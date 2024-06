watchOS 11 auf einen Blick

Als eines der meistgenutzten Betriebssysteme ist es schwer, nicht begeistert zu sein, wenn auf der WWDC eine neue Version von watchOS angekündigt wird. Dieses Jahr hat Apple großartige Funktionen wie Vitals, Trainingsbelastung und Check-in vorgestellt. Diese Tools verschaffen uns einen besseren Überblick darüber, wie wir trainieren und uns erholen.

Außerdem ist es beruhigend, dass meine engen Freunde und Familienangehörigen bei meinen nächtlichen Läufen meinen Standort verfolgen können. Und obwohl ich die Zyklusverfolgung in erster Linie nutze, um meine hormonellen Phasen zu verstehen, zeigen die verbesserten Funktionen von Apple zur Verfolgung der Schwangerschaft, wie viel Potenzial für Fortschritte bei der Menstruationsgesundheit vorhanden ist. Es zeigt, dass wir in diesem Bereich noch so viel mehr tun können.

Wichtige Funktionen wie Vitalwerte, Trainingsbelastung und neue Ansichten für die Schwangerschaft wurden in watchOS 11 aufgenommen. / © Apple

Außerdem gibt es eine Reihe von Optimierungen wie Live-Aktivitäten, intelligentere Smart Stacks, verbesserte Routenkarten für Workouts und Turn-by-Turn-Navigation. Das neu gestaltete Foto-Gesicht verleiht der Smartwatch jetzt auch etwas von der Ästhetik des iPhones. Die lang erwartete Integration von Apple Intelligence, Apples KI-Modell, das auf OpenAIs LLM GPT-4o basiert, ist jedoch noch nicht verfügbar - wahrscheinlich aufgrund von Hardwarebeschränkungen.

Obwohl watchOS 11 nicht die KI-Coaching-Unterstützung bietet, auf die wir alle sehnsüchtig gewartet haben, führt es dennoch wichtige und wertvolle Funktionen ein. Nutzer/innen können nun Gesundheits- und Fitnessdaten übergreifend analysieren, um tiefere Einblicke zu erhalten. Wie bereits erwähnt, habe ich das neue watchOS 11 ein paar Stunden lang benutzt. Hier ist eine Übersicht über die neuen Funktionen, die auf der WWDC-Keynote angekündigt wurden.

Gesundheit und Fitness

Trainingsbelastung

Diese Funktion misst deine Trainingsintensität über verschiedene Zeiträume. Um sie nutzen zu können, müsst Ihr 28 Tage lang Daten sammeln, die dann mit den letzten sieben Tagen verglichen werden können, um Euer Training als unter, gleichmäßig, über oder weit über dem Durchschnitt liegend einzustufen.

Das System nutzt Messdaten wie Herzfrequenz, GPS und Benutzereingaben, um die Trainingsbelastung einzuschätzen, und berücksichtigt dabei auch Alter, Größe und Gewicht. Anhand dieser Analyse könnt ihr erkennen, wie sehr ihr euch beim Training anstrengen könnt. Für viele wird sie auch wichtige Erkenntnisse darüber liefern, wie man Verletzungen vermeiden kann.

Auf dem iPhone hilft die Funktion Trainingsbelastung dabei, die Trainingsintensität und die Erholung zu verfolgen und zu analysieren. Hier findet Ihr detaillierte Visualisierungen und Metriken für ein detailliertes Fitness-Tracking. / © nextpit

Ihr findet die Informationen zur Trainingsbelastung direkt in der Aktivitäts-App auf eurer Apple Watch oder auf der Registerkarte "Zusammenfassung" in der Fitness-App auf eurem iPhone. Allerdings müsst ihr sie als neue Kategorie in der Zusammenfassung hinzufügen.

Die Apple Watch verfügt in watchOS 11 jetzt über eine Funktion für die Trainingsbelastung. / © nextpit

Eine weitere wertvolle Ergänzung ist die Funktion Vitals. Diese Funktion fasst verschiedene Gesundheitskennzahlen zusammen und ermöglicht es uns, unseren allgemeinen Gesundheitszustand zu überwachen und Veränderungen oder Trends zu erkennen. Auch wenn diese Funktion im Bereich der Wearables nicht neu ist, stellt sie doch eine wichtige Erweiterung der Apple-Health-Suite dar.

