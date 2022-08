Beste Samsung-Smartwatches: So findet Ihr das richtige Galaxy-Wearable

Mit der neuen Galaxy Watch 5 hat Samsung seine neueste Smartwatch im August 2022 vorgestellt. Aber lohnt sich der Aufpreis im Vergleich zum Vorgängermodell, der Galaxy Watch 4 ? Und überhaupt: Solltet Ihr Euch für das Pro-Modell entscheiden und was ist der Unterschied zur Watch Classic? In unserem großen Ratgeber verraten wir Euch, welche Samsung-Smartwatch die richtige für Euch ist.

Übersicht

Bevor wir mit der genauen Vorstellung der einzelnen Smartwatches beginnen: Für Samsungs Modelle gelten natürlich dieselben Anforderungen, die wir an jede Smartwatch stellen. Sie sollte Eure Vitaldaten tracken, Benachrichtigungen Eures Handys am Handgelenk zeigen und zur Not auch mal einen Anruf durchführen können. Worauf es beim Kauf einer Smartwatch zu achten gibt, lest Ihr in unserer Smartwatch-Kaufberatung.

Noch ein Hinweis: Mit einem iPhone könnt Ihr die Samsung-Smartwatches nicht nutzen. Sucht Ihr nach einer Smartwatch für Euer Apple-Handy, empfehlen wir Euch unsere Übersicht zur Apple Watch.

Galaxy Watch 5: Die neue vernetzte Uhr von Samsung für 2022

Pro-Modell Basis-Modell Produkt Galaxy Watch 5 Pro Galaxy Watch 5 Bild Display Super AMOLED / 1,36 Zoll / 450x450 px Super AMOLED / 1,19 Zoll / 396x396 px (40mm) oder 1,36 Zoll 450x450 px. Arbeitsspeicher und SoC Exynos W920/ 1,5 GB RAM/ 16 GB Speicher. Exynos W920/ 1,5 GB RAM/ 16 GB Speicher. Größe 45 mm 40 mm/ 44 mm Akku 590mAh 284mAh (40 mm) oder 410 mAh (44 mm). OS One UI Watch 4.5 basierend auf WearOS 3.5 One UI Watch 4.5 basierend auf WearOS 3.5 Abmessungen 4,.5 x 45,5 x 10,5 mm 40,4 x 39,3 x 9,8 mm (40 mm) bzw. 44,4 x 43,3 x 9,8 mm (44 mm). 29 g (40 mm) oder 32,8 g (44 mm). Konnektivität NFC, GPS, 4G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n NFC, GPS, Bluetooth 5.2, Wi-Fi (2.4Gz & 5Ghz), 4G (optional). Zertifizierung IP68, MIL-STD-810H IP68, 5ATM, MIL-STD-810H Bewertung Lest unser Hands-On zur Galaxy Watch5 Pro Noch nicht getestet Preis ab 469€ ab 299€

Galaxy Watch 5 vs. Watch 5 Pro: Welches Modell ist das richtige?

Die Galaxy Watch 5 hat ein weniger imposantes und sportlicheres Design als die Pro-Variante. Die Basisversion der Watch 5 ist in zwei Größen erhältlich: 40 und 40 mm mit einem Aluminiumgehäuse, während die Watch 5 Pro nur in 45 mm mit einem Titangehäuse erhältlich ist.

In beiden Fällen könnt Ihr zwischen verschiedenen Farben und Armbändern wählen. Die 40-mm-Galaxy-Watch-5 hat ein 1,19-Zoll-Display, während die 44-mm-Galaxy-Watch-5 und die Watch 5 Pro ein 1,36-Zoll-Display haben. Beide Smartwatches verfügen über ein Super AMOLED-Display, das durch Saphirglas geschützt wird, das fast doppelt so stark ist wie bei der Galaxy Watch 4. Die Watch 5 Pro ist zudem die einzige mit dem D-Buckle Sports Band-Verschluss.

Darüber hinaus hat Samsung die drehbare Lünette der Galaxy Watch 4 Classic aufgegeben und die Watch 5 und 5 Pro mit einer digitalen Lünette sowie zwei Knöpfen ausgestattet. Beide Smartwatches laufen unter WearOS 3.5 mit dem One UI Watch 4.5 Overlay. Beide werden zudem von einem Exynos W920 SoC angetrieben, der im 5-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Beide verfügen über 1,5 GB RAM und 16 GB internen Speicher. Sowohl die Watch 5 als auch die Watch 5 Pro verfügen über die IP68- und 5 ATM-Zertifizierung.

