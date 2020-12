Die besten Fitness-Tracker: Modelle von Garmin, Samsung und Fitbit im Vergleich

Ein Fitness-Tracker am Handgelenk scheucht Stubenhocker nach draußen, informiert Euch über zurückgelegte Schritte und hilft Euch beim Sport zu überprüfen, in welchen Herzfrequenzphasen Ihr Sport treibt. Bei allen Möglichkeiten ist die Wahl des für Euch richtigen Smartbands aber nicht so einfach. Aus diesem Grund haben wir passende Modelle für jeden Nutzertypen herausgesucht.

Doch bevor wir mit unserem Tipp des besten Fitness-Trackers starten, müssen wir kurz auf zwei grundlegende Unterschiede eingehen. In diesem Artikel geht es um Fitness-Tracker, also um dezente Armbänder, die Sensoren für die Messung der Herzfrequenz oder zum Zählen von Schritten besitzen. Smartwatches hingegen sind zumeist klobiger, besitzen smarte Zusatzfunktionen, verbinden sich auch ohne Smartphone mit dem Internet und werden in unserem Vergleich der besten Smartwatches abgehandelt.

Das Xiaomi Mi Band 5 kommt mit Farbdisplay und einer sehr langen Akkulaufzeit / © Xiaomi

Nicht getestet

Pro Sehr lange Akkulaufzeit

Farb-OLED

Sehr günstig Contra Kein GPS-Empfänger

Sucht Ihr nach einem Fitness-Armband im Jahr 2020, wird das Xiaomi Mi Band 5 Eure Erwartungen und Bedürfnisse voraussichtlich am ehesten erfüllen. Denn das Smartband bietet eine lange Akkulaufzeit, misst Herzfrequenz und Schritte zuverlässig und ist dabei auch noch sehr günstig. Hinter dieser Entscheidung steht das Vorhaben, die Vitaldaten des Trägers möglichst lückenlos und zuverlässig aufzuzeichnen. Unserer Meinung nach funktioniert das gerade aufgrund der langen Akkulaufzeit sehr gut.

Denn die Zeit, die das Mi Band 5 in einem Monat an der Steckdose hängt, ist sehr gering. Da das Gerät zudem günstig ist, ist die Sorge um Beschädigungen womöglich geringer, als bei hochpreisigen Alternativen. Gleichzeitig ist der AMOLED-Bildschirm auch bei direkter Sonneneinstrahlung ablesbar und seit der fünften Generation könnt Ihr das Mi Band auch per Magnetkontakt laden. Einen Testbericht haben wir für das Mi Band 5 nicht veröffentlicht, allerdings kann ich Euch das Band aus eigener Erfahrung empfehlen.

Dabei müsst Ihr jedoch auf einen integrierten GPS-Empfänger verzichten, das sollte Euch vor dem Kauf unbedingt bewusst sein. Um Eure Jogging- oder Radfahrstrecke also zu tracken, müsst Ihr mit dem Xiaomi Mi Band 5 Euer Smartphone mitnehmen. Denn in Kombination greift das Smartband per Bluetooth auf den GPS-Empfänger Eures Handys zu und behält Eure Strecke so im Blick. Wollt Ihr nicht auf GPS verzichten, da Euch das Handy zu klobig ist, haben wir für alle Jogger nachfolgend eine kaum schlagbare Kombination.

Zu Kaufen gibt es das Xiaomi Mi Band 5 derzeit zu Preisen ab knapp 30 Euro. Ein Import ist dabei nicht nötig, denn Xiaomi verkauft das Smartband erfreulicherweise auch offiziell in Deutschland.

Das Huawei Band 4 Pro und das Huawei Band 4e. / © Huawei

Nicht getestet

Pro Zeichnen kombiniert GPS, Herzfrequenz und Laufverhalten ab

Band 4e zeigt einzigartige Laufdaten wie Belastungszonen, Bodenkontakt und G-Kräfte an Contra Zwei Geräte, die Ihr laden und pflegen müsst

Denn mit dem Huawei Band 4 Pro und dem Huawei Band 4e nehmt Ihr beim Laufen ganz besondere Vitaldaten auf. In der Vergangenheit konnte ich beide Geräte separat testen und vor allem in Kombination nutzen. Als leidenschaftlicher Läufer ist mir dabei ein Vorteil aufgefallen, dem ich seitdem jedem regelmäßigen Läufer empfehle: Das Huawei Band 4e, das Ihr an den Schuh klemmen könnt, kann die Belastungszonen eurer Füße messen. Es zeigt dabei an, wie gut oder schlecht Eure Schuhe und Eure Art zu laufen das eigene Körpergewicht abfedern können.

