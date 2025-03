Ein vollmundiger Kaffee ganz nach Eurem Geschmack – ob dampfend heiß oder erfrischend kalt. Genau das verspricht WMF mit der Perfection 600-Serie. Von kräftigem Espresso über cremigen Caffè Crema bis hin zu trendigem Nitro-Kaffee soll für jeden etwas dabei sein. Selbst Teefans kommen nicht zu kurz. Wir haben die WMF Perfection 660L genau unter die Lupe genommen und verraten Euch, ob sie hält, was sie verspricht. Aufgepasst: Aktuell gibt es den Kaffeevollautomaten mit einem starken Rabatt von 30 Prozent bei MediaMarkt!

Besonders erwähnenswert finde ich hier tatsächlich die Broschüre. Bei anderen Anbietern ist das meist nur das typische Marketing-Zeug und kann bedenkenlos in den Müll. WMF hat sich Mühe gegeben und nicht nur Werbetexte geschrieben. Hier wird bereits daran gearbeitet, das Versprechen “Etwas für jeden Geschmack” einzulösen. Die Autoren weisen darauf hin, dass guter Kaffee ganz klar von der Qualität seiner Zutaten, also Wasser, Kaffeebohnen und Milch, abhängig ist.

WMF gibt sich hier allerdings keine Blöße und liefert einen tollen ersten Eindruck ab. Der Umkarton ist stabil und hat komfortable Trage-Schlitze. Die Maschine wird von strukturierten Einlagen aus Pappe gehalten. Zudem ist sie mit ordentlichem Abstand zum äußeren Karton verpackt worden. Damit führt eine Beschädigung der äußeren Verpackung nicht direkt zu Beulen am Inhalt. Tatsächlich hatte unser Paket 2 tiefe Löcher, die Verpackung hat den Inhalt allerdings perfekt geschützt.

Sowohl die Verpackung als auch der Lieferumfang waren hervorragend. Neben einem Milch- und Wasserfilter-Set ist auch direkt ein Reinigungsmittel im stabilen Karton zu finden. Ebenfalls enthalten ist eine ausführliche Broschüre, um Euch in der Welt des Kaffees zu leiten. Sehr gut, WMF!

Der Preis zieht die Wertung hier leider etwas runter. Für eine UVP von 1300 Euro hätte ich weniger Plastik erwartet. WMF verspricht ein "Außergewöhnliches Design“ und ich mag, wie die 660L in der Küche steht, ich mag wie sie leuchtet, ich mag wie sie klingt. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass da mehr möglich gewesen wäre.

Das Einzige, was mir beim Design sauer aufstößt, sind die Plastikrippen der Abtropfschale. Diese verlaufen horizontal und sind vergleichsweise hoch. Da kippeln kleine oder etwas spitzer zulaufende Tassen gern. Auch wenn mir nie eine Tasse umgekippt ist, wäre ein Gitter deutlich besser gewesen.

Ein besonderes Schmankerl ist das Ambient-Light, mit dem euer Kaffee immer in das richtige Licht gerückt wird. Okay, der Satz klingt kitschig. Ich war und bin aber weiterhin überrascht, wie unerwartet gut die Beleuchtung wirkt. Zusammen mit dem Sound der Maschine ergibt sich hier ein wirklich guter Gesamteindruck.

Ich mag klare und direkte Formsprache. Für meinen Geschmack ist die Funktion wichtiger als die Form. Die 660L schafft hier eine gute Balance zwischen attraktiven Rundungen und cleveren Features. Die Oberflächen, selbst die aus Plastik, fühlen sich gut und wertig an. Und auch die Verarbeitung ist hervorragend, alles passt, nichts knarzt. Wichtige Stellen werden mit Magneten gesichert, die stark genug, aber nicht zu stark sind.

Davon abgesehen war der Aufbau super einfach. Alle Texte sind klar und verständlich geschrieben. Die Maschine macht auf ihrem Display sehr deutlich, was sie von Euch erwartet. Die Schritte gehen schnell und ohne unnötige Komplexität voran. Ich hatte hier fast schon Spaß, was ich beim Aufbau einer Kaffeemaschine nicht wirklich erwartet habe.

Ausrutscher 2: Die WiFI-Konnektivität . Leider konnte ich die 660L nicht mit unserem Netzwerk verbinden, auch nicht mit einem Mobilfunk-Hotspot. Da die Verbindung zum Internet nur für den Download von Firmware-Updates genutzt wird, ist das aber kein gewaltiges Problem. Wer sich Sorgen darüber macht, dass da ein zusätzliches Gerät in seinem Netzwerk funkt: das W-LAN muss nicht dauerhaft aktiv sein. Es gibt die Option, es komplett zu deaktivieren oder nur kurz beim Start der Maschine zu aktivieren, um nach Updates zu suchen.