Dieses Bild zeigt die Unterschiede zwischen der Galaxy Watch 5 und der Watch 5 Pro / © NextPit.

Was jedoch die Funktionen betrifft, so sind die Unterschiede zwischen den beiden Modellen deutlich zu erkennen. Denn obwohl sowohl die Galaxy Watch 5 als auch die Watch 5 Pro Euren Puls, SPO2, Körpertemperatur, Blutdruck, Körperzusammensetzung und EKG messen können, bietet die Watch 5 Pro eine Reihe von exklusiven Funktionen.

Wenn Ihr Euch für das Pro-Modell entscheidet, profitiert Ihr beispielsweise von der Turn-by-Turn-Navigationsfunktion, der Möglichkeit, Routen im GPX-Format zu importieren und zu exportieren, und der Track-Back-Funktion, mit der Ihr der Uhr anweisen könnt, Euch während des Trainings zum Ausgangspunkt zurückzubringen.

Auch bei der angegebenen Akkulaufzeit unterscheiden sich die beiden Modelle stark. Die Galaxy Watch 5 hat je nach Version einen 284- oder 410-mAh-Akku und soll eine Laufzeit von bis zu 40 Stunden bieten. Die Watch 5 Pro hingegen bietet einen 592-mAh-Akku und soll 80 Stunden durchhalten. Was die Preise angeht, so ist die einfache Watch 5 ab 299€ für das 40mm-Modell ohne 4G erhältlich, während Ihr für die Watch 5 Pro mindestens 469€ ausgeben müsst.

Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro: Was ist neu im Vergleich zu den vorherigen Modellen?

Die Galaxy Watch 5 und 5 Pro haben einige kleinere, aber keine drastischen Änderungen im Vergleich zu ihren Vorgängern. Die Standard-Variante bringt nur wenige optische Veränderungen mit sich. Die wichtigste Neuerung ist das durch Saphirglas geschützte Display, das 1,6-mal stärker ist. Die Farben Boa Purple, Graphite und Pink Gold für das 40-mm-Modell sowie Sapphire, Silver und Graphite für das 44-mm-Modell sind ebenfalls neu.

Der Akku wurde ebenfalls bei allen Modellen vergrößert, von 247 auf 284 mAh bei der 40 mm Watch 5 und von 361 auf 410 mAh bei der 44 mm Version. Die Akkulaufzeit soll damit um 10 % länger als bei der Galaxy Watch 4 sein. Außerdem bietet die Galaxy Watch 5 nun einen Sensor für die Körpertemperatur, obwohl dieser zum Start noch nicht einsatzbereit ist. Bluetooth wird ebenfalls von Version 5.0 auf 5.2 aktualisiert.

Die Farben der neuen Samsung Galaxy Watch 5 und 5 Pro / © NextPit

Bei der Galaxy Watch 5 Pro, welche die Galaxy Watch 4 Classic ersetzt, sind die Änderungen größer. Die Watch 4 Classic war in den Größen 40 und 44 mm erhältlich und es gibt nur noch eine 45 mm Version. Die erste Änderung, die beim Design auffällt, ist die Abschaffung der drehbaren Lünette bei der Watch 5 Pro. Das neue Modell integriert nun ein Display mit einer digitalen Lünette. Die Watch 5 Pro ist in den Farben Black Titanium und Grey Titanium erhältlich.

Die Galaxy Watch 5 Pro verwendet ein etwas kleineres Display, das aber immer noch eine Auflösung von 460 x 460 Pixeln hat. Dieses wird jedoch durch Saphirglas geschützt und der Edelstahl des Gehäuses wurde durch Titan ersetzt. Der Akku wurde außerdem von 361 mAh in der großen Version der Watch 4 Classic auf 590 mAh in der Watch 5 Pro erhöht. Die Akkulaufzeit soll dadurch bis zu 80 Stunden betragen, verglichen mit 40 Stunden bei der Watch 4 Classic.

Was die Funktionen angeht, so bringt die Watch 5 Pro die drei exklusiven Funktionen, die im vorherigen Abschnitt erwähnt wurden, sowie den neuen Temperatursensor mit.

