Der Prime Day ist vorbei und Euer Saugroboter hat den Geist aufgegeben? Dann müsst Ihr Euch keine Sorgen machen. Denn selbst ohne ein solches Spar-Event könnt Ihr Euch die smarten Staubsauger immer wieder zu guten Kursen schießen. So auch den Ecovacs Deebot T30 Omni. Der Putzteufel ist derzeit 100 Euro günstiger beim Versandriesen erhältlich und sogar der Bestseller von Amazon im Bereich der "Roboterstaubsauger".

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot T30 Omni

Lohnt sich das Ecovacs-Angebot von Amazon?

Der Ecovacs T30 Omni und T30 Pro ähneln sich selbst im Aufbau. / © nextpit

Klären wir zuerst die Frage, ob sich dieser Deal überhaupt lohnt. Mit 699 Euro erhaltet Ihr laut idealo den Bestpreis für die schwarze Variante des Ecovacs T30 Omni. Der nächstbeste Preis im Netz liegt derzeit bei 799,98 Euro, wodurch Ihr ihn gerade nirgends günstiger erhaltet. Obwohl es sich hier um einen vermeintlichen Bestpreis handelt, konntet Ihr Euch die Pro-Variante am Prime Day zum selben Preis sichern.

Habt Ihr den Deal jedoch verpasst, müsst Ihr beim T30 Pro (Test) mittlerweile wieder mit knapp 1.000 Euro rechnen. Entscheidend ist also, ob Ihr Euch in Geduld üben möchtet oder jetzt einen neuen Saugroboter möchtet. Ein besseres Angebot gibt es derzeit für die Saugroboter-Serie nicht, wodurch das Angebot durchaus spannend, aber mit einem kleinen Beigeschmack zu genießen ist.

Ecovacs Deebot T30 Omni vs. T30 Pro Omni

Was die T30-Reihe ausmacht, ist vor allem ihre starke Saugleistung von 11.000 Pa. Auch bei der Wischleistung müssen sich die Saugroboter nicht verstecken und beweisen selbst in Ecken ein gutes Reinigungsergebnis. Nachteilig hingegen ist die etwas schwache Akkulaufzeit, die alle drei Varianten, der T30, T30S und T30 Pro, gemeinsam haben. Auch eine entsprechend lange Ladedauer müsst Ihr hier in Kauf nehmen.

Auch spannend: Unser Test zum Ecovacs Deebot T30S Combo Complete

Die App und Navigation funktionieren problemlos und die Absaugstation arbeitet ebenfalls sehr effektiv. Der größte Unterschied bei den einzelnen Saugern besteht also eher in den Feinheiten. Hier zählen die Yiko-Sprachsteuerung und die Smart-Rework-Funktion dazu. Ob diese jedoch einen aktuellen Aufpreis von mehr als 300 Euro rechtfertigen, ist fraglich. Möchtet Ihr einen Saugroboter, der Eure Ecken gründlich reinigt und zudem mit massig Saugleistung daher kommt, macht Ihr bei diesem Deal sicherlich nichts falsch.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Ecovacs T30 Omni interessant für Euch oder sind Funktionen wie eine Sprachsteuerung zu wichtig in Euren Augen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!