Design und Verarbeitung

Ecovacs bleibt dem einzigartigen Design der X-Serie treu und baut den Deebot X5 Omni in einer D-Form, damit der Roboter die Ecken-Reinigung bestmöglich abdecken kann. Die spezielle Bauweise hat einen weiteren Vorteil: Anstatt – wie bei Konkurrenten zu sehen – eine ausfahrbare Seitenbürste zu verbauen, ermöglicht das Design die Eckenreinigung.

Gefällt:

Superflache Bauweise, nur 9,5 cm hoch

Hochwertige Verarbeitung

Ausfahrbarer Wischmopp

Gefällt nicht:

Keine automatische Putzmittelzufuhr

Der Ecovacs Deebot X5 Omni ist in Schwarz und Weiß erhältlich. Für den Test hat uns Ecovacs das weiße Modell zur Verfügung gestellt. Das Modell ist hochwertig verarbeitet und unseres Erachtens nach ein echter Hingucker. Der Deebot X5 Omni ist 9,5 cm hoch. Im Roboter steckt ein 250-ml-Staubbehälter. Das Besondere der X-Serie liegt im Äußeren. Ecovacs verzichtet bei Saugrobotern dieser Reihe auf den klassischen LiDAR-Turm und setzt auf eine D-förmige Bauform. Die gesamte Navigations-Technologie steckt an der Vorderseite des Roboters.

Der Clou dieser Bauform: Anstatt eine ausfahrbare Seitenbürste verbauen zu müssen, wie es Saugroboter von Roborock und Dreame bereits getan haben, um die Eckenreinigung zu verbessern, reicht eben jene D-Bauform, damit der Deebot X5 Omni in jede Ecke gelangt. Um das gleiche Ergebnis beim Wischergebnis zu ermöglichen, hat der Deebot X5 Omni einen schwenkbaren Wischmopp in Fahrtrichtung rechts.

Der Ecovacs Deebot X5 Omni hat eine D-Form und gelangt damit besser in Ecken. © nextpit Unter der abnehmbaren Haube versteckt sich ein 275-ml-Staubbehälter. © nextpit

Die Station misst 45,9 × 46,9 × 62,3 cm. In der Dockingstation gibt es einen 4-Liter-Tank für Frischwasser und einen 3,5-Liter, wo Dreckwasser gesammelt wird. An der Vorderseite gibt es ein aufklappbares Fach, indem sich ein Staubbeutel mit einem 3-Liter-Fassungsvermögen befindet. Ecovacs gibt an, dass der Staubbeutel nach 150 Tagen gewechselt werden muss. Das hängt natürlich davon ab, wie oft der Deebot X5 Omni Eure Wohnung putzt. Einen Behälter für Putzmittel gibt es nicht. Ein Reinigungsmittel Eurer Wahl müsst Ihr manuell in den Frischwassertank dazugeben.

So hochwertig wie der Deebot X5 Omni ist auch die All-in-One-Dockingstation des Saugroboters. © nextpit Die Station hat zwei Wassertanks – einen Frischwassertank und einen Behälter für Dreckwasser. © nextpit In der Station gibt es einen 3-Liter-Staubbeutel. © nextpit

Habt Ihr die aus zwei Teilen bestehende Dockingstation zusammengesetzt und den Deebot X5 Omni via WLAN- und Bluetooth-Verbindung in der Ecovacs-Home-App hinzugefügt, geht’s an die Kartierung der Wohnfläche. Einen Tipp noch: Scannt am besten den QR-Code unter der Haube, um den Einrichtungsvorgang zu beschleunigen. Aber Vorsicht beim Abnehmen der Abdeckung – die Haube zieht Fingerabdrücke förmlich an.