Huawei Band 8 im Test: Innovation verzweifelt gesucht

Das neue Huawei Band 8 ist mittlerweile auch in Europa verfügbar. Es präsentiert sich mit einem 1,47 Zoll großen AMOLED-Display, permanentem SpO2-Tracking und 14 Tagen Akkulaufzeit. Welches Wearable das auch schon konnte? Das Huawei Band 7 ... und das Huawei Band 6. Welche Verkaufsargumente gibt's denn dann fürs Huawei Band 8? Genau das finden wir heraus – jetzt, hier, in unserem nextpit-Test.

Bewertung

Pro Schnelles Laden

Helles AMOLED-Display

Intuitive Bedienung

Kompakt und federleicht Contra Kein NFC

Kein GPS

Wenig präzises Schlaf-Tracking

Kaum Verbesserungen zum Vorgänger

Kein Wireless Charging

Kurzfazit und Kaufen Das Huawei Band 8 ist ein richtig guter Fitness-Tracker. Daran hat sich gegenüber dem Vorgänger nichts geändert. Allerdings hat sich irgendwie auch sonst nicht viel geändert. Das AMOLED-Display ist nach wie vor 1,47 Zoll groß bei identischer Auflösung, die Zahl der Sportmodi wurde zart von 96 auf 100 erhöht, und die Bedienung ist ebenfalls die gleiche wie beim Huawei Band 7. Immerhin lädt der Tracker jetzt flotter und ist binnen 45 Minuten aufgeladen. Das ganze Design ist zudem kompakter und nochmals leichter geworden. Das bedeutet, dass Ihr für knapp 60 Euro wieder einen sehr funktionalen Aktivitätstracker bekommt, der Euch die ganz großen Überraschungen erspart. Ihr erhaltet den Plastikbomber in den drei Farben Emerald Green, Sakura Pink und Midnight Black. Außerdem gibt es vier verschiedene Armbänder: Zweimal Silikon (Emerald Green und Sakura Pink), außerdem das TPU-Armband in Midnight Black und schließlich das Nylon-Armband in Vibrant Orange. Die UVP beträgt 59 Euro, aktuell bekommt Ihr den schlanken Tracker jedoch schon für 47 Euro. Affiliate Angebot Huawei Band 8 Zur Geräte-Datenbank

Design und Display Huawei setzt zum dritten Mal in Folge auf ein 1,47 Zoll großes AMOLED-Display. Das Gesamtgewicht wurde noch einmal um zwei Gramm auf 14 g gedrückt, und mit 8,99 mm ist das Gerät auch dünner geworden. Gefällt: Schönes, helleres AMOLED-Display

