Roborock Qrevo Plus im Test: Preis-Leistungs-Tipp aller Saugroboter

Der Qrevo Plus ist der neueste Saugroboter mit Wischfunktion von Roborock, mit einer Saugkraft von 7.000 Pa. Roborock verbaut in den 9,65 cm hohen Saug-Wischer einen ausfahrbaren Wischmopp. Zusätzliche Unterstützung gibt es seitens der funktionsreichen Dockingstation, die die Wischausrüstung mit Heißwasser reinigt, um mit Heißluft trocknet. Wie sich der 750 Euro teure Saug- und Wischroboter schlägt und ob es eine Kaufempfehlung gibt, lest Ihr im ausführlichen Test von nextpit.

Sobald die Basis angeschlossen und der Roboter in die Station geschoben wurde, steht das Setup in der Roborock-App bevor. Für die Einrichtung in der App ist eine WLAN-Verbindung notwendig. Um den Einrichtungsprozess zu verkürzen, steht QR-Code unter der aufklappbaren Haube zur Verfügung. Schaut nach dem Hinzufügen, ob es ein Firmware-Update gibt.

Der Saugroboter ist mit einem schwenkbaren Wischpad ausgestattet. Bedeutet also, dass der Qrevo Plus einen der Wischmopps intuitiv ausfährt, um in schwer erreichbare Orte (z.B. Ecken) zu gelangen. Im Roboter stecken ein 330-ml-Staubbehälter und 80-ml-Wassertank. Ansonsten gibt es eine Seitenbürste und die gleiche Hauptbürste, wie beim 1.000 Euro teuren Q Revo MaxV.

Der Roborock Qrevo Plus ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich. Für Testzwecke hat uns Roborock das schwarze Modell zur Verfügung gestellt. Der Roborock Qrevo Plus ist 9,65 cm hoch. Den Titel des flachsten Saugroboters bekommt der neue Saugroboter von Roborock nicht – dieser bleibt weiterhin dem Ecovacs Deebot X5 Omni (Test) vorbehalten. Dass es Roborock bei dieser Bauhöhe dennoch schafft, einen LiDAR-Turm für die Navigation zu verbauen, verdient großen Respekt.

Das Mapping verläuft reibungslos. Dass der Roboter bei einer Testfläche von etwa 70 m² nicht alle Räume korrekt trennt, ist dabei halb so wild. Im Menü des Kartenmanagements stehen unzählige Funktionen für die Anpassung des gescannten Grundrisses bereit. Hier kombiniert oder trennt Ihr Räume. Möchtet Ihr bestimmte Orte in der Wohnung ausschließen, steht die Möglichkeit der No-Go-Zonen bereit. Andersrum könnt Ihr dem Roboter bei der Reinigung genaue Bereiche Eurer Wohnung vorgeben.

Die Nutzung der Roborock-App macht Spaß. Hier stehen in übersichtlicher Form zahlreiche Reinigungsfunktionen und Einstellungen der All-in-One-Dockingstation zur Verfügung. Praktisch: Der Qrevo Plus eignet sich für mehrgeschossige Wohnungen.

Saug- und Wischleistung

In puncto Saugleistung auf Parkett und Fliesen spielt der Qrevo Plus bei den Großen mit. Auch beim Aufsaugen von Tierhaaren zeigt sich der Saug- und Wischroboter von seiner guten Seite. Obendrein wischt der Roboter solide – das auch in Ecken dank des erweiterbaren Wischpads. Dem nicht genug, hat der Qrevo Plus eine ordentliche Akkulaufzeit.

Gefällt:

Makellose Teppicherkennung

Gute Saugleistung

Tolle Wischleistung

Solide Akkulauftzeit

Gefällt nicht:

-

Wie schon im ersten Abschnitt des Testberichts beschrieben, haben der neue Qrevo Plus und der Q Revo MaxV nur minimale Unterschiede, was das technische Datenblatt angeht. Tatsächlich spiegelt sich das in der Praxis bei der Saugleistung wider. Der Roborock Qrevo Plus erzielt im Test die gleichen Ergebnisse, wie der Q Revo MaxV in der Praxis. Dabei zeigt sich der Qrevo Plus von Tierhaaren unbeeindruckt.

Bei der Wischleistung liefert der Wisch- und Saugroboter ein tolles Bild. Leicht eingetrocknete Kaffeeflecken stellen für den Robo kein Problem dar. Dabei ist für eine gute Wischleistung nicht mal die höchste Wasserdurchflussrate, also die Menge an Wasser, mit der die Wischpads befeuchtet werden, notwendig. In der Praxis zeigt sich, dass Stufe 15 vollkommen ausreicht, um Flecken zu entfernen.

Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%) Haferflocken (Fliesen) 10 g 9,9 g 97 % Sand (Fliesen) 10 g 9,7 g 95 % Sand (Teppich) 10 g 9,5 g 92 %

Beeindruckend ist die LiDAR-Navigation des neuen Saugroboters. Nicht unüblich für Saugroboter sorgen Kabel stellenweise für kurze Verzweiflung beim Qrevo Plus. Räumt diese am besten vor dem Putzvorgang beiseite. Für weitere einfache Wege, Euren Saugroboter zu unterstützen, empfehlen wir einen Blick in unsere Tipps und Tricks, wie Ihr das Reinigungsergebnis Eures Saugroboters verbessert.

Besonders die Teppicherkennung stellt sich als überraschende Stärke des Saug-Wischers heraus. Der Roborock-Saugroboter hebt die Wischausrüstung um 10 mm vor dem Befahren von Teppichen an. Dass die Teppicherkennung sogar auf Kurzflorteppichen funktioniert, können vereinzelte Saugroboter aus dem Bereich der 1.000-Euro-Marke nicht mal von sich behaupten. Die Saugleistung auf Teppichen ist schließlich solide. Hier hält der Qrevo Plus mit Modellen wie dem 900 Euro teuren Ecovacs T30 Pro Omni (Test) mit.

Oben sitzt der übliche LiDAR-Turm. © nextpit Roborock verbaut eine Seitenbürste und zwei rotierende Wischpads. Ein Wischmopp ist erweiterbar. © nextpit Die Teppicherkennung klappt makellos. © nextpit Roborocks Qrevo Plus navigiert in der Praxis gut und erkennt Hindernisse auf Anhieb. © nextpit

Dass der Qrevo Plus darüber hinaus über eine gute Ausdauerleistung verfügt, wirkt beim Test wie die Kirsche auf der Torte. Bei einem 30-minütigem Saug- und Wischvorgang verliert der Roboter 25 Prozent Akkuladung. Nutzer, die die volle Saugleistung wollen, müssen den Saugroboter zuerst saugen lassen und im Anschluss zum Wischen losschicken. Nach jeweils 30 Minuten des Saugens und Schrubbens, hat der Qrevo Plus immer noch respektable 68 Prozent Akku im Tank.

Je nach Euren Einstellungen, fährt der Saugroboter während der Reinigung, spätestens nach Abschluss der Putztour zur Station zurück, wo der Dockingsstation den Staub absaugt und die Wischpads reinigt und trocknet. Beim Absaugen des Staubbehälters und der Heißwasser-Moppwäsche wird es für einen kurzen Augenblick lauter. Jedoch nicht so ohrenbetäubend, dass Ihr zu Over-Ear-Kopfhörern greifen müsstet. Zumindest die Heißlufttrocknung ist geräuscharm.