Was ich am meisten schätze, ist Apples unkomplizierter Ansatz. Es wird klar erklärt, wie die Werte für deine Ruhezeiten aus Messwerten abgeleitet werden, die nicht nur sinnvoll, sondern auch einfach zu ermitteln sind. Apple kombiniert die Messungen der Atemfrequenz, der Temperatur am Handgelenk, des Sauerstoffgehalts im Blut und der Schlafdauer, um Analysen zu erstellen, die als hoch, typisch oder niedrig eingestuft werden. "Typisch" entspricht Werten, die nahe an unserer Basislinie liegen, während "Hoch" und "Niedrig" auf erhebliche Abweichungen von der aktuellen Basislinie hinweisen, die als Ausreißer bezeichnet werden.

Die neuen Vitals-Kennzahlen sind direkt in der Gesundheits-App verfügbar, um einen noch umfassenderen Überblick zu erhalten. / © nextpit

Es ist bemerkenswert, dass Apple sich eindeutig dem Alkoholkonsum gewidmet hat. Das ist für mich besonders interessant, weil die Menge und der Zeitpunkt des Alkoholkonsums nicht nur unsere Schlafmessungen, sondern auch unsere Erholungszeiten beim Training beeinflussen können. Als jemand, der gelegentlich ein Glas Wein oder Bier trinkt, ist es für mich von großem Nutzen, die Auswirkungen von Alkohol auf meine tägliche Stimmung und Schlafqualität sowie auf meine Leistung beim Laufen oder Gewichtheben zu verstehen.

Das Beste an Vitals ist, dass es rückwirkend ist, so dass wir sofort verstehen können, was diese Ausreißer für uns bedeuten.

Ihr könnt Eure Vitals-Werte mit der Vital-App auf Eurer Apple Watch überprüfen. / © nextpit

Verbesserungen bei der Zyklusverfolgung

Ich bin ein großer Fan von Apples Ansatz zur Zyklusverfolgung, und die Entwickler des Unternehmens haben ihn jetzt auf eine neue Ebene gehoben. Das Zyklus-Tracking wurde verbessert, um das Tracking von Schwangerschaften besser zu unterstützen, einschließlich der Aufzeichnung von Symptomen und der Anpassung von Gesundheitsmetriken wie der Herzfrequenz.

Wenn Ihr eine Schwangerschaft aufzeichnet, könnt Ihr das Schwangerschaftsalter und den Geburtstermin schätzen und Symptome wie morgendliche Übelkeit aufzeichnen. Die Funktion bietet auch einen besseren Überblick über die Herzfrequenzüberwachung, was während der Schwangerschaft besonders wichtig ist, da die Herzfrequenz tendenziell leicht ansteigt.

Bei der Aufzeichnung einer laufenden Schwangerschaft können Schätzmethoden einbezogen werden, um ein umfassendes Verständnis des Schwangerschaftsalters zu erhalten. / © nextpit

Benutzerdefinierte Workouts fürs Pool-Schwimmen

Ich hatte seit Montag noch keine Gelegenheit, in ein Schwimmbad zu springen, aber sobald ich die Gelegenheit dazu habe, werde ich die neue intervallbasierte Anpassung mit haptischem Feedback für Übergänge testen.

Angenommen, Ihr wollt ein Training absolvieren, bei dem ihr 5 Sätze à 50 Meter schwimmt, gefolgt von einer 30-sekündigen Pause nach jedem Satz. Mit den neuen benutzerdefinierten Workouts könnt Ihr diese Intervalle genau so einrichten, wie Ihr wollt. Ihr könnt die Dauer jedes Schwimmabschnitts (Arbeit) und jeder Ruhephase (Erholung) festlegen.

Außerdem kann es beim Schwimmen schwierig sein, deine Uhr zu sehen oder Alarme zu hören. Mit der haptischen Rückmeldung gibt Euch die Apple Watch einen sanften Tipp auf Euer Handgelenk, wenn es Zeit ist, zum nächsten Teil eures Trainings überzugehen.