Kompakter und leichter

Helligkeit nun stufenlos regelbar

Leicht wechselbares Armband Gefällt nicht: Gefühlt etwas zu dicke Display-Ränder

Nach wie vor kein Umgebungslichtsensor Beim Design hat sich nicht wirklich viel getan: Die identische eckige Form beherbergt nach wie vor ein 1,47 Zoll großes AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 194 × 368 Pixeln. Die Helligkeit hat bei diesem leicht angezogen auf nunmehr 500 nits (vorher 450 nits) und ja: Die Helligkeit lässt sich nun stufenlos regeln. Einen Umgebungslichtsensor sucht Ihr allerdings auch im Jahr 2023 vergeblich an Huawei günstigem Activity Tracker. Die Display-Ränder sind etwas dicker, als uns Huawei auf Produktbildern vorgaukelt. / © nextpit Das Huawei Band 8 nur noch 8,99 mm dünn und mit 43,45 × 24,54 mm generell etwas kompakter geworden. Beim Vorgänger hattet Ihr vier Silikon-Armbänder zur Auswahl – jetzt gibt es zweimal Silikon, eine NPU-Variante und schließlich sogar ein Nylon-Armband. Das Armband hat übrigens auch einen neuen Mechanismus erhalten, sodass ein Fingerdruck auf den entsprechenden Button das Band sehr unkompliziert löst. Das ist viel besser gelöst als vorher. Allerdings funktioniert dieser Mechanismus nicht mit den Armbändern anderer Hersteller. Das Armband ist kinderleicht zu lösen, wirkt auf mich aber auch recht billig. / © nextpit Generell gibt es beim Design aber nicht viel zu bemäkeln. Wir haben es hier mit einer kompletten Plastik-Veranstaltung zu tun, bei der das Huawei Band 8 gar nicht erst versucht, etwas darzustellen, was es faktisch nicht ist. Damit kann ich für den Preis super leben. Lest auch: Das sind die besten Fitnesstracker 2023 Das Huawei Band 8 ist wasserdicht nach 5 ATM, was grundsätzlich ausreichen würde fürs Schwimmen. Exzessives Schwimmen, Tauchen oder auch Duschen mit sehr hohem Wasserdruck könnte sich als problematisch herausstellen. Wenn Ihr mich fragt, geht lieber nur mit Geräten Tauchen oder Schwimmen, die mit 10 ATM ausgewiesen sind. Das Huawei Band 8 ist schlicht und leicht – aber halt meilenweit weg vom Premium-Look teurerer smarter Uhren. / © nextpit Das mit dem Vorgänger eingeführte Always-On-Display ist natürlich wieder mit von der Partie, wird von mir aber nicht benötigt. Alternativ weckt Ihr das Display auf, indem Ihr aufs Display tippt – oder mit Druck auf den physischen Button rechts. Das automatische Aufwecken per Geste reagiert ziemlich nervös, sodass Ihr es unbedingt deaktivieren solltet, wenn es Euch nervt (und Euch AOD zu sehr am Akku nuckelt).

Software und Bedienung Bei Software und Bedienung bleibt beim Huawei Band 8 alles beim Alten. Wer Veränderung hasst, liebt das Huawei Band 8! Gefällt: Umfangreiche und übersichtliche Huawei-Health-App

Intuitives Menü

Praktischer Hardware-Button Gefällt nicht: – Wer hat's gemerkt? Ich hab die Pros und Cons für diese Kategorie einfach aus dem Test des Huawei Band 7 übernommen. Manchmal ist gleichbleibendes langweilig und manchmal ist Veränderung nervig. Im Fall des Huawei Band 8 nehme ich bei Software und Bedienung ehrlich gesagt die Langeweile gern in Kauf. Das bedeutet immerhin, dass der Hardware-Button geblieben ist und Ihr den Tracker wie gewohnt durch Wischen und eben über den Button bedient. Doch, ich bin nach wie vor Fan des Hardware-Buttons. / © nextpit Drückt Ihr besagten Button, landet Ihr in einer Auswahlliste, die Euch zu den Sport-Features bringt, Euch Euer Smartphone suchen lässt, verschiedene Werte (Herzfrequenz oder Blutzucker) messen lässt und einiges mehr. Ein erneuter Druck auf den Knopf bringt Euch wieder zurück zum Homescreen, ebenso wie ein Swipen von oben nach unten. Wischt Ihr zur Seite, tauchen Eure Widgets auf, die Euch beispielsweise Musik abspielen lassen oder Eure Aktivität anzeigen. Ein Swipe von unten nach oben hingegen ruft die Benachrichtigungen auf. Ausführlicher und ansehnlicher zeigen sich Euch ermittelte Werte und vieles mehr wieder in der Companion-App “Huawei Health” auf dem Smartphone. Auch hier hat sich nichts Grundlegendes geändert. Nach wie vor (unverändert seit dem Huawei Band 6) verbindet Ihr Euch mit Bluetooth 5.0. Irgendeiner muss Huawei dringend mal erzählen, dass Bluetooth da schon echt weiter ist. Eine Sache ist mir aufgefallen, bei der ich aber nicht sicher bin, ob ich es aufs Display, auf die Software, oder auf meine Wurstfinger schieben soll: Ich bilde mir ein, dass das Display beim Swipen nicht so gut reagiert wie üblich. Manchmal wische ich übers Display, ohne dass ich den gewünschten Effekt erziele. Okay, klingt vielleicht wirklich eher nach zu fetten Fingern, was?

