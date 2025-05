Staubsaugen mit dem Shark PowerDetect 2in1 im Test

Für die Navigation nutzt der Shark PowerDetect 2in1 einen präzisen Laser-Sensor, der bereits bei der ersten Fahrt eine detaillierte Karte der Umgebung erstellt. Anschließend lassen sich einzelne Räume unterteilen sowie No-Go-Zonen definieren, welche vom Saugroboter ignoriert werden sollen. Neu bei Shark ist zudem eine Hinderniserkennung, die größere Objekte wie Wasserflaschen zuverlässig erkennt. Kleinere Gegenstände, etwa Ladekabel, wurden im Test allerdings mehrfach übersehen.

Auch in puncto Saugleistung macht der Shark PowerDetect 2in1 eine überzeugende Figur. Die hohe Saugkraft ermöglicht das Aufnehmen schwererer Krümel, während die Bürste dank einer Kombination aus Borsten und Silikonlamellen selbst feinen Staub effektiv erfasst. Allerdings neigen lange Haare dazu, sich um die Borsten zu wickeln, sodass gelegentliche manuelle Reinigungen erforderlich sind.

Shark PowerDetect 2in1 von unten / © Timo Brauer / nextpit

Der integrierte Staubbehälter bietet ausreichend Kapazität, sodass der Roboter auch große Flächen ohne Entleeren am Stück reinigen kann. Doch auch nach der Reinigung muss man sich nicht selbst darum kümmern, sondern kann diese Aufgabe der Servicestation überlassen. Diese entleert den Staubbehälter automatisch in den eigenen, deutlich größeren Behälter. So kann der Saugroboter über Wochen vollkommen autonom arbeiten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Herstellern setzt Shark dabei auf ein beutelloses System. Der Kunststoffbehälter der Station wird einfach alle paar Wochen in der Mülltonne ausgeleert. Ganz ohne Staubsaugerbeutel und Folgekosten.