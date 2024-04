Schneller als der Pizza-Lieferant: Philips Hue Starter Set nur noch 89 €!

Seit einigen Tagen bietet MediaMarkt in bestimmten Gebieten eine neue Kooperation mit Uber an, durch die Ihr innerhalb von 90 Minuten an Eure Bestellungen kommt. Um das zu feiern, gibt es natürlich auch direkt die passenden Angeboten. Eines davon betrifft das Philips Hue Starter-Kit mit drei "Color Ambiance"-Lampen und einer passenden Bridge für rund 90 Euro. Wir haben den Deal-Check für Euch.

MediaMarkt und Uber starten Kooperation

Lieferungen innerhalb von 90 Minuten

Philips Hue Starter-Kit zum Bestpreis erhältlich