Features und Tracking Das Huawei Band misst Herzfrequenz und SpO2 permanent, kommt mit 100 Trainingsmodi und macht fast alles, was das Herz des Fitness-Tracker-Fans begehrt. Viele neue Tricks sind jedoch nicht dabei – und das Schlaf-Tracking schwächelt. Gefällt: Noch mehr Sportmodi

Permanentes SpO2- und Herzfrequenz-Tracking Gefällt nicht: Kein GPS

Kein NFC

Sleep-Tracking ist inakkurat

Keine neuen Features Müssen wir in der x-ten Generation immer noch darüber sprechen, dass es einen Musikplayer gibt, das Wetter angezeigt wird, Ihr Euer Smartphone orten und einen Fernauslöser betätigen könnt? All das geht nämlich natürlich auch mit dem Huawei Band 8 wieder. Allerdings hadere ich mit einem Feature, welches ich vorher bei diversen Geräten gerne genutzt oder mindestens ausprobiert habe: Das Schlaf-Tracking! "TruSleep 3.0 hilft dir, besser zu schlafen", verspricht mir Huawei. Und ja: Grundsätzlich finde ich das auch pfiffig gemacht. Ein einziger Swipe reicht, und Ihr könnt auf das Mond-Icon tippen, um jegliche Ablenkung in Form von Sounds oder Vibrationen zu vermeiden. Dann wird der Schlaf sehr differenziert getrackt – die App unterscheidet hier zwischen leichtem Schlaf, tiefem Schlaf und der REM-Phase. Und nach dem Schlafen bekommt Ihr einen Report aufs Armband, der Euch die ermittelten Daten aufbröselt. Ausführlicher und besser aufbereitet könnt Ihr Euch das selbstverständlich in der Health-App ansehen. In der Huawei-Health-App bekommt Ihr Eure Daten auf dem Smartphone übersichtlich aufbereitet. / © nextpit Dummerweise klappt dieses Schlaf-Tracking nicht wirklich präzise – oder meine Schlafgewohnheiten sind noch beschissener, als ich dachte. Letzte Nacht habe ich der App zufolge lediglich 3h 42min gepennt – und das war dann alles ausschließlich leichter Schlaf. Okay, so erholt fühle ich mich auch circa, aber etwas länger war es halt schon – und ich bin sicher, dass da Tiefschlafphasen dabei waren. Ist jetzt die Frage, ob das präzise Tracking versagt, wenn man zum Beispiel ungeschickterweise die ganze Nacht durch Podcasts laufen lässt. Hurra, ein Prozent der Menschheit schläft schlechter als ich – oder das Huawei Band 8 misst falsch. / © nextpit Davon abgesehen gibt es altbekannte Funktionen im Health-Bereich: Der Sauerstoffgehalt im Blut (SpO2) wird gemessen und auf Wunsch dauerhaft überwacht, ebenso die Herzfrequenz. Dazu lasst Ihr Schritte zählen, trackt Kalorien und könnt Euch das alles in zig Ansichten auf dem Handy anschauen, bekommt die Resultate aber auch aufs Armband gespielt. Wie präzise das bei den Gesundheits-Features ist, kann ich hier derzeit nicht verifizieren, vom sehr präzisen Schritt-Tracking abgesehen. Aber Ihr wisst ja: Gesundheitsdaten, die von Euren smarten Begleitern gemessen werden, halten eh keinem Niveau stand, wie Ihr es von Ärzten kennt – es ist also jeweils nur eine Orientierungshilfe. Die Herzfrequenzmessung beim Huawei Band 8 soll noch präziser geworden sein. / © nextpit Den Rest der Funktionen kennt Ihr auch: Workouts werden getrackt, teilweise – Laufen und Gehen – auf Wunsch auch automatisch, wenn Ihr das Feature aktiviert. Oft werdet Ihr in der Smartphone-App auf Health+ verwiesen. Wollt Ihr also nicht nur gründlich Eure Nahrungsaufnahme tracken, sondern auch entsprechende Beratung und Trainingsprogramme nutzen, funktioniert das lediglich mit dem kostenpflichtigen Teil der App. Der würde Euch im Monat 7,99 Euro kosten. Einen Monat könnt Ihr den Spaß kostenlos testen und dann entscheiden, ob Euch der monatlich kündbare Service etwas bringt. Zum Schluss möchte ich noch einmal kurz bei Huawei anklopfen und höflich nachfragen: Freunde, wo bleibt NFC? Ihr spendiert dieses vor allem fürs Bezahlen unentbehrliche Feature dem Huawei Band 8, aber nur für China? Geht's noch? Auch GPS hat sich bis heute noch nicht auf dem Huawei Band 8 eingefunden, sodass Ihr für präzises Tracking Eurer Trainings nach wie vor aufs Smartphone angewiesen seid. Ja, ich mache natürlich Abstriche bei einem lediglich 50 Euro günstigen Device. Aber ist das echt alles zu kostspielig, um das zu implementieren? Hoffentlich nicht!

