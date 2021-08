Apple Watch im Vergleich: Welches Modell 2021 kaufen?

Die erfolgreichste Uhr weltweit ist: Eine Smartwatch! Apple hat über die letzten Jahre das Kunststück vollbracht, zum größten Uhrenhersteller der Welt aufzusteigen – und die Schweizer Uhrenindustrie hinter sich zu lassen. Strategy Analytics zufolge hat Apple bereits 2019 rund 50 Prozent mehr Uhren verkauft als alle Schweizer Uhrenhersteller zusammen (30,7 versus 21,1 Millionen Exemplare).

Der Erfolg der Apple Watch hat sicherlich viel damit zu tun, dass iPhone und Uhr so perfekt zusammenarbeiten und man über die Uhr mittlerweile bezahlen, Türen öffnen, den Puls und den Sauerstoff messen und sonst noch so viele Sachen machen kann, dass man manchmal das Gefühl hat, die Zukunft am Handgelenk zu tragen. Hauptgrund für eine Smartwatch ist und bleibt aber für viele Menschen wohl das Thema "Gesundheit".

Wer sich für eine Apple Watch entscheidet, hat die Qual der Wahl! Alleine Apple verkauft gerade vier verschiedene Modelle, wobei die Preisspanne von etwa 420 Euro bis hin zu knapp 1.600 Euro reicht.

Inhalt dieses Artikels:

Aktuelles Apple-Watch-Lineup

Die neuesten Modelle in Apples Uhren-Lineup sind die Watch Series 6 und die Watch SE. Sie wurden im Oktober 2020 gemeinsam mit der iPhone-12-Serie vorgestellt. Daneben hält Apple noch die Watch Series 3 von 2017 als günstigere Option im Programm.

Auf dem freien Markt findet Ihr vereinzelt auch noch die anderen Modelle, etwa die Series 4 oder 5.

Die Aktuellen: Apple Watch Series 6 und Series 5

Die Apple Watch Series 6 hat zum ersten Mal eine Messung zur Sauerstoffsättigung des Blutes verbaut. / © Apple

Die Watch Series 6 bietet alles, was Apple irgendwie in ein handgelenktaugliches Gehäuse quetschen konnte: Always-on-Retina-Display GPS, EKG, SpO2, Sturzerkennung, LTE & Co. – allerdings hat so viel Hightech auch seinen Preis: Die Apple Watch Series 6 kostet beim Hersteller selbst mindestens 429 Euro, mit LTE-Modul geht's gar erst bei 529 Euro los. Wer die Variante aus Stahl oder gar Titan möchte, muss nochmal deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Wer viel Funktion, aber einen etwas niedrigeren Preis haben möchte, kann auch auf den Vorgänger zurückgreifen. Die Apple Watch Series 5 macht zwar leichte Abstriche, ist aber immer noch eine Überlegung wert: Sie verzichtet auf den U1-Chip mit UWB, anstelle des Apple S6 SiP ist noch der Vorgänger S5 verbaut und es fehlt der SpO2-Sensor. Außerdem ist das Always-On-Display der Apple Watch Series 6 gegenüber der Watch 5 verbessert.

Wenn Ihr allerdings eine Apple Watch mit Keramikgehäuse wollt, dann ist die Series 5 Euer Modell: Bei der Watch 6 bietet Apple nur noch Aluminium, Edelstahl und Titan.

Vergleich: Apple Watch Series 6 und Series 5

Die Einsteiger: Apple Watch SE und Series 3

Die Apple Watch SE: Einige wichtige Features weniger, aber dafür deutlich günstiger. / © Apple

Seit dem Jahr 2020 gibt es mit der Apple Watch SE ein günstiges Einsteigermodell. Dabei bietet die Uhr fast alles, was die größeren Modelle auch bieten – mit ein paar wichtigen Ausnahmen. Ganz entscheidend dürfte dabei sein, dass der Smartwatch das Always-On-Display fehlt. Wer gerade beim Lesen in sich hineinmurmelt: "Wer braucht denn sowas?", dem sei gesagt: Gerade wer viel Sport macht und dabei kurz seinen Puls oder die Rundenzeit checken möchte, sollte sich vor dem Kauf gut überlegen, ob eine Mehrinvestition nicht sinnvoll ist.

Ich persönlich könnte wunderbar auf das ebenfalls fehlende EKG oder die Blutsauerstoffmessung verzichten. Wie oft habe ich aber schon manches Mal beim Laufen oder während einer Übung geflucht, als ich nachsehen wollte, wie lange ich die aktuelle Belastung noch durchhalten muss. Nur das Berühren des Bildschirms gibt dann Abhilfe – was während einer Übung weder einfach ist, noch besonders elegant aussieht.

Kann man aber darauf verzichten, dann ist die Apple Watch SE eine klare Kaufempfehlung. Sie hat nicht nur das aktuelle Design der Watch und ein großes OLED-Display, sondern auch wichtige Funktionen wie Kompass oder Sturzerkennung.