Gerade das Laufen auf dem Hinterfuß stellt auf Dauer eine Belastung für Eure Füße dar und wie ich bei meinem Testbericht damals herausfinden konnte, laufe ich vollkommen falsch. Das Huawei Band 4e hilft Euch also dabei, Euch eine gesunde und effiziente Lauftechnik anzutrainieren. Zusammen mit dem Huawei Band 4 Pro könnt Ihr dann auch die Belastung auf Euer Herzkreislaufsystem und die zurückgelegte Strecke messen. Wie ein klassischer Fitness-Tracker findet das Huawei Band 4 an Eurem Handgelenk Platz und misst Eure Herzfrequenz per Lichtimpuls. Die GPS-Funktion gelingt autonom, Euer Smartphone kann also auf Wunsch in der Wohnung bleiben und sogar den Sauerstoffgehalt Eures Blutes kann das Band 4 Pro aufzeichnen.

Zusammen kauft Ihr beide Geräte für etwa 70 Euro, dabei setzt sich der Preis aus etwa 50 Euro für das Huawei Band 4 Pro und knapp 20 Euro für das Huawei Band 4e zusammen. Einzeln könnt Ihr die Geräte natürlich auch kaufen und zumindest regelmäßigen Läufern rate ich dazu, das Band 4e einmal auszuprobieren.

Der Samsung Gear Fit 2 Pro bietet einen leistungsstarken Schwimm-Modus. / © NextPit

Bewertung

Pro Design

Sehr guter AMOLED-Bildschirm

Für Schwimmer geeignet Contra Hoher Kaufpreis

Nerviger Einrichtungsprozess

Ungenaue Pulsmessung

Noch gelenkschonender als beim Joggen geht es beim Schwimmen zu und wenn Ihr das regelmäßig macht, lohnt sich die Anschaffung des Samsung Gear Fit 2 Pro oder des Fitbit Charge 4. An dieser Stelle liste ich Euch zwei Fitness-Tracker auf, da der Samsung Gear Fit 2 Pro schon etwas älter und dadurch günstiger geworden ist. Ihr findet das Gerät im Netz zu Preisen ab 110 Euro, der Fitbit Charge 4 kostet hingegen noch einmal rund 40 Euro zusätzlich.

Beide Fitness-Tracker bieten eine zum Schwimmen geeignete Wasserdichte, die die Hersteller bis 50 Meter Tiefe ausschreiben. Während es viele Fitness-Armbänder gibt, die Ihr beim Sprung ins Wasser am Handgelenk lassen könnt, bieten Fitbit und Samsung noch eine wichtige, weitere Funktion an.

Denn mit beiden Fitness-Trackern könnt Ihr die Länge der Bahnen manuell festlegen und automatisch tracken lassen. Hierdurch müsst Ihr die Anzahl der zurückgelegten Bahnen nicht umständlich selbst zählen und könnt die Zeiten anschließend noch einmal auswerten. Geht Ihr zum Ausgleich auch joggen, besitzen beide Fitness-Tracker sowohl einen GPS-Sensor als auch ein Messgerät für Euren Puls.

Das Xiaomi Mi Band 4 ist unser Tipp, wenn Ihr einen günstigen Fitness-Tracker sucht. / © NextPit

Bewertung

Pro AMOLED-Farbbildschirm

Funktionsvielfalt

Wasserdicht bis zu 5 ATM

Preis-Leistungs-Verhältnis Contra Kein integriertes GPS

Wollt Ihr in die Welt der Fitness-Uhren erst einmal nur hereinschnuppern, empfehlen wir Euch das Xiaomi Mi Band 4, das es trotz des Release des Nachfolgemodells noch im Internet zu Kaufen gibt. Der Preis ist inzwischen auf unter 20 Euro gefallen und liegt somit im Bereich des ebenfalls sehr günstigen Realme Band. Das Realme Band schnitt in unserem Testbericht aber nicht sonderlich gut ab, sodass wir Euch vom Kauf abraten.