Akku und Laden Nach wie vor sollen bei gemäßigtem Gebrauch 14 Tage Akkulaufzeit drin sein, neun Tage bei moderatem Gebrauch. Überrascht hat mich aber vor allem die Ladegeschwindigkeit! Gefällt: Schnelles Aufladen

Gute Akkulaufzeit Gefällt nicht: Kein Wireless Charging

Kurzes, proprietäres Ladekabel Auch, wenn die Kapazität des Akkus (180 mAh) erneut gleich bleibt, kommuniziert Huawei jetzt eine etwas andere Akkulaufzeit: Vorher waren es maximal 14 Tage und zehn Tage bei "typischer" Nutzung. Letzteren Wert senkte das Unternehmen nun auf neun Tage. Da bin ich nicht ganz hingekommen – der Hobel machte bei mir nach etwa sieben Tagen die Grätsche. Das halte ich für einen richtig guten Wert, da ich auch mehr mit der Uhr rumprobiert habe, als ich das im typischen Einsatz tun würde. Fairerweise muss ich dazu sagen, dass ich den Always-On-Screen nicht im Einsatz hatte. Solltet Ihr den ständig eingeschaltet haben, nennt Euch Huawei lediglich drei Tage als Orientierung. Die Funktion ist mir einfach zu unwichtig, als dass ich mir von Ihr den Akku leerlutschen lasse. Was ich bei all der "Hat sich ja gar nix geändert"-haftigkeit des Huawei Band 8 aber als unglaublich angenehme Verbesserung empfinde: Ihr ladet das Teil in nur 45 Minuten komplett wieder auf. Das hat beim Vorgänger noch etwa zwei Stunden gedauert. Allerdings sollen bereits fünf Minuten an der Steckdose bereits für zwei Tage durchschnittliche Laufzeit ausreichen. Die magnetischen, proprietären Ladekontakte sind geblieben – dummerweise auch das hirnverbrannt kurze Kabel. Na egal – man kann wohl nicht alles haben. Das kurze, proprietäre Ladekabel des Huawei Band 7 mit Magnetkontakt ist geblieben. / © nextpit Abschließend lässt sich festhalten, dass ich mit dem Akku schwer zufrieden bin, weil er die eh schon ausreichende Laufzeit mit der stark verbesserten Ladezeit kombiniert. Die bittere Pille – es gibt kein Wireless Charging – lässt sich damit immerhin leichter verdauen. Huawei Band 7 und Xiaomi Smart Band 7 im Vergleich: Battle of the Bands