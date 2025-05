Verdammte nervige KI, ich weiß. Aber derzeit passiert in der Tech-Welt kaum was Spannendes, was nicht mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Und so stand auch die Google I/O komplett im Zeichen der KI. Wir haben spannende Innovationen gesehen, haben allerdings auch ein paar Sorgenfalten auf der Stirn. Wieso? Das erfahrt Ihr, wenn Ihr in die heutige Casa-Casi-Folge reinhört.