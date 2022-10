Apple Watch SE Test: Bereit für den Spaß!

Die neue Apple Watch SE fühlt sich gut am Handgelenk an, bietet die Kernfunktionen der großen Watch und eine nahtlose Integration mit dem iPhone – und das alles zu einem günstigen Preis. Wenn Ihr also auf der Suche nach einer Smartwatch seid, die Eure körperlichen Aktivitäten selbstständig aufzeichnen kann, zeige ich Euch in diesem Test, warum die neue Generation der Watch SE eine gute Wahl ist.

Fühlt sich gut an am Handgelenk

Wenn Ihr die Watch SE der zweiten Generation Euch im Apple Store kauft, könnt Ihr über den Apple Trade In Service eine Gutschrift von bis zu 95 Euro erhalten. Außerdem könnt Ihr die Plattform Apple Watch Studio nutzen, um das Modell zusammenzustellen, das am besten zu Euch passt.

Wenn einer dieser Funktionen für Euch wichtig ist, empfehle ich Euch, den Test der Apple Watch Series 8 zu lesen. Wenn Ihr auch ohne diese Optionen leben könnt, bietet Apple bis zu vier Varianten dieses Modells an, alle aus Aluminium. Schau sie Euch an:

Insgesamt fühlt sich die Apple Watch SE sehr sicher am Handgelenk an. Und das ist besonders wichtig, wenn Ihr Euch körperlich betätigt, denn das wirkt sich direkt auf die Genauigkeit der Sensoren für die Erstellung von Datenberichten wie z. B. der Herzüberwachung aus.

Die Krone und der Aktionsknopf an der Seite sind leicht zu erreichen, und die Touchscreen-Reaktion ist sehr schnell. Auch die Tatsache, dass wir trotz der geringeren Bildschirmfläche (20 Prozent weniger) das gleiche Design wie bei der Hauptlinie haben, ist in meinen Augen ein positiver Punkt, denn es zeigt, dass Apple trotz der günstigeren Linie den Qualitätsstandard der 8er-Serie in der SE-Variante beibehält.

Das Modell in der Farbe Midnight ist sehr elegant, und das Fluoroelastomer-Armband in der gleichen Farbe wie das Gehäuse ist eine tolle Kombination – aber es gibt die Watch SE auch in den Farben Starlight und Silver. Ich muss gestehen, dass ich die Größe zunächst seltsam fand, da ich vorher die 40-mm-Variante getragen habe. Aber das 44-mm-Modell ist superleicht (33 g) und die Menge an Informationen, die auf dem Bildschirm zu sehen ist, hat mich dazu gebracht, meine bisherige Präferenz zu überdenken.

Kernfunktionen der Apple Watch vorhanden

Wie die Apple Watch Series 8 und die Watch Ultra läuft auch die Watch SE mit der neuesten Version von Apples Software für Smartwatches: watchOS 9. Das bedeutet, dass die Kernfunktionen der Serie , von Ausnahmen abgesehen, auch in dem preisgünstigen Modell vorhanden sind.

Was mir gefallen hat:

Nahtlose Integration mit dem iPhone

Bietet die Kernfunktionen der Apple Watch

Eine breite Palette an Fitnessfunktionen

3 Monate Fitness+ inklusive

Was mir nicht gefallen hat:

-

Der Watch-Faces-Katalog bietet alles von Kunstwerken bis hin zu detaillierten Mondphasen. / © NextPit

Die nahtlose Integration mit dem iPhone macht die Watch SE zu einem äußerst attraktiven Gerät für alle, die ein unkompliziertes Smartwatch-Erlebnis wünschen. Neben einer Verknüpfung zu Benachrichtigungen und einer mobilen Fernbedienung, ist die Apple Watch SE in hohem Maße anpassbar und bietet eine detaillierte Ansicht der Berichte der Health-App direkt auf dem Bildschirm der Uhr.

Was die Anpassung der Watch SE anbelangt, so stehen uns eine Reihe von Watch Faces (Zifferblätter) zur Verfügung, die wir mit Hilfe von Komplikationen individuell gestalten können. Die Bearbeitung der Watch Faces ist dem neuen Sperrbildschirm in iOS 16 sehr ähnlich und bietet größtenteils Verknüpfungen zu relevanten Aktionen, die in watchOS 9 verfügbar sind, wie z. B. den schnellen Zugriff auf die Timer-App oder Apple Music/YouTube Music.

Von den Funktionen der Watch SE werden Funktionen wie der Energiesparmodus und die Absturzerkennung in den Abschnitten "Akku" und "Leistung" näher erläutert. Ich werde hier jedoch fünf Funktionen hervorheben, die ich für diejenigen, die in dieses Gerät investieren möchten, für sehr attraktiv halte.

Der EnergiesparmoIhrs wurde mit dem watchOS 9 Update hinzugefügt / © NextPit

Zyklus-Tracking

Smartwatches sind im Allgemeinen hervorragende Werkzeuge zur quantifizierten Selbsterkenntnis, d. h. Werkzeuge, die es uns ermöglichen, unsere eigene Gesundheit (Aktivität/Routine) anhand der Daten, die wir täglich erzeugen, besser zu verstehen. Und das ist es, was mich an diesen Geräten reizt.