Xiaomis vierte Auflage des Mi Bands verfügt allerdings über denselben Akku wie das Mi Band 5. Da das Display allerdings ein wenig kleiner ist, liegt die Akkulaufzeit laut Testberichten einiger Kollegen ein wenig über der der Neuauflage. Da wir die beiden Geräte allerdings zum Release nicht testen konnten, müssen wir uns für diese Informationen auf Aussagen anderer Magazine stützen. Habt ihr widersprüchliche Erfahrungen mit dem Mi Band 4 und seinem Nachfolger gemacht, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Für Details empfehle ich Euch unseren Testbericht zum Xiaomi Mi Band 4.

Der Fitbit Charge 4 ist eine gute Alternative, wenn Euch Smartwatches zu klobig sind. / © NextPit

Bewertung

Pro Lange Akkulaufzeit (knapp 7 Tage)

Dezent und leicht

Präziser Herzfrequenzsensor

GPS und Fitbit Pay mit an Bord Contra Voller Funktionsumfang nur mit kostenpflichtigem Abo

GPS nicht sehr präzise

Musiksteuerung exklusiv für Spotify

Fitbit Pay hierzulande nur per Kreditkarte

Gefällt Euch die Optik eines Fitness-Trackers und erwartet Ihr von einem Wearable die Funktionen einer Smartwatch, könnte der Fitbit Charge 4 etwas für Euch sein. Das dezente Smartband verfügt über ein eingebautes GPS-Modul und unterstützt dank NFC Fitbit Pay. Sofern Ihr eine Kreditkarte habt, könnt Ihr Eure Kreditkartendaten in der Fitbit-App hinterlegen und cool mit dem Handgelenk an der Supermarktkasse zahlen. Darüber hinaus unterstützt der Fitbit Charge 4 die Installation von Apps und lässt Euch eingehende Benachrichtigungen per Quick-Reply beantworten.

Der Fitbit Charge 4 ist wie unser Tipp für Schwimmer bis 50 Metern tiefe Wasserdicht. Da Fitbit seinen Tracker allerdings zu Preisen über 140 Euro verkauft, eignet er sich eher für Käufer, die bereit sind, für einen Fitness-Tracker ein wenig Geld auszugeben. Allerdings gibt es zu diesen Preisen bereits Smartwatches wie die Fitbit Versa, die mit einem größeren Bildschirm bereits mehr Möglichkeiten bietet.

Fitness-Tracker im Smartwatch-Look: Amazfit Bip / © NextPit

Nicht getestet

Pro Lange Akkulaufzeit von bis zu 45 Tagen mit Tracking

Beim Schlaf-Tracking bis zu 4 Monate Akkulaufzeit

Günstig

GPS an Bord Contra Design geht eher in Richtung Smartwatch

Schwarz-Weiß-Display

Ein echter Geheimtipp, wenn es um die möglichst sorgenfreie Nutzung eines Fitness-Trackers geht, ist die Amazfit Bip. Denn Herstellerangaben zufolge lässt sich mit der “Bip” eine Akkulaufzeit von bis zu 45 Tagen realisieren, wenn Ihr das Gerät als Uhr und für die gelegentliche Aufzeichnung Eurer Joggingstrecke einsetzt. Auch Schlaf-Tracking ist in diese Laufzeit mit einberechnet und wenn Ihr die Uhr ausschließlich für die Überwachung Eures Schlafrhytmus’ nutzt, sollen bis zu 4 Monate erreichbar sein.

Das Design der Amazfit Bip geht allerdings eher in Richtung Smartwatch. Und obwohl der Hersteller die Uhr auch als Smartwatch bewirbt, würden wir sie eher in die Kategorie der Fitness-Tracker einordnen. Denn ohne verbundenes Smartphone kann sich die Uhr nicht mit dem Internet verbinden und kommt somit ohne die Autonomie, die man von Smartwatches in der Regel erwartet. Dafür ist die Uhr mit einem aktuellen Listenpreis von knapp 45 Euro auch deutlich günstiger.

Der Garmin vivosmart 4 kann den Sauerstoffgehalt in Eurem Blut messen. / © NextPit

Nicht getestet

Pro Pulsoximeter zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut

Fällt am Arm kaum auf Contra Kein GPS

Display sehr klein

Kein Farbdisplay

Mit einem Pulsoximeter, auch SpO2-Sensor genannt, könnt Ihr den Sauerstoffgehalt in Eurem Blut messen. Genauer gesagt misst ein solcher Sensor die Lichtabsorption im Blut, an der sich die Sauerstoffsättigung im Hämoglobin, also den roten Blutkörperchen, messen lassen. Das vìvosmart 4 von Garmin bietet einen solchen Sensor für nur knapp 90 Euro.