Ausrutscher 1: Die Bedienungsanleitung . Wie bei jeder Anleitung in dieser Form schlägt sie schnell zu, lässt sich nur schwer handhaben und geht ziemlich auf den Keks. Die wirklich gute Lösung dafür liefert WMF allerdings auch gleich mit. Nicht nur sind im stabilen Pappumschlag der Anleitung Piktogramme für alle möglichen Anwendungsfälle gedruckt. Zusätzlich sind diese Anleitungen auch als Video online verfügbar. Sowohl die Anleitung als auch die Maschine weisen darauf hin. Oft mit QR-Codes der Euch direkt zu den Videos bringt.

Okay, das Paket ist ausgepackt und ein Haufen Teile liegen auf dem Tisch, wie geht es weiter? Abgesehen von 2 kleinen Ausrutschern so einfach und verständlich wie nur möglich.

Der Aufbau ist simpel und klar. Die Anleitung gibt es sowohl in Buchform als auch elektronisch. Lediglich die WiFi-Verbindung fällt negativ auf. Dafür ist der Gesamteindruck der WMF Perfection 660L sehr wertig. Die Oberfläche ist gut verarbeitet und dank des Ambient-Light erhält man beim Kaffee aufbrühen ein noch besseres Gefühl. Leider ist das Design der Abtropfschale etwas nachteilig.

Bedienung & Reinigung

Sowohl Bedienung als auch Reinigung sind intuitiv und gehen leicht von der Hand. Es gibt Profileinstellungen, sowie Einstellungsmöglichkeiten für Brühtemperatur, Dauer des Vorbrühens und mehr. Etwas nachteilig ist, dass die WMF Perfection 660L die Nutzer in ihrer Freiheit einschränkt.

Gefällt bei der WMF Perfection 660L

Einfache und intuitive Bedienung

Bis zu acht Profile

Zahlreiche Funktionen für Einsteiger

Reinigung geht schnell und leicht

Gefällt nicht bei der WMF Perfection 660L

Einschränkung der Optionen

Keine Maschine für Kaffee-Nerds

Keine Standard-Profil-Einstellung

Ich ringe hier etwas mit mir. Auf der einen Seite bewundere ich die Einfachheit in der Bedienung und die ordentliche Menge an Optionen. Auf der anderen Seite bedauere ich es, dass einige Funktionen schlichtweg fehlen oder nicht weit genug gehen.

Die Grundausstattung ist sehr reichhaltig. Bis zu acht Profile, in denen Ihr Eure eigenen Getränke speichern könnt und 21 Rezepte, die als Grundlage dienen. Hinzu kommen Funktionen, um Brühtemperatur, Pulver- und Wassermenge, Dauer des Vorbrühens und die Menge des Milchschaums einzustellen. Alle Optionen sind einfach zu finden und gut erklärt. Das ist eine Vielfalt, die schwer zu überbieten ist.

Über einen Touchscreen könnt Ihr Profileinstellungen vornehmen / © nextpit

Der Touchscreen reagiert schnell und kann auch mit nassen, fettigen oder dicken Fingern ordentlich bedient werden. Sowohl Abtropfschale als auch Kaffeesatzbehälter sind einfach zu entnehmen und schnell zu reinigen. Das Milchsystem fordert nach der Nutzung zur Reinigung auf und spült den Schlauch eigenständig sauber. Alles macht Spaß, bis zu einer gewissen Grenze.

Diese Grenze wird dann erreicht, wenn Ihr wirklich absolute Freiheit braucht. Das beste Beispiel in dieser Hinsicht ist die Option für die Brühtemperatur. Diese kann in 3 Schritten eingestellt werden. Diese heißen “T1”, “T2” und “T3”. Ich habe weder online noch im Handbuch einen Hinweis darauf gefunden, welche Temperaturen sich dahinter verbergen.

Auch der Milchaufschäumer der WMF Perfection 660L arbeitet "perfekt". / © nextpit

Hier zeigt sich, dass die WMF Perfection 660L trotz des hohen Preises ein Kaffeeautomat der Mittelklasse ist. Die Zielgruppe sind nicht die absoluten Nerds, sondern versierte und experimentierfreudige Einsteiger. WMF bietet viele Optionen, aber möchte Euch nicht überfordern.

Auch wenn ich mir mehr und detailliertere Optionen wünschen würde, muss ich doch sagen, dass ich beeindruckt von dem bin, was angeboten wird. Es gibt gute Ansätze, teils sogar sehr gute. Viele Einschränkungen fallen erst auf, wenn man tiefer in die Optionen geht und mehr will, als nur die Standards zu nutzen. Einiges ist auch erst dann wirklich nervig, wenn die Maschine initial eingerichtet und auf die Bedürfnisse eingestellt wurde.

Im täglichen Gebrauch fällt negativ auf, dass kein eigenes Profil als Standard eingestellt werden kann. Davon ab macht die Bedienung echte Freude und geht leicht von der Hand. Es ist super simpel, Kaffee, Tee und Milchgetränke herzustellen.