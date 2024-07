Roborock Qrevo S im Test: Dieser Saugroboter saugt über seine Liga hinaus

Design und Verarbeitung

Roborock bietet mit dem Qrevo S einen superflachen Saugroboter mit LiDAR-Turm für die Navigation an. Die Station hat sich im Vergleich zu den bisherigen Qrevo-Modellen nicht verändert. Dafür hat der Staubsaugerroboter einen vermeintlich unauffälligen Vorteil: Räder, die den Boden nicht zerkratzen.

Gefällt:

Roboter und Station sind hochwertig verarbeitet

Zwei erhältlich Farben

Flacher, kompakter Roboter

Räder verbaut, die Böden nicht zerkratzen

Gefällt nicht:

Lange Kartierung

Der Qrevo S ist ein weiteres “Budget”-Modell der Roborock-Qrevo-Serie. Roborock bietet den neuen Saug- und Wischroboter in Weiß und Schwarz an. Für den Test hat uns Roborock das schwarze Modell bereitgestellt. Der Qrevo S ist mit der Gesamthöhe von 9,65 cm einer den flachsten Saugroboter, den Ihr auf dem Markt finden werdet. Zum Vergleich: Der Ecovacs Deebot X5 Omni (Test), der keinen LiDAR-Turm für die Navigation hat, ist mit 9,5 cm nur minimal flacher.

Unter der aufklappbaren Haube befinden sich der Staubbehälter und die Tasten. Im Gegensatz zur Roborock-S8-Serie haben Modelle der Qrevo-Reihe zwei rotierende Wischpads. Mehr zu den Unterschieden zwischen den Roborock-Modellreihen lest Ihr in unserer Liste der besten Saugroboter von Roborock. Noch dazu gibt es eine Seitenbürste, die auf der rechten Seite Platz findet.

Einen ausfahrbaren Wischmopp, der im Roborock Qrevo MaxV (Test) verbaut wird oder gar eine schwenkbare Seitenbürste, wie beim besten Saugroboter von Roborock, dem Roborock S8 MaxV Ultra (Test), gibt es beim Qrevo S nicht. Für praktische Wartungstipps empfehlen wir Euch einen Blick in unsere Tipps und Tricks, wie Ihr Euren Saugroboter wartet.

Der Roborock Qrevo S gehört zu den flachsten Saugrobotern auf dem Markt. © nextpit Unter der aufklappbaren Haube steckt ein Staubbehälter. © nextpit Der Roborock Qrevo S hat ein schickes Design und ist in zwei Farben erhältlich. © nextpit

Besonders ist der Qrevo S aber dennoch: Dieser Roboter hat sogenannte “ScratchSafe”-Räder, damit Böden nicht zerkratzt werden. Bei der Station ist Roborock dem bisherigen Qrevo-Design treu geblieben – eine geriffelte Oberfläche mit einem Staubbehälter hinter einer Abdeckung an der Vorderseite.

Hinzu kommen ein Frischwassertank und ein Behälter, in dem das Dreckwasser gesammelt wird, die beide in der 34 × 48,7 × 52,1 cm großen All-in-One-Dockingstation Platz finden. Ist die Station am Strom angeschlossen, geht’s an die Einrichtung in der Roborock-App. Eine Info vorweg: Für die App benötigt Ihr eine Bluetooth- und 2,4-GHz-WLAN-Verbindung. Um den Einrichtungsprozess zu beschleunigen, empfehlen wir den QR-Code unter der Haube des Qrevo S zu scannen.

So wie der Saugroboter, ist auch die Station kompakt. © nextpit In der All-in-One-Dockingstation stecken zwei Wassertanks. Ein Tank für Frischwasser und ein Dreckwasserbehälter. © nextpit Hinter der abnehmbaren Abdeckung steckt ein Staubbeutel in der Station. © nextpit

Im Anschluss schickt Ihr den Saugroboter zum Kartieren los. Die Kartierung einer 66-m2-Wohnung dauert bei uns 13 Minuten. Während des Mappings fällt uns nichts Negatives auf – der Roborock-Saugroboter erkennt Hindernisse auf Anhieb und zeigt diese sogar mit Symbolen auf der gescannten Karte an.