Ob es sich beim Pulsoximeter aber wirklich um eine wichtige Funktion handelt, ist umstritten. Bei gesunden Menschen sollte die Sauerstoffsättigung im Blut nicht allzu stark schwanken und Menschen mit einer Herzkrankheit sollten die Überwachung über einen Fitness-Tracker unbedingt mit ihrem Arzt besprechen. Weitere Szenarien sind die Überwachung von Schlafapnoe, also Atemaussetzern beim Schlafen und sportliche Aktivitäten in hohen Höhenlagen. Auch hier ist es immer ratsam, Werte und die Genauigkeit des genutzten Gerätes mit einem Arzt zu besprechen.

Seid Ihr mit dieser Liste noch nicht ganz am Ende der Suche nach einem geeigneten Fitness-Tracker angelangt, verraten wir Euch nachfolgend noch einige Grunddisziplinen bei der Auswahl von Fitness-Trackern. So könnt Ihr auf Saturn, Media Markt, Amazon und Co. gezielt selbst nach geeigneten Smartbändern schauen.

Braucht Ihr einen GPS-Empfänger?

Wer beim Joggen aus Sicherheitsgründen oder zum Musikhören immer sein Handy mitnimmt, braucht nicht auf einen GPS-Empfänger im Fitness-Tracker zu achten. Denn so gut wie jeder Fitness-Tracker bietet die Möglichkeit, zurückgelegte Strecken in Partnerschaft mit dem Handy aufzunehmen.

Fitness-Tracker wie der Fitbit Charge 4 können Eure Jogginstrecke dank GPS präzise aufzeichnen.: NextPit

Die GPS-Empfänger moderner Smartphones sind dabei oft sogar präziser als die Module in Fitness-Trackern. Meiner Erfahrung nach kommt es bei Fitness-Trackern mit integriertem GPS-Modul zu Verbindungsabbrüchen und dann rennt Ihr innerhalb von einer Sekunde laut Aufzeichnung durch Wände und über Häuser. In solchen Fällen ist die Aufzeichnung der Joggingstrecke natürlich unbrauchbar und der Ärger groß.

Musiksteuerung oder Musik-Player?

Eine weitere Falle bei der Wahl des richtigen Fitness-Trackers ist der Unterschied zwischen Musiksteuerung und Musik-Player. Durch einen integrierten Musik-Player könnt Ihr Songs auf einen integrierten Speicher laden und ganz ohne Handy unterwegs hören. Hierfür lassen sich in der Regel Bluetooth-Kopfhörer oder True-Wireless-Headphones an das Smartband anschließen.

Verkauft ein Hersteller seinen Fitness-Tracker mit integrierter Musiksteuerung, könnt Ihr davon ausgehen, dass Ihr Musik nur über Euer Handgelenk steuern könnt. Die aktive Wiedergabe auf Eurem Smartphone könnt Ihr so steuern und das Handy in der Tasche lassen. Achtet bei Fitbit zudem auf die Spotify-exklusive Musiksteuerung, wie Ihr sie im Fitbit Charge 4 finden könnt.

Ist ein SPO2-Sensor wirklich sinnvoll?

Unterwegs auch die Sauerstoffsättigung im Blick zu behalten, klingt auf den ersten Blick nach einem tollen Feature. Mein Kollege Stefan, der einmal eine Ausbildung zum Fitness-Trainer gemacht hat, erklärte mir im Rahmen dieses Vergleichstest aber noch einmal, dass der Blutsauerstoff bei gesunden Menschen kaum schwankt. Die Kontrolle ist somit eher beim Sporttreiben in Berggebieten oder bei extremer Belastung ratsam.

Habt Ihr das nicht vor, ist ein dementsprechender Sensor eher zu missachten. Ohnehin gibt es ihn in eher wenigen Modellen, wodurch Ihr Euch also nicht verunsichern lassen solltet.

Welche Schnittstelle nutzt mein Fitness-Tracker?