Galaxy Watch 4: Die alten Modelle sind immer noch im Rennen

Classic-Modell Basis-Modell Produkt Galaxy Watch 4 Classic Galaxy Watch 4 Foto Bildschirm Super AMOLED / 1,2 Zoll 396 x 396 px oder 1,4 Zoll/ 450 x 450 px Super AMOLED / 1,2 Zoll / 396 x 396 px (40mm) oder 1,4 Zoll / 450 x 450 px (44mm). Arbeitsspeicher und SoC Exynos W920 / 1,5 GB RAM / 16 GB Speicher. Exynos W920 / 1,5 GB RAM / 16 GB Speicher. Versionen 42 mm / 46 mm 40 mm / 44 mm Akku 42 mm: 247mAh 46 mm: 361mAh 247mAh (40mm) oder 361mAh (44mm) OS One UI Watch 3 basierend auf WearOS 3 One UI Watch 3 auf Basis von WearOS 3 Abmessungen 41,5 x 41,5 x 11,2mm (42 mm) oder 45,5 x 45,5 x 11 mm (46 mm) 40,4 x 39,3 x 9,8 mm (40 mm) oder 44,4 x 43,3 x 9,8 mm (44 mm) 25,9 g (40 mm) oder 30,3 g (44 mm). Konnektivität NFC, GPS, 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n NFC, GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G (optional). Zertifizierung IP68, MIL-STD-810G IP68, 5ATM Bewertung Noch nicht getestet Zum Test der Galaxy Watch 4 Preis ab 329€ ab 229€ Angebot Kaufen Kaufen

Galaxy Watch 4 vs. Watch 4 Classic: Die Unterschiede

Zunächst einmal hat die Watch 4 Classic eine mechanische Lünette, mit der Ihr durch die Benutzeroberfläche navigieren könnt, sowie zwei Knöpfe an der Seite. Sie ist in den Größen 42 und 46 mm erhältlich und besteht aus Edelstahl anstelle von Aluminium. Die Watch 4 Standard verfügt über ein klassischeres Display, aber auch die beiden Knöpfe sind integriert. Sie ist in 40 und 44 mm erhältlich.

Trotz ihres größeren Formats hat die Galaxy Watch 4 Classic keinen größeren Akku. Das bedeutet, dass Ihr einen 247-mAh-Akku in der 42-mm-Version und einen 361-mAh-Akku in der 46-mm-Version bekommt. Das sind genau die gleichen Werte wie bei den beiden Modellen der Watch 4 Basic. Die Galaxy Watch 4 44 mm und die Watch 4 Classic sollen eine doppelt so lange Akkulaufzeit bieten wie ihre 40- und 42-mm-Varianten.

Die Galaxy Watch 4 hat Ben ziemlich überzeugt, der während seines Tests viel Spaß damit hatte / © NextPit

Auch beim Bildschirm sieht es sehr ähnlich aus. Die normale Galaxy Watch 4 hat ein Super-AMOLED-Display, das je nach Version 1,2 oder 1,4 Zoll groß ist, während die Watch 4 Classic ebenfalls 1,19 oder 1,4 Zoll groß ist. Die Bildschirme beider Modelle haben je nach Version eine Auflösung von 396 x 396 oder 450 x 450 px. Alle Bildschirme sind durch Corning Gorilla Glass DX geschützt.

Die Watch 4 und die Watch 4 Classic sind in Bezug auf die Leistung identisch. In beiden steckt ein 5nm Exynos W920 SoC mit 1,5 GB RAM und 16 GB Speicher.

Außerdem bieten beide Smartwatches genau dieselben Funktionen, darunter einen Sensor, mit dem sie die Herzfrequenz, den Blutdruck, den SPO22, die Körperzusammensetzung, den Schlaf und ein EKG messen können. Außerdem verfügt sie über GPS und NFC. Die Preise für die Watch 4 beginnen bei 229 € für das 40mm-Modell ohne 4G und 329 € für die Watch 4 Classic.

Letztendlich wird die Wahl von Euren Designvorlieben und deinem Budget abhängen. Wenn Ihr ein großes Handgelenk habt oder den Stil einer klassischen Uhr bevorzugst, ist die Galaxy Watch 4 Classic genau das Richtige für dich. Ansonsten wird die Galaxy Watch 4 bereits mehr als ausreichend sein.

Galaxy Watch 4 und Watch 4 Classic: Sollte man sie 2022 noch kaufen?

Eine Galaxy Watch 5 Pro ist gegenüber der Galaxy Watch 4 Classic die bessere Wahl. Wenn Euer Budget es zulässt, solltet Ihr Euch für das neue Modell entscheiden. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, dass die Galaxy Watch 4 Classic auch im Jahr 2022 noch eine hervorragende Smartwatch ist.

