. Allerdings zahlt Ihr noch einmal 10 Euro mehr. Allerdings nur dann, wenn Ihr den Gutscheincode „TECHNIK2025“ nutzt. Der Code ist noch bis zum 4. Juni 2025 gültig und nur für eine begrenzte Anzahl an Produkten einlösbar. Seid also schnell und verpasst die Chance nicht.

Ein genauer Blick auf die verschiedenen Angebote lohnt sich also – je nach persönlicher Präferenz können Preis, Lieferzeit oder Händler den Ausschlag geben.

Was meint Ihr zur Huawei Watch GT 5 – ist sie den Preis für Euch wert?