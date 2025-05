Bei Proshop ist ein interessantes Angebot aufgetaucht. Der Online-Versand verhökert die Samsung Galaxy Watch 6 in der 44-mm-Variante derzeit nämlich so günstig, wie noch nie zuvor. Wenn Ihr Euch die Smartwatch sichern wollt, solltet Ihr Euch allerdings ganz schön beeilen.

Okay, eine Smartwatch ist sicherlich nicht so schön wie eine Rolex Daytona, kostet Euch aber auch keine 300.000 Euro – und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die einer Protz-Uhr fehlen. Vor allem Samsung wetteifert mit Apple jedes Jahr um die beste Smartwatch auf dem Markt und hat 2023 die sechste Variante der Uhr herausgebracht. Neben einem richtig schönen Display erwarten Euch zahlreiche Sensoren und ein richtig hoher Tragekomfort. Jetzt bietet Proshop die Samsung Galaxy Watch 6 für gerade einmal 149 Euro* an.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 6 44-mm-Gehäusedurchmesser | Bluetooth-Variante

Samsung Galaxy Watch 6 im Jahr 2025: Genialer Deal oder viel zu teuer?

Auch in diesem Jahr dürfte Samsung mit einer neuen Version der Galaxy Watch aufwarten. Bis diese erscheint, dauert es allerdings noch etwas. Dementsprechend gibt es lediglich ein Nachfolgemodell der Galaxy Watch 6. Und hier war das Stichwort ganz klar: Modellpflege. Denn die hier angebotene Version der Smartwatch unterscheidet sich kaum von der Galaxy Watch 7.

Einige Funktionen der Samsung Galaxy Watch 6 sind Samsung-exklusiv. / © nextpit

Die Uhr von 2023 ist etwas kleiner und misst in der 44-mm-Variante 42,8 mm x 44,4 m x 9, bietet aber das gleiche Display. Mit 1,5 Zoll, einer Spitzenhelligkeit von 2.000 Nits und einer Auflösung von 480 x 480 Pixel weiß das Super-AMOLED-Display mit guter AOD-Funktion zu überzeugen. Der Prozessor der Samsung Galaxy Watch bietet mit 2 GB RAM denselben Arbeitsspeicher, allerdings nur 16 GB Flash-Speicher, statt den 32 GB der Galaxy Watch 7 (Test). Ebenfalls etwas geringer ist die Taktleistung mit 1,4 GHz, was allerdings kaum auffallen sollte.

Große Konkurrenz? Neue Huawei Watch 5 im Test

Auch die Akkukapazität ist mit 425 mAh gleich. Den größten Unterschied findet Ihr also am ehesten noch bei den verfügbaren Farben. Dementsprechend ist die Samsung Galaxy Watch 6 auch im Jahr 2025 noch immer richtig spannend. Denn gerade die ausgezeichnete Auto-Tracking-Funktion erhaltet Ihr hier auch. Genauso wie eine Körperanalyse, SpO2-Wert-Check oder ein EKG – allerdings deutlich günstiger als beim Nachfolger. Möchtet Ihr noch mehr erfahren, solltet Ihr unseren Test zur Galaxy Watch 6 nicht verpassen.

Lohnt sich das Angebot zur Samsung-Smartwatch?

Bei Proshop bekommt Ihr, wie bereits erwähnt, die Samsung Galaxy Watch 6 in der Bluetooth-Variante mit 44-mm-Gehäusedurchmesser. Hier seid Ihr auf die Farbe "Graphite" beschränkt. Dafür zahlt Ihr gerade nur 149 Euro*. Vor einigen Wochen lag der Durchschnittspreis noch bei rund 179 Euro, ist allerdings Ende April auf über 210 Euro hochgeschossen. Proshop sorgt somit für einen erneuten Preisabfall und zeitgleich für den neuen Tiefpreis der Smartwatch. Die nächstbesten Preise im Netz liegen bei allen Händlern jenseits der 280 Euro (ausgenommen Marktplätze).

Die Galaxy Watch 7 hingegen bekommt Ihr für rund 200 Euro. Wie Ihr bereits in unserem Vergleich gelesen habt, rechtfertigen die geringen Unterschiede einen solchen Preisunterschied allerdings nicht. Seid Ihr also auf der Suche nach einer guten Android-Smartwatch, nutzt kein iPhone und könnt mit dem Samsung-Ökosystem etwas anfangen, solltet Ihr das Angebot definitiv genauer unter die Lupe nehmen. Allerdings gilt das Ganze nur solange der Vorrat reicht oder bis zum Ende der Proshop-Aktion* – am 08. Juni 2025.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Galaxy Watch 6 noch interessant für Euch oder zahlt Ihr den Aufpreis um das aktuellste Modell zu besitzen? Lasst es uns wissen!