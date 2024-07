Premium-Qualität zum Sparpreis: Vorwerk Sommerangebote mit Gratis-Extras

Generell sorgt Vorwerk meist für Preisvorteile, indem Sets zusammengestellt werden, die dann in Summe günstiger sind als die Komponenten einzeln kosten.Die Vorwerk-Sommerangebote 2024 sind so auf jeden Fall Anlass, um sich den aktuellen Akku-Staubsauger-Testsieger, den Kobold VK7, genauer anzuschauen. Das Top-Modell ist momentan nämlich in verschiedenen Sets mit teils großen Preisnachlassen erhältlich. Doch das war noch nicht alles: Vorwerk packt obendrein auch noch coole Geschenke mit ins Paket. Welche Sets sich dabei besonders lohnen und wo Ihr am meisten spart, erfahrt Ihr hier.

Kobold VK7 mit Elektrobürste, Saugwischer & praktischen Geschenken

Unsere Empfehlung der Aktion ist die Kombination bestehend aus dem ausgezeichneten VK7 Akku-Staubsauger, der EB7 Elektrobürste sowie dem SP7 Saugwischer. Mit diesem Set seid Ihr nämlich für alle Putzvorhaben in Eurer Wohnung perfekt ausgestattet. Der VK7 Akku-Staubsauger bildet die Basis und sorgt zusammen mit der EB7 Elektrobürste und einer Nennleistung von bis zu 400 W (im Boost-Modus) ruckzuck für staubfreie Böden. Dabei profitiert Ihr obendrein noch von weiteren coolen Vorteilen wie der intelligenten Bodenerkennung sowie dem schwenkbaren 180°-Griff, welcher für noch mehr Komfort beim Saugen sorgt.

Hinzu kommt mit dem Kobold SP7 Saugwischer ein wirklich geniales Extra. Hiermit macht Ihr aus dem VK7 Akku-Staubsauger nämlich einen waschechten Saugwischer. Ihr saugt und wischt also gleichzeitig – wodurch Ihr nicht nur viel Zeit spart, sondern selbst besonders hartnäckige Verschmutzungen effektiv entfernt bekommt. Abstriche in Sachen Flexibilität müsst Ihr dank des flachen Designs sowie dem Dreh-Kipp-Gelenk ebenfalls keine machen.

Momentan bekommt Ihr mit der AC7 Zubehör Set Box außerdem einige coole Gratis-Extras on top. Neben einem Schultergurt sind hier der SB7 Flexschlauch, die FD7 Flächendüse sowie die VD7 Variodüse (inkl. BA7 u. MB7) enthalten. Während der Flexschlauch für noch mehr Flexibilität beim Saugen sorgt, macht Ihr den VK7 mit den verschiedenen Düsen noch vielseitiger. So entfernt Ihr nämlich auch hartnäckigen Schmutz von empfindlichen Oberflächen oder erreicht kleine Zwischenräume in der Couch oder dem Pkw.

Und dann wäre da noch der Preis: Vorwerk schenkt Euch nämlich nicht nur die Zubehör-Box, sondern streicht aktuell ebenfalls über 100 Euro vom UVP des Sauger-Sets. Dadurch stehen noch 1.439 Euro auf dem Preisschild.

Die weiteren Vorwerk-Angebote auf einen Blick:

Die anderen Sauger-Sets von Vorwerk können sich aber natürlich ebenso lohnen. Wer etwa eine Premium Komplettlösung für den Haushalt sucht, kann zum Kobold SysTeam greifen. Neben dem VK7 Akku-Staubsauger samt Elektrobürste und Saugwischer bekommt Ihr hier noch den VR7 Saugroboter dazu.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Vorwerk. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.