Das haptische Feedback der Apple Watch kann genutzt werden, um von der Arbeit zur Erholung zu wechseln, indem Ihr Euer Schwimm-Workout anpasst. / © nextpit

Personalisierung und Schnittstelle

Um ehrlich zu sein, benutze ich Smart Stacks nicht oft. Um noch ehrlicher zu sein, benutze ich auch nicht viele Widgets auf meinem iPhone - nur die grundlegenden, die interaktiver geworden sind, wie der Apple Music Player. Mit dem neuen watchOS 11 ist der Widgets-Bereich jedoch intelligenter geworden und bietet Vorschläge basierend auf der Zeit, dem Standort und den Routinen direkt am Handgelenk.

Ich habe beschlossen, einige neue Widgets auszuprobieren, wie Shazam und Fotos. Für das Fotos-Widget müsst Ihr ein Bild erst in der Galerie der Fotos-App als Favorit markieren, bevor es der Watch hinzugefügt werden kann. Ich finde das etwas verwirrend, auch wenn es schön ist, unvergessliche Momente auf meinem Handgelenk abrufen zu können, wenn mir langweilig ist und ich keinen Zugriff auf mein Telefon habe. Aber ist das wirklich ein zwingender Grund, das Widget zu haben? Sicher, Ihr könnt diese Fotos schnell mit jemandem direkt auf der Apple Watch teilen, aber trotzdem.

Ok, eine Funktion, die ich wirklich mag, ist, dass, wenn ich einen Song auf Apple Music abspiele, das entsprechende Widget automatisch auf dem Bildschirm meiner Apple Watch im Always-on-Display (AoD) Modus angezeigt wird.

Die Smart-Stack-Widgets sind ziemlich cool, aber Ihr müsst selbst herausfinden, welche davon für Euch sinnvoll sind. / © nextpit

Fotos auf dem Zifferblatt

Das Foto-Watch-Face hingegen ist ziemlich cool. Dazu gibt es nicht viel zu sagen, denn es ist ziemlich ähnlich wie das, was wir in iOS 16 auf dem iPhone gesehen haben. Jetzt wählt ein maschinelles Lernmodell die besten Kompositionen aus unseren Fotos für das Watch Face aus, oder Ihr könnt sie manuell auswählen. Ich schätze die Anpassungsmöglichkeiten - mit ein bisschen Kreativität könnt ihr ein paar sehr coole Zifferblätter erstellen.

Mit ein bisschen Kreativität lassen sich aus Fotos sehr coole Zifferblätter erstellen. / © nextpit

Anpassbare Aktivitätsringe

Mit watchOS 11 haben wir endlich viel mehr Kontrolle über die Aktivitätsringe. Erstens können wir die Ringe jetzt für Ruhetage oder Verletzungen pausieren - ich habe mich drei Wochen lang mit einer Knieverletzung herumgeschlagen und es war entmutigend, jeden Tag meine unvollständigen Ringe zu sehen. Aber das gehört jetzt der Vergangenheit an.

Außerdem können die Tagesziele jetzt für jeden Tag der Woche angepasst werden. Zudem können wir die Anzeige von Kennzahlen und Zusammenfassungen für verschiedene Workouts in der Fitness App auf dem iPhone anpassen. Es gibt jedoch eine Sache, die ihr immer noch nicht verschieben könnt: die Aktivitätsringe.

Die Aktivitätsringe und die Übersicht sind mit watchOS 11 viel übersichtlicher. / © nextpit

Sicherheit und Konnektivität

Seit ich die Garmin Lily 2 getestet habe, träume ich davon, die Check-In-Funktion auf meiner Apple Watch zu haben. Wenn ich jetzt draußen trainiere, kann ich meinen Standort schnell mit Freunden und Familie teilen und sicherstellen, dass sie wissen, wo ich mich gerade aufhalte. Die Check-In-Funktion ist nahtlos in die Workouts-App integriert. Ich halte sie für eine wichtige Sicherheitsfunktion, vor allem als Frau und queere Person, die gerne nachts joggt, und noch mehr für diejenigen, die sich von Verletzungen erholen.