Die ganze Bandbreite an gesammelten Daten lässt sich bei Fitness-Trackern nur in den mitgelieferten Apps betrachten. Hierzu müssen die Informationen aber erst einmal vom Tracker auf das Handy oder den PC gelangen. Zumindest sollte Euer Fitness-Tracker daher über die Bluetooth-Schnittstelle verfügen, damit Ihr die Daten reibungslos auf Euer Handy übertragen könnt.

In dieser Liste findet Ihr ausschließlich Modelle, die zumindest über Bluetooth verfügen. Praktisch ist es allerdings auch, wenn WLAN in Euren Fitness-Tracker integriert ist. Somit landen die Daten gleich in einer Cloud, wenn Ihr nach dem Sport zu Hause angelangt seid. Könnt Ihr zudem Musik auf das Gerät herunterladen, ist der Download per WLAN noch einmal deutlich schneller. Sind solche Funktionen für Euch unverzichtbar, ist aber schon fast der Griff zur Smartwatch ratsam.

Schlaf-Tracking und Achtsamkeit

Ein gesunder Alltag besteht nicht nur aus Pumpen, Joggen und Schwimmen! Ihr müsst auch zur Ruhe kommen und erfreulicherweise helfen Euch Smartbänder auch dabei. Die häufigste und sinnvollste Funktion hierfür ist das Schlaf-Tracking, das die Dauer und die Qualität Eures Schlafs überwacht. Der menschliche Schlaf besteht dabei aus verschiedenen Phasen, leichter Schlaf, Tiefschlaf und die sogenannte REM-Schlafphase.

Jede Schlafphase zeichnet sich durch bestimmte Bewegungsmuster aus und da Ihr den Fitness-Tracker beim Schlaf-Tracking um das Handgelenk tragt, kann dieser Euren Schlaf überwachen. So praktisch diese Funktion auch ist, so störend kann ein Fitness-Tracker beim Schlafen sein. Neben dem Gerät an sich, das Euch bei der gemütlichen Schlafposition im Weg sein kann, ist das nächtliche Tragen eines Fitness-Tracker auch eine Hygienefrage. Ein Stoffband, das eben noch komplett im Schweiß ertrunken ist, will wohl keine mit ins Bett nehmen.

Zum Thema Achtsamkeit finden sich bei Fitness-Trackern übrigens Meditations-Features oder Atemübungen. Diese nutzen häufig Euren Puls und schauen, ob dieser sich bei der geplanten Ruhephase verändert.

Kompatibilität zu weiterer Hardware

Wer mit seinem Fitness-Tracker nicht nur laufen gehen möchte, sondern auch beim Kampfsport oder Gymnastik-Training seinen Puls im Auge behalten möchte, der sollte sich ein Modell von Huawei oder Garmin auswählen. Denn in der Huawei Health-App und bei Garmins Forerunner-Uhren könnt Ihr Zusatzgeräte wie Brustgurte mit Pulsmeter nutzen. Gerade bei Bewegungen, wenn Ihr beispielsweise das Handgelenk anwinkelt oder der Fitness-Tracker aus anderen Gründen verrutscht, kann es zu Fehlern bei der Messung kommen. Darüber hinaus können die HRM-Run-Modelle von Garmin auch die vertikalen Bewegungen und Eure Bodenkontaktzeit aufzeichnen.

Sonderfunktionen wie Benachrichtigungen, kontaktloses Bezahlen oder Telefonie

Wie eingangs schon erwähnt, wird es immer schwerer, zwischen Fitness-Trackern und Smartwatches zu unterscheiden. Denn mit immer neuen Funktionen gibt es auch immer neue Verkaufsargumente und so landeten Features wie kabelloses Bezahlen oder Mikrofone und Lautsprecher zum Telefonieren inzwischen auch in Fitness-Trackern. Während diese Features noch eher selten sind, könnt Ihr mit fast allen handelsüblichen Smartbändern auf Eure Benachrichtigungen zugreifen, einen Wecker stellen oder die Zeit messen.

Unterstützt Euer Fitness-Tracker GPS, könnt Ihr mit dem richtigen Dienst auch kontaktlos am Handgelenk bezahlen. / © NextPit

Dazu lassen sich die Modelle mit eigenen Ziffernblätter personalisieren. Hier ist Euer Geschmack gefragt und ein objektives Argument für einen Kauf lässt sich von den konfigurierbaren Designs nicht wirklich ableiten. Auch wenn Hersteller durchaus mit wahnwitzigen Zahlen verfügbarer Watchfaces werben.

