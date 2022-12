iOS 17: Alle Gerüchte über die neuen Funktionen für Eure iPhones

Auch wenn Apple zu iOS 16 immer noch neue Funktionen hinzufügt, warten Fans des iPhones bereits auf das nächste Update. iOS 17 ist noch nicht angekündigt, aber es gibt bereits einige Hinweise darauf, was man von dem Betriebssystem erwarten kann. Wir geben Euch einen Ausblick auf neue Funktionen und verraten, welche iPhone-Modelle mit dem Update rechnen dürfen.

Next Pit TV

Wie immer sind Fans eifrig dabei, Mock-up-Videos zu erstellen, in denen sie sich ausmalen, wie iOS 17 einmal aussehen soll. Eines davon wurde vom Kanal Concept Central auf YouTube erstellt. Es zeigt einen neu gestalteten Startbildschirm, interaktive Widgets (endlich?), ein neu gestaltetes Kontrollzentrum und mehr Funktionen für die dynamische Insel.

Laut dem Leaker Majin Bu wird die Nachrichten-App von Apple im Jahr 2023 ein komplettes Facelift erhalten. Die iOS-17-Version soll einen neuen Startbildschirm, Videoclips, Chaträume und sogar Unterstützung für AR-Chatfunktionen bieten, was auf die AR-Brille hindeutet, die womöglich 2023 auf den Markt kommt.

Während wir auf die WWDC im Juni 2023 warten, gibt es eine Gewissheit: Bereits ein halbes Jahr vorher machen Gerüchte über zukünftige Funktionen für iOS 17 die Runde. Nachdem es sich eben um Gerüchte handelt, solltet Ihr alle Punkte in diesem Artikel mit etwas Vorsicht genießen.

Wie die meisten Konzeptvideos hat auch dieser Clip für iOS 17 wahrscheinlich nicht viel mit dem tatsächlichen iOS 17 zu tun. Aber spannend ist das Video allemal. Zum Start sehen wir einen überarbeiteten Sperrbildschirm, der mehr Details zu anstehenden Benachrichtigungen von mehr Apps (und einen Benachrichtigungszähler) zeigt.

Dann wendet sich das Video einer Funktion zu, an die Android-Nutzer schon lange gewöhnt sind – eigentlich seit den ersten HTC-Geräten. Es geht um interaktive Widgets. Anstatt nur dynamische Inhalte anzuzeigen, könnten diese Widgets dem Nutzer eine feinabgestimmte Kontrolle über ihre Inhalte bieten. Diese Idee kennen wir bereits aus WindowsPhone/Mobile/wasauchimmer.

Eine weitere willkommene Änderung wäre ein neu gestaltetes Kontrollzentrum mit größeren Symbolen und einer weniger unübersichtlichen Oberfläche. Dieser Vorschlag würde gut zu der zunehmenden Unterstützung für Smart-Home-Steuerungen passen, die durch den HomeKit Matter-Standard gefördert wird.

Was wir in iOS 17 sehen wollen

Neben all den erwarteten Funktionen gibt es noch eine ganze Menge anderer Dinge, die die Community und sogar wir Redakteure in iOS 17 sehen wollen. Mein Kollege Antoine Engels erwähnte bereits eine "Back Tap"-Option, die bereits auf vielen Android-Distributionen zu finden ist, sowie einige der Split-Screen-Funktionen, die in iPadOS implementiert wurden, insbesondere für Multitasking auf iPhones mit großem Bildschirm.

Weitere nützliche Funktionen, die wir uns für iOS 17 wünschen:

Ein verbessertes Akku-Widget für mehr verbundene Geräte (das in der Find My App überprüft werden kann...)

Bessere Integration von Benachrichtigungen im gesamten Apple-Ökosystem, macOS auf der Apple Watch, iPhone auf macOS, etc.

Verschmelzung der iTunes-App (was davon übrig ist) mit Apple Musik.

Voller Funktionsumfang für Wallet (besonders Ausweise), Maps (Radfahren, Echtzeit-Verkehr und mehr) und andere länderspezifische Funktionen in mehr Märkten.

XDA Developers hat eine Liste mit weiteren Funktionen zusammengestellt, die im nächsten iPhone-Betriebssystem willkommen wären.

Wann kommt iOS 17?

Die Veröffentlichung von iOS folgte in den letzten Jahren einem ziemlich vorhersehbaren Zeitplan, mit einigen kleinen Änderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie. Das Update und einige seiner wichtigsten Funktionen werden erstmals auf der jährlichen Worldwide Developers Conference (WWDC) vorgestellt, die normalerweise im Juni in Apples Hauptquartier in Cupertino stattfindet. Auf die Ankündigung folgt sofort eine Beta-Version für Entwickler.

In den folgenden Monaten veröffentlicht Apple dann eine Reihe von Beta-Updates, die in der stabilen Version von iOS 17 gipfeln. Die fertige iOS-Version kommt dann üblicherweise im September auf den Markt, zeitgleich mit dem nächsten "iPhone 15".

Frühere iOS Veröffentlichungszeitpläne Version WWDC-Ankündigung Öffentliche Beta Stabile Version iOS 16 (2022) 6. Juni 11. Juli 12. September iOS 15 (2021) 6. Juni 30. Juni 20. September iOS 14 (2020) 22. Juni 9. Juli 16. September iOS 13 (2019) 3. Juni 24. Juni 19. September iOS 12 (2018) 4. Juni 25. Juni September 17

Von iOS 17 unterstützte iPhone-Modelle

iOS 16 unterstützt derzeit elf verschiedene iPhone-Modelle (und ihre jeweiligen Varianten) und hat die Unterstützung für drei Generationen eingestellt, nämlich jene Modelle mit den Apple-SoCs A9 und A10. Apple hat bisher keine Hinweise darauf gegeben, die Unterstützung für weitere iPhones in iOS 17 einzustellen, ist hier aber ziemlich inkonsistent. Manchmal gab es gar drei neue iOS-Generationen, ohne ein iPhone von der Unterstützungsliste zu entfernen.

Apple hat jedoch noch nie die Unterstützung für mehrere SoCs in zwei aufeinanderfolgenden iOS-Versionen eingestellt. Die Chancen stehen also gut, dass Apple die aktuelle Kompatibilitätsliste vom iPhone 8 bis zum zukünftigen iPhone 15 beibehält – oder schlimmstenfalls die Unterstützung für den A11-Chip einstellt. Das würde im schlechtesten Fall bedeuten, dass das iPhone 8 und das iPhone X von iOS 17 nicht mehr unterstützt werden.

Diese iPhones bekommen wahrscheinlich iOS 17

Bestätigung ausstehend

Bis Tim Cook und die anderen Apple-Führungskräfte auf der WWDC 2023 die Bühne betreten, solltet Ihr die meisten der oben genannten Informationen als Gerüchte betrachten. Welche Funktionen erwartet Ihr in iOS 17? Wir freuen uns auf Eure Meinung in den Kommentaren!