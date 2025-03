In anderen Sprachen lesen:

Die OnePlus Watch 3 ist die Art von Smartwatch, die wir eigentlich alle verdienen – aber leider ist sie nicht für jeden die richtige. Obwohl sie viele beeindruckende Funktionen und solide Hardware bietet, hat sie einige Einschränkungen, die sie ausbremsen. Dennoch könnte die Watch 3 die Blaupause für die nächste Generation von Smartwatches sein, und in diesem Test erkläre ich Euch genau, warum.

Zusammenfassung Kaufen OnePlus Watch 3 Pro Einzigartiges, originelles Design

Hervorragende Lesbarkeit des Displays

Nahtlose Integration mit Google Apps

Innovative Hybridschnittstelle

Außergewöhnliche Akkulaufzeit Contra Nur in einer Größe erhältlich (47 mm)

Keine Kompatibilität mit iOS

Kein natives Menstruationszyklus-Tracking

EKG-Funktion ist in den USA und Kanada nicht verfügbar

Keine LTE-Option verfügbar

Wunderschön gefertigte Smartwatch In dem Moment, in dem Ihr die Watch 3 seht, versteht Ihr sofort, dass es sich um eine wunderschön gestaltete Smartwatch handelt. Jedes Detail zeugt von sorgfältigem Design und hochwertigen Materialien, die Ihr ein echtes High-End-Gefühl verleihen. Besonders auffällig ist Ihr unverwechselbarer Formfaktor, den man sofort erkennt und der mit keinem Konkurrenzmodell verwechselt werden kann. Der Mechanismus zum Anbringen des Armbands entspricht dem Industriestandard, sodass selbst diejenigen, die noch keine Erfahrung mit OnePlus Smartwatches haben, ihn intuitiv finden werden. Besonders elegant ist die Einbindung von Zeitfraktionen im analogen Stil rund um den Rahmen. Diese subtilen, aber gut durchdachten Details unterstreichen, dass es sich bei diesem Gerät im Kern eben um eine Uhr handelt. Die Watch 3 ist jedoch nicht ohne Nachteile. Sie ist spürbar schwerer als viele Konkurrenzmodelle, was vor allem an ihrem großen 631-mAh-Akku liegt. Während Euch das zusätzliche Gewicht im Alltag vielleicht nicht stört, macht es sich bei intensiven Aktivitäten wie Radfahren bemerkbar. Sobald Ihr ins Schwitzen geratet, rutscht das Gerät an Eurem Handgelenk und Ihr müsst den Gurt enger ziehen, was bei längerer Nutzung zu Unbehagen führen kann. Das Display der OnePlus Watch 3 ist lebendig und auffallend. © nextpit Die OnePlus Watch 3 ist ein großes Device mit einer Akkukapazität von 631 mAh. Die spürt Ihr definitiv an Eurem Handgelenk. © nextpit Ich denke, die OnePlus Watch 3 ist ein gut durchdachtes Gerät, aber sie ist für meinen Geschmack auch zu groß. © nextpit Das in der Packung enthaltene Armband ist 22 mm lang und verfügt über einen Standard-Einrastmechanismus. © nextpit Die OnePlus Watch 3 verfügt über einen praktischen Lautsprecher für Anrufe und zwei Mikrofone für die Tonaufnahme. © nextpit Im Vergleich zum Vorgängermodell hat OnePlus den Wert erkannt, den Smartwatch-Nutzer:innen auf funktionale Kronen legen. Bei der Watch 3 ist die drehbare Krone nicht mehr nur dekorativ, sondern vollständig in das Navigationserlebnis integriert. Diese Verbesserung erweist sich besonders beim Training im Freien, bei winterlichen Bedingungen oder beim Wassersport als nützlich, wo die Navigation über den Touchscreen umständlich sein kann. Eine bemerkenswerte Einschränkung ist die Größe der Uhr. Die Watch 3 wurde vor allem für Menschen mit größeren Handgelenken entwickelt und ist nur in einer einzigen 47-mm-Variante erhältlich und wiegt 81 Gramm. Sie richtet sich speziell an ein Publikum - in der Regel Männer -, welches größere, robustere Geräte bevorzugt. Unten rechts befindet sich eine physische Taste, die auch als EKG-Sensor dient. © nextpit Eine der größten Neuerungen dieser neuen Variante ist, dass die Krone nun funktional ist. © nextpit Auf der Uhr ist es möglich, die Herzfrequenzzonen nach dem Training schnell auf dem Display anzuzeigen. © nextpit Für die freihändige Navigation ist die drehbare Krone ideal – perfekt für Wassersport und kