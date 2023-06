Xiaomi Redmi Note 12R kommt mit Snapdragon 4 Gen 2!

In dem Zusammenhang nicht zu verpassen: 15 geniale Xiaomi-MIUI-Features die Ihr nicht verpassen solltet!

Das Redmi Note 12R wird das erste Smartphone mit Snapdragon 4 Gen 2

Erst im Mai dieses Jahres hat uns Xiaomi das Redmi Note 12R Pro mit einem Snapdragon 4 Gen 1 für 1.999 Yuan (ca. 255 Euro) präsentiert. Wirft man einen interessierten Blick in die Datenbank von China Telecom, so wird man über einen anstehenden Basismodell – dem Redmi Note 12R – informiert. Und das soll zur allgemeinen Überraschung und den Kollegen von ITHome zufolge bereits einen Snapdragon 4 Gen 2 verbaut haben – also nicht nur den Nachfolge-, sondern auch besseren Prozessor der zweiten Generation.

Der Octa-Core-Prozessor, mit dem Codenamen Clarence/Ravelin, ist mit zwei ARM-Cortex-A78-Performance-Kernen ausgestattet, welche eine maximale Taktrate von 2,2 GHz bieten. DIe restlichen Energie effizienten Kerne sind sogenannte ARM-Cortex-A55 mit einer maximalen Taktrate von 1,95 GHz. Grafische Arbeiten werden beim im 4-nm-Prozess gefertigten Qualcomm SM4450 von einer Adreno 613 GPU (955 MHz) erledigt. Dazu gibt es im 199 g leichten Redmi Note 12R 8 GB RAM und 256 GB internen Programmspeicher, der mittels einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Das Redmi Note 12R sieht dem Pro-Modell zum Verwechseln ähnlich. / © ITHome | edit by nextpit

Das Full-HD-Display (2.400 x 1.080 px) bietet eine Diagonale von 6,79 Zoll und ist oben mittig mit einer 16-MP-Frontkamera im Punch-Hole-Design versehen. Auf der Rückseite hat man die Triple-Kamera-Konstellation des Pro-Modells beibehalten, verbaut jedoch nur eine 48-MP-Haupt- und eine 2-MP-Tiefen-Kamera. In die dritte vermeintliche Optik verbaut Xiaomi den LED-Blitz. Bei einer Dicke von 8,17 mm verbaut Xiaomi in das Redmi Note 12R einen 5.000 mAh starken Akku, einen USB-Type-C-Port und eine analoge Audio-Klinkenbuchse mit einem Durchmesser von exakten 3,5 mm.

Das Redmi Note 12R wird traditionell zuerst am 30. Juni 2023 im Heimatland China, zum Startpreis (4/128 GB) von 1.100 Yuan (ca. 140 Euro) und den Farben Midnight Black, Time Blue, Sky Mirage und Time Blue erscheinen.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi Note 9 Pro Zur Geräte-Datenbank

Nachdem nun ja sich auch Realme als preiswerte Oppo-Tochter vom deutschen Markt verabschiedet hat, wird es eng um preiswerte Marken. Was haltet Ihr von dem hier geleakten Redmi Note 12R, wenn es denn so zu uns kommt? Schreibt uns Eure ersten Gedanken gern in die Kommentare unten.