Wenn Ihr die Apple Watch SE am Handgelenk tragt, ist die Dateneingabe viel effizienter. / © NextPit

Die Überwachung des Menstruationszyklus ist ein hervorragendes Beispiel für eine Gesundheitsfunktion, die Apple gerade vorantreibt. Der Hersteller bietet hier ziemlich umfassende Optionen an – ich beziehe mich hier auf die rückwirkenden Eisprungschätzungen über die Temperaturmessfunktion der Watch Series 8 und Watch Ultra. Die Watch SE ist jedoch nur eine Erweiterung dessen, was die Health-App auf dem iPhone bietet. Wenn Ihr also in dieser Hinsicht nach etwas Kompletterem sucht, sind die fortschrittlicheren Modelle der Serie vielleicht die bessere Wahl.

Was meine Zyklusberichte mit der Watch SE wirklich optimiert hat, ist die Tatsache, dass die Uhr als schnelle Dateneingabe für meine Menstruation dient und die Berichte dadurch viel genauer werden, da die Dateneingabe manuell erfolgt.

Die Health App hat eine Option zur Zyklusverfolgung, aber wenn Ihr sie zusammen mit der Apple Watch verwendet, wird die Datenerfassung noch effizienter. / © NextPit

Darüber hinaus arbeitet Apple mit sehr renommierten Gesundheitsverbänden zusammen, um unterstützende Materialien zur Frauengesundheit und zum Menstruationszyklus anzubieten, die dabei helfen zu verstehen, was mit dem Körper während dieser Periode passiert – sowie Informationen über mögliche Veränderungen, die einen Besuch beim Gynäkologen nahelegen. Übrigens: Sowohl iOS 16 als auch watchOS 9 senden Benachrichtigungen über Abweichungen im Menstruationszyklus, die auf dem Datenprotokoll basieren. Auch hier kann die Watch SE eine große Hilfe sein, wenn es um das Sammeln solcher Daten geht.

Was die Sicherheit dieser Daten angeht, sorgt Apple dafür, dass die Informationen direkt auf dem Gerät verschlüsselt werden und nur über einen Passcode, Touch ID oder Face ID zugänglich sind. Darüber hinaus werden die Daten aus der Health App mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in die iCloud, Apples Daten-Cloud, übertragen. Das bedeutet, dass Apple keinen Zugriff auf den Codeschlüssel hat und daher keine Informationen lesen kann, selbst wenn Ihr darum gebeten werdet. Nur Ihr habt Zugriff auf diese Daten und könnt sie weitergeben.

Schlafstadien

Wenn wir schon beim Thema quantifizierte Selbstwahrnehmung sind: Mit watchOS 9 hat Apple die Aufzeichnung der Schlafphasen stark optimiert. In dieser Hinsicht ist die Watch SE ein Protagonist. Die Tatsache, dass die Akkulaufzeit der Uhr bis zu 24 Stunden betragen kann, ist für diese Funktion äußerst relevant – auch wenn Apple die konservative Prognose von 18 Stunden angibt.

Ja, es ist möglich, die Apple Watch SE für Schlafphasenberichte zu verwenden. / © NextPit

Ich persönlich ziehe es vor, Geräte wie Google Nest Display für die Schlafüberwachung zu verwenden, da ich es nicht gewohnt bin, mit Uhr zu schlafen. Aber die Genauigkeit der Informationen macht diese kleine Unannehmlichkeit wett.

Was mir am meisten auffällt, ist die Tatsache, dass sie die Zeit, zu der Ihr ins Bett geht, und die Zeit, die Ihr zum Einschlafen braucht, sehr genau angibt. So bekommt Ihr einen sehr groben Überblick über die Qualität Eures Schlafs. Wenn Ihr nur Euer iPhone für diese Art von Analyse verwendet, die auf der Zeit basiert, zu der Ihr zu Bett geht oder aufwacht, könnt Ihr niemals so genau sein.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Schwankungen der Herzfrequenz während des Schlafs sowie die Veränderungen der Atmung. Es ist beeindruckend zu sehen, dass in Phasen wie der REM-Phase – die für das Gedächtnis und das Lernen extrem wichtig ist – häufige Veränderungen der Herzfrequenz und der Atmung auftreten.

Die Berichte über die Schlafphasen sind in Watch SE sehr ausführlich, und jede Phase kann in der App isoliert werden. / © NextPit

Die Berichte, die Apple in der Health-App anbietet, sind noch recht einfach, aber es ist möglich, nicht nur die Anzahl der geschlafenen Stunden zu analysieren, sondern auch die Qualität des Schlafs anhand der Zeit, die man in den einzelnen Phasen verbringt. Diese Berichte sind nach Tag, Woche, Monat und Jahr aufgeschlüsselt, so dass es langfristig möglich ist, die Auswirkungen der Schlafqualität auf andere Bereiche der Gesundheit wie Appetitsteigerung oder -abnahme sowie Stresslevel zu verstehen.