Der Check-in funktioniert über iMessage und ist ähnlich wie die Standortfreigabe, die wir seit letztem Jahr auf iOS nutzen. Ihr findet die Option zum Einchecken direkt nach dem Start Eures Trainings im Einstellungsmenü. Es ist wichtig zu wissen, dass dafür eine aktive Mobilfunkverbindung erforderlich ist.

Haltet ihr Check-ins auch für eine wichtige Sicherheitsfunktion? / © nextpit

Integration der Übersetzungs-App

Ein weiteres nettes Feature, vor allem wenn ihr im Ausland lebt oder häufig reist, ist die integrierte Übersetzungsfunktion. Derzeit bietet die Apple Watch Übersetzungen für 20 Sprachen direkt auf dem Gerät an. Allerdings müsst ihr die Sprachen vorher herunterladen, um sie nutzen zu können.

Außerdem schlägt die verbesserte Smart Stack-Funktion die Translate-App auf der Grundlage deines Standorts vor, sodass du nicht mehr manuell danach suchen musst.

Es ist nicht der Star Trek Universalübersetzer, aber er ist sehr praktisch und nützlich / © nextpit

Wenn Ihr so gerne Rad fahrt wie ich, dann ist die Unterstützung für die Offline-Navigation mit Apple Maps in watchOS 11 eine herausragende Neuerung. In den USA gibt es einen zusätzlichen Vorteil: Ihr könnt auf die Navigation für Nationalparks zugreifen und eigene Wanderrouten erstellen.

Der erste Schritt besteht darin, eine neue Karte in der Karten-App auf Eurem iPhone zu erstellen und sie dann herunterzuladen. Dann... / © nextpit

Last, but not least: Wenn wir schon beim Thema Radfahren sind, habe ich etwas Neues - zumindest für mich - in watchOS 11 entdeckt. Ich benutze das Fahrradtraining im Freien häufig und habe gestern eine Funktion entdeckt, die mir vorher nicht aufgefallen war. Apple Watches können schon lange verschiedene Aktivitäten erkennen, eine Funktion, die ich schon immer geschätzt habe. Wenn ich aber früher eine Aktivität unterbrochen habe, z. B. während einer langen Radtour, musste ich sie manuell fortsetzen.

Gestern, als ich mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs war, habe ich meine Aktivität unterbrochen. Als ich mich wieder in Bewegung setzte, erhielt ich über meine AirPods eine Benachrichtigung, die mich fragte, ob ich die Aktivität fortsetzen möchte. Das war das erste Mal, dass ich diese Benachrichtigung erhalten habe, und ich fand sie toll. So verliere ich nie wieder den Überblick über meine Radfahrstrecken.

... könnt Ihr sie auf der Apple Watch speichern und die Wegbeschreibung zu ihrer gewünschten Route starten. / © nextpit

Verfügbarkeit und Kompatibilität

Zum Start können Mitglieder des Apple-Developer-Programms bereits auf die Entwickler-Beta von watchOS 11 zugreifen. Die öffentliche Beta wird im Juli für alle Nutzer/innen verfügbar sein.

Die Vollversion von watchOS 11 wird im Herbst als Update für die Apple Watch Series 6 und spätere Modelle in Verbindung mit einem iPhone Xs oder neuer mit iOS 18 veröffentlicht. Da ich zurzeit die Beta-Version benutze, kann es sein, dass sich einige Funktionen bis zur endgültigen Veröffentlichung noch ändern.

Wenn Ihr eine Apple Watch Series 4, Series 5 oder die erste Generation der Apple Watch SE habt und Euch fragt, warum diese Geräte das neue watchOS 11 Update nicht bekommen, liegt das daran, dass Apple den Software-Support für diese Geräte eingestellt hat. Diese Entscheidung ist darauf zurückzuführen, dass die ältere Hardware dieser Modelle nicht mit den neuesten Entwicklungen in der Software mithalten kann und Apple sich auf die Verbesserung der neueren Modelle konzentriert. Sorry!

Das war's! Das sind die Änderungen, die Apple am Ökosystem der Apple Watch vorgenommen hat. Wie ist es gelaufen?