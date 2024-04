Discountpreis bei Aldi: Dreame-Saugroboter mit Station jetzt unschlagbar günstig

Ein guter Saugroboter zeichnet sich durch eine hohe Saugkraft, effektive Navigation und eine Absaug- und Ladestation für zusätzlichen Komfort aus. Wenn der Roboter außerdem über eine Wischfunktion verfügt, handelt es sich um ein echtes Spitzengerät. Der Dreame D9 plus bietet Euch all das zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei Aldi sichert Ihr Euch diesen Marken-Saugroboter jetzt nämlich für unschlagbare 249 Euro.

Marken-Saugroboter zum Discountpreis – Das wird Euch hier geboten

Der Hersteller Dreame ist bekannt für seine hochwertigen Saugroboter. Kein Wunder also, dass die Geräte der Marke sogar mehrfach in unserer Bestenliste für Saug- und Wischroboter landen konnten. Auch der Dreame D9 plus scheint mit Blick auf die technischen Daten eine tolle Putzhilfe zu sein. So kann der Roboter mit einer maximalen Saugkraft von 2.500 Pa, der automatischen Saugstärkenanpassung sowie dem Teppich-Boost Staub und Krümel effektiv auf Hart- und Teppichböden entfernen. Die präzise LDS-Navigation gewährleistet zudem eine strukturierte und sichere Reinigung Eurer Wohnung.

Das war aber noch nicht alles: Zusätzlich verfügt der Saugroboter nämlich über eine Wischfunktion, die Euch bei feinem Staub, Pollen oder leicht angetrocknetem Schmutz eine praktische Hilfe ist. Gleichzeitig kann das Gerät in diesem Bereich aber natürlich nicht mit Premium-Modellen der Marke – wie etwa dem Dreame L20 Ultra (Test) – mithalten. Doch als cooles Extra für noch bessere Putz-Ergebnisse taugt das Feature auf jeden Fall. Die mitgelieferte Absaug- und Ladestation rundet das gute Gesamtpaket dann noch ab. Die Station sorgt dafür, dass der Dreame D9 plus nach getaner Arbeit automatisch seinen Behälter entleert und den Akku auflädt. Dadurch müsst Ihr nur selten selbst tätig werden und könnt mehr entspannen.

Darum lohnt sich der Aldi-Deal

Abschließend werfen wir noch einen Blick auf den Preis. Aldi bietet Euch den Dreame D9 plus derzeit für 249 Euro an. Die Versandkosten betragen weitere 5,95 Euro. Da es derzeit kein vergleichbares Angebot im Netz gibt, wird der Preisverlauf umso wichtiger. Der kann sich dafür aber wirklich sehen lassen, immerhin gab’s den Saugroboter zuvor noch nie günstiger! Aldi sorgt mit seinem aktuellen Angebot somit für einen neuen Tiefstpreis. Wer eine gleichermaßen hochwertige wie preiswerte Putzhilfe für den Alltag sucht, sollte sich diesen Deal also definitiv mal genauer anschauen.

Was haltet Ihr von dem Aldi-Deal? Kann Euch das Preis-Leistungs-Verhältnis des Saugroboters überzeugen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!