Wenn Ihr etwas mehr über die Genauigkeit der Funktion Sleep Stages auf Apples Smartwatches erfahren möchtet, hat der YouTube-Kanal The Quantified Scientists ein Video veröffentlicht, in dem die Funktion analysiert und mit anderen Smartwatches verglichen wird, die ebenfalls von unserem Team getestet wurden, z. B. dem Whoop 4.0 (Test), der Galaxy Watch 5 Pro (Test) und der Huawei GT 3 Pro (Test). Das Ergebnis der Apple Watch ist überragend.

Workout-App

Apple bietet eine ziemlich große Auswahl an Workouts an und ermöglicht sogar das Hinzufügen von körperlichen Aktivitäten direkt in der App. Wenn Ihr eine Aktivität startet, erkennt die Watch SE die Aktion und bietet Euch an, die Trainingsdaten rückwirkend aufzuzeichnen. Diese Funktion hat sich als sehr effizient erwiesen.

Nach der dreimonatigen Testphase von Apple Fitness+ könnt Ihr Euch entscheiden, den Dienst für 9,99 Euro pro Monat zu weiterzunutzen – oder eben auch nicht. / © NextPit

Was sich in der Workout-App mit watchOS 9 ändert, ist die genauere Erkennung von Bewegungen bei körperlicher Aktivität und die Kombination von Software und den Sensoren der Uhr. Dazu gehören z. B. die Laufdaten mit der Analyse der Schrittlänge und der Bodenkontaktzeit, sowie die Herzfrequenzzonen. Am Ende des Tages liefern diese Daten nicht nur mehr Informationen über den Sport, sondern auch genauere Daten.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Sensoren am Handgelenk für die Überwachung der körperlichen Aktivität nur begrenzt geeignet sind – mehr dazu in diesem Artikel – bietet die Watch SE einen ziemlich genauen Überblick über die Möglichkeiten fortschrittlicherer Geräte. Da ich nicht so intensiv Sport treibe, verweise ich auf den Desfit-Kanal auf YouTube, der die Messwerte der Watch SE mit denen anderer Geräte vergleicht, um die Genauigkeit zu zeigen, die jedes Modell bietet.

Wenn es um meine wöchentlichen Läufe geht, hat sich die Apple Watch SE jedoch als hervorragender Begleiter erwiesen. Die Tatsache, dass ich zum Beispiel die Split-Pace in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt bekomme, ermöglicht es mir, die Zeit für jeden gelaufenen Kilometer zu berechnen und natürlich zu optimieren.

Die Echtzeitdaten, die die Watch SE während eines Laufs anbietet, sind sehr umfangreich und machen richtig Lust, sich mit ihr zu messen. / © NextPit

Zu guter Letzt bietet die Apple Watch SE eine dreimonatige Testversion von Apples Fitness+. Wir haben hier bei NextPit noch keinen Testbericht über diesen Dienst, aber was Ihr wissen müsst, ist, dass die Kurse sowohl beim Indoor- als auch beim Outdoor-Sport durchgeführt werden können. Das heißt, wenn Ihr beim Wandern im Wald, beim Laufen im Park oder beim Paddeln im See nach Motivation sucht, könnt Ihr Euch auf die Audio- und sogar die Multimedia-Unterstützung direkt auf der Uhr verlassen.

Nach der Testphase könnt Ihr den Dienst für 9,99 Euro pro Monat nutzen oder ihn für 79,99 Euro jährlich abonnieren. Apple Fitness+ könnt Ihr mit bis zu fünf Familienmitgliedern teilen.

Kompass-App

Wenn Ihr auch zu den Menschen gehört, die gerne in die Natur eintauchen und am Wochenende in den Wäldern wandern gehen, hat watchOS 9 eine großartige Überarbeitung der Kompass-App gebracht.

Zusätzlich zu Standort und Orientierung könnt Ihr mit Apples Kompassdienst nun auch Standortmarkierungen vornehmen und die Schritte aufzeichnen, die Ihr unternehmt, um mithilfe von GPS-Daten zurückzugehen, damit Ihr Euch nicht verirrt. Letzteres hat sich auf längeren Strecken als wesentlich effizienter erwiesen.

Die Kompass-App der Watch SE ist sehr umfangreich, einschließlich der Backtrack-Funktion. / © NextPit

Datenschutz

Schließlich heben sich Apples Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien im Vergleich zu anderen Herstellern ab. Apple garantiert, dass es keine Nutzerdaten zu kommerziellen oder Marketingzwecken an Dritte weitergibt. Alles wird auf der Geräteebene verarbeitet, einschließlich der Anfragen an den Sprachassistenten Siri, die seit 2021 nicht mehr an die Server des Unternehmens gesendet werden.

Laut dem Sicherheits- und Datenschutzbericht der Mozilla Foundation über die Apple Watch – der im August dieses Jahres aktualisiert wurde – "leistet Apple insgesamt gute Arbeit beim Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit seiner Nutzer."