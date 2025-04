Seit seiner Gründung ist Nothing dafür bekannt, unverwechselbare Produkte herzustellen. Das schließt die Billigmarke CMF mit seinem semi-modularen CMF Phone 1 mit ein. Jetzt scheint das Unternehmen am Nachfolger zu arbeiten, der möglicherweise CMF Phone 2 heißt. Während der offizielle Name noch ungewiss ist, deutet ein aktueller Teaser auf ein größeres Upgrade hin, vor allem im Bereich der Kamera.