Materialien, Gehäuse und Gewicht

Ähnlich individuell und von Eurem Geschmack abhängig ist das Design des Fitness-Trackers, wobei es auch praktische Einflüsse gibt. Denn Lederbänder, Stoffbänder oder Bänder aus Kunststoff sind je nach Sportart von Vor- oder Nachteil. Beim Schwimmen beispielsweise kann ein Stoffband schnell eklig werden, während es nachts beim Schlafen natürlich am bequemsten ist.

Während sich Bänder aber in der Regel neu kaufen und austauschen lassen, sind das Gewicht und die Maße gesetzt. Habt Ihr die Möglichkeit, einen Fitness-Tracker in einem Elektrogeschäft auszuprobieren, empfehle ich Euch das durchaus!

Sport ist für die meisten Menschen gesund, da wird mir niemand großartig widersprechen. Aber ist es wirklich ratsam, die Herzfrequenz und Vitaldaten wie den Blutsauerstoff ständig im Auge zu behalten? Die psychologischen Folgen eines Fitness-Trackers kommt meiner Meinung nach in dieser Art Kaufberatung zu kurz und aus diesem Grund möchte ich Euch einige Befunde mit auf den (Lauf)weg geben.

Eine Studie der Universität Kopenhagen aus dem August 2020 legt diesbezüglich nahe, dass Fitness-Tracker in einer Versuchsgruppe bestehend aus Menschen mit einer Herzerkrankung zwischen 28 und 74 Jahren durchaus zu mehr Motivation führten. Gleichzeitig stieg aber auch die Sorge um die eigene Gesundheit, da die gewonnenen Daten ohne ärztlichen Rat interpretiert wurden.

So hätten Patienten die Daten der Uhr eher als ärztlichen Rat behandelt und darin keine Datengrundlage gesehen, die von einem ärztlichen Personal hätte interpretiert werden müssen. Zwar handelt es sich bei den Personen um Menschen mit einer Vorerkrankung, Vitaldaten wie Ruhepuls oder Herzfrequenzbereiche werden bei vielen Fitness-Trackern nicht ausreichend erläutert.

Der Kauf eines Fitness-Trackers ersetzt also nicht den Gang zum Arzt, wenn Ihr Euch als Sportmuffel langsam an einen aktiven Lifestyle gewöhnen wollt. Darüber hinaus ist Euer Körpergefühl natürlich noch immer der beste Indikator für Eure Gesundheit. Schmerzt jeder Schritt, solltet Ihr die Motivationsversuche Eures Fitness-Trackers also ein wenig ignorieren.

Zu guter Letzt stelle ich Euch noch ein paar Tipps zum Kauf eines Fitness-Trackers zusammen. Denn wie im Abschnitt über die Größe bereits erwähnt, wird bei den Geräten häufig mit Standard-Größen genannt. Eher selten gibt es Fitness-Tracker zudem in verschiedenen Gehäusegrößen, wie es bei Smartwatches üblich ist. Habt Ihr also entweder besonders dicke oder besonders dünne Handgelenke, könnten die Bänder einen schlechten Sitz haben.

Das gewünschte Gerät vor dem Kauf auszuprobieren, ist daher ratsam. Dabei habt Ihr den Vorteil, dass Fitness-Tracker nicht nur von Elektronikfachhändlern verkauft werden, sondern es Geräte von Fitbit, Garmin und Co. auch in Sportgeschäften gibt. Das geschulte Personal kann Euch dabei hier auch eine Hilfestellung für Zubehör oder Zusatzprodukte geben. Neben dem geschulten Personal im Laden könnt Ihr auch Euren Arzt um Hilfe bitten. Zwar wird diese Euch nicht unbedingt eine technische Beratung liefern, allerdings könnt Ihr Ihn darauf ansprechen, die Vitaldaten zu interpretieren.

Eventuell kann Euer Arzt Euch dabei eigene Erfahrungswerte mitteilen und verraten, mit den Protokollen welcher Hersteller er schon einmal gearbeitet hat.

Abschließend hoffen wir, dass Ihr nach diesem Artikel entweder bereits einen Fitness-Tracker gefunden habt oder zumindest wisst, wie Ihr das für Euch richtige Modell finden könnt. Was sind Eure Anforderungen an einen Fitness-Tracker und welche Geheimtipps sollten wir beim nächsten Update mit in diese Liste aufnehmen?

