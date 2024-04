Ecovacs Goat G1-800 im Test: Smarter kann ein Mähroboter nicht sein

Unboxing und Setup

Der Goat G1-800 ist ein schicker Mähroboter, dessen Einrichtung simpel und schnell geht. Die beste Nachricht: Für die Navigation müsst Ihr keinen Begrenzungsdraht verbuddeln, sondern stellt Navigations-Beacons auf.

Gefällt:

Einfache, gut erklärte Einrichtung

Schicker Roboter und Station

Gefällt nicht:

-

GOAT – Greatest of all time. Eine Bezeichnung, die im sportlichen Sprachgebrauch für Legenden wie Michael Jordan oder Tom Brady verwendet wird. Um bei den Größen des Sports zu bleiben, grinst Euch Michael Ballack von der übergroßen Verpackung des Ecovacs Goat G1-800 an. So kommen wir schon zur wohl größten Hürde beim Setup des Goat G1-800 – dem Entleeren des riesigen Kartons.

Öffnet Ihr die Kiste im Format eines übergroßen Umzugskartons, wartet eine große Anleitung auf Euch, die Euch Schritt für Schritt durch den gesamten Einrichtungsprozess führt. Weitere Bestandteile des Lieferumfangs sind:

Der Mähroboter Goat G1-800

Zwei Navigations-Beacons (ohne notwendige Batterien)

Eine zweiteilige Basisstation

Für den Test stand uns die graue Farbvariante zur Verfügung. Alternativ ist eine weiße Farbvariante des Goat erhältlich. Bevor Ihr den Roboter in der Ecovacs-Home-App hinzufügt, müsst Ihr einen Aufstellort für die Navigations-Beacons finden (hier hilft die Anleitung!) und die 76 × 46 × 44,5 cm große Station in Reichweite einer Steckdose platzieren – und natürlich einstöpseln.

Im Lieferumfang gibt es eine Station im gleichen Farbmuster dazu. Eine Garage kostet Euch nochmal 149 Euro. / © nextpit

Die Station ist IPX4-zertifiziert. Der Goat-G1-Mähroboter und die Beacons haben einen IPX6-Schutz. Wenn Ihr statt der gewöhnlichen Station die Goat-G1-Garage für den Mähroboter haben wollt, müsst Ihr weitere 149 Euro in Eurer Brieftasche locker machen. Für unseren Test stand uns die Garage allerdings nicht zur Verfügung.

Auf der Oberseite des Roboters gibt es eine Kamera mit 150°-Sichtwinkel und ToF-Sensor. Cooles Extra: Die Station hat eine bewegliche Bürste, die die Kameras des Ecovacs Goat G1-800 vor jedem Verlassen der Station reinigt. Unter der aufklappbaren Haube, ebenfalls auf der Oberseite des Roboters, findet Ihr eine kleine Bedientafel. Hier müsst Ihr beispielsweise eine vierstellige Sicherheits-PIN erstellen und später gelegentlich eintippen, wenn Ihr den Roboter außerhalb seiner Mähpläne steuern wollt – der PIN-Code dient als Diebstahlschutz.

Diese Bürste kümmert sich um die Linse, damit die Sicht immer klar bleibt. / © nextpit

Die Tasten sind dabei wohlgemerkt nur eine Möglichkeit, den Roboter zu steuern. Die andere und wohl bequemere Art, ist die Steuerung via App, der wir uns im kommenden Abschnitt noch genauer widmen. Unter den Bedientasten findet Ihr noch einen Drehregler für die Schnitthöhe und schließlich noch die rote Stopp-Taste für den Notfall.

Unter der Haube findet Ihr die Steuerungselemente des Ecovacs-Mähroboters. / © nextpit

Zu guter Letzt befindet sich unter der Haube der QR-Code für die Einrichtung in der Ecovacs-Home-App. Für das Setup sind eine WLAN- und Bluetooth-Verbindung nötig. Bevor Ihr den Roboter mit seinem neuen Umfeld vertraut macht, scannt Ihr noch die QR-Codes an den Beacons, um sie in der App hinzuzufügen.

Der Goat G1-800 hat ein modernes Design und ziemlich große Räder. / © nextpit

Alles in allem gefällt uns, wie detailliert uns Ecovacs durch den gesamten Einrichtungsprozess führt. Seid Ihr also noch nicht vertraut mit Mährobotern, braucht Ihr Euch keine Sorgen machen, dass Ihr am Einrichten des Goat G1-800 verzweifelt.