Das sind beides Funktionen, die der Apple Watch Series 3 beispielsweise ebenso fehlen wie auch das aktuelle Design der Apple Watch. Das Display ist hier noch merklich kleiner: Statt 40 Millimeter in der kleinen und 44 Millimeter in der großen Variante, misst die Series 3 nur 38 mm beziehungsweise 42 mm. Außerdem ragt ihr Display etwas höher und das Bild wirkt weniger scharf.

Die Apple Watch Series 3 ist aber wasserdicht und hat bereits ein GPS zur Routenaufzeichnung und ein Barometer an Bord. Es ist auch die derzeit günstigste Variante, die man sich für sein gutes Geld zulegen kann. Wer mit den Einschränkungen leben kann, fährt also auch mit diesem Modell nicht schlecht.

Vergleich: Apple Watch Series 3 und SE

Sondermodelle: Nike & Hermès

Links Hermès und rechts Nike. / © Apple, Collage: NextPit

Oft blickt man in fragende Gesichter, wenn es um die beiden Sondermodelle von Nike und der Nobelmarke Hermès geht. Sind das etwa Modelle, die neben ihrem besonderen Aussehen vielleicht mehr oder gar weniger Funktionen gegenüber der anderen Apple Watches bieten?

Wir können an dieser Stelle beruhigen: Nein, beide Sondermodelle haben denselben Funktionsumfang wie die Apple Watch Series 6, respektive die Apple Watch SE. Vielmehr handelt es sich bei den Sondermodellen um spezielle Armbänder oder Loops, sowie um eigens für die Partner kreierte Ziffernblätter. Oder wie Apple sagen würde: Watch Faces.

Beide Sondermodelle kann man lediglich über Apple selbst oder die Online-Stores von Hermès und Nike beziehen.

Apple Watch Studio

Seit dem Jahr 2019 bietet Apple sowohl in seinen Stores, als auch online auf seiner Webseite das sogenannte Apple Watch Studio an. Kundinnen und Kunden können dort jedes verfügbare Apple-Watch-Gehäuse mit allen verfügbaren Armbändern kombinieren. So lassen sich jede Menge Kombinationen erzeugen, so dass sich die Käuferinnen und Käufer ihre eigene, personalisierte Apple Watch zusammenstellen können.

Nächste Apple Watch: Series 7

Voraussichtlich im September 2021 bringt Apple mit der Apple Watch Series 7 sein Nachfolgermodell. Natürlich gibt es derzeit noch keine verlässlichen Informationen zur neuen Apple-Uhr. Allerdings brodelt die Gerüchteküche bereits kräftig.

So soll die Watch in einem leicht abgewandelten Design verfügbar sein. Die Rede ist dabei von einer deutlich flacheren Smartwach, die ein wenig an das iPhone- und iPad-Design erinnert. Außerdem soll sie auch zum ersten Mal in Grün zu haben sein. Daneben plant Apple offenbar Uhren in Rot, Schwarz, Silber und Blau.

Go follow Ian and get him to 10k 🙌 https://t.co/bsphZLRrkx — Jon Prosser (@jon_prosser) May 20, 2021

Die Apple Watch Series 7 bekommt außerdem mit dem S7-Chip einen schnelleren Prozessor, der gleichzeitig aber auch kleiner ist. So soll mehr Platz für die Batterie zur Verfügung stehen, was für eine höhere Laufzeit spricht.

Ob es auch neue Gesundheitsfunktionen, wie eine Blutzucker- oder Alkoholmessung in die Series 7 schaffen, ist indes unklar. Man kolportiert, dass die Marktreife für eine solche Funktion noch nicht den Qualitätsstandards entspricht, die Apple traditionell hochhält.

Derweilen gilt als sicher, dass es neue und verbesserte Messmethoden für Trainings und auch ein Coaching für besseres Gehen geben wird.

Wieviel die neue Apple Watch Series 7 kosten soll, steht noch nicht fest.

watchOS 8

Apple kündigte watchOS 8 während seiner Entwicklerkonferenz WWDC21 Anfang Juni 2021 an. Bereits im selben Monat veröffentlichte das Unternehmen dann eine Developer-Beta-Version des neuen Betriebssystems für die Apple Watch. Die neue Version watchOS 8 stellt Apple als kostenloses Update für die folgenden Apple-Watch-Modelle zur Verfügung:

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Die neue Softwareversion erhält eine Reihe von Verbesserungen, wie beispielsweise:

verbesserte Zugriffsfunktionen auf Wallet,

neue Trainingsarten,

das Tracken der Schlafatemfrequenz,

die neue App “Achtsamkeit”,

neue Möglichkeiten der Kommunikation, wie Kritzeln, das Bearbeiten von diktierten Nachrichten oder das Hinzufügen von Emojis zu einer Nachricht.

Alle Informationen zu watchOS 8 haben wir für Euch im Artikel hinter dem Link zusammengestellt.