Gegenüber der Galaxy Watch 5 muss sich die Watch 4 überhaupt nicht verstecken. Das Design hat sich nicht groß verändert und die Funktionen auch nicht. Die Smartwatch wird auf die neue Version von WearOS 3.5 aktualisiert und obwohl der Hersteller Verbesserungen bei der Akkulaufzeit und dem schnellen Aufladen ankündigt, wissen wir aus Erfahrung, dass Samsung-Smartwatches in diesem Bereich keine Champions sind.

Die einzigen wirklichen Gründe für einen Wechsel wären also das neue Saphirglas, das den Bildschirm schützt, und der neue Körpertemperatursensor, der noch nicht funktionstüchtig ist. Wenn Ihr diese Änderungen nicht wirklich braucht, ist die Galaxy Watch 4 auch im Jahr 2022 noch absolut empfehlenswert. Außerdem ist der Preis mit der Veröffentlichung des neuen Modells gesunken, was das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert.

Bei dem Premium-Modell sieht die Sache jedoch etwas anders aus. Obwohl sie viele Merkmale der Galaxy Watch 4 Classic beibehält, bringt die Galaxy Watch 5 Pro mehr nennenswerte Änderungen mit sich. Ihr Akku wurde um 63 Prozent vergrößert, von 361 auf 590 mAh, was laut Samsung eine doppelt so lange Laufzeit ermöglichen würde. Die Leistung des Schnellladevorgangs wurde ebenfalls verdoppelt, von 5 auf 10 W.

Die Galaxy Watch 4 Classic bietet weniger als ihre Nachfolgerin, ist aber auch 2022 noch empfehlenswert / © NextPit

Optisch gesehen wurde die mechanische Drehlünette zugunsten einer digitalen Version aufgegeben. Das Gehäuse besteht nicht mehr aus Edelstahl, sondern aus robusterem Titan, und Bluetooth 5.2 und MIL-STD-810H ersetzen die Versionen 5.0 und MIL-STD-810G. Was die Funktionen angeht, so bringt die Watch 5 Pro neben dem neuen Temperatursensor drei neue, exklusive Funktionen mit, die Outdoor-Fitness-Fans gefallen dürften.

Galaxy Watch Bespoke Edition: So könnt Ihr Eure eigene Galaxy Watch designen

Es ist möglich, Eure Galaxy Watch 4 oder Watch 5 als Bespoke Edition individuell zu gestalten. Das Samsung Bespoke Studio ist ein kreativer Raum, in dem Ihr Samsung-Geräte ganz individuell gestalten könnt.

Ihr könnt Elemente wie die Größe des Gehäuses und sogar die Farbe ändern. Bei der Galaxy Watch 5 lässt sich zum Beispiel die 40-mm-Version in Roségold, Silber oder Graphit wählen. Ihr könnt auch zwischen einem Zifferblatt mit Blumenmuster oder einem schlichteren wählen.

Das Bespoke Studio bietet wirklich viele Optionen zur Personalisierung / © Samsung.

Samsung bietet Euch auch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Armbändern und Verschlüssen zu wählen. Eure Galaxy Watch 5 kann mit einem Magnet- oder Sportverschluss, einem grünen Lederarmband oder einem Milanaise-Armband ausgestattet sein.

Samsungs Ökosystem

Die Verbindung zwischen Galaxy Watch und Smartphones erfolgt über die Galaxy Wear-App. Das Zusammenspiel mit den Samsung-Geräten ist besser als bei anderen Smartphones. Die Galaxy-Wear-App bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten und integriert sogar ein digitales Benutzerhandbuch. Außerdem werden kompatible Apps, die auf Eurem Smartphone installiert sind, automatisch auf Eure Galaxy Watch heruntergeladen.

Die Verbindung zwischen Smartphone und Smartwatch, die nicht nur zuverlässig, sondern auch intuitiv ist. Wenn beispielsweise ein Problem auf der Smartwatch auftritt, verweist diese auf das Smartphone, indem sie direkt den entsprechenden Bereich in der Galaxy-Wear-App öffnet. Die Galaxy Watch ermöglicht zudem den Zugriff auf eine eigene Seite im Google Play Store, die kompatible Apps anzeigt.

Für welche Smartwatch habt Ihr Euch entschieden? Die Galaxy Watch 5 oder die Galaxy Watch 4? Teilt es uns in den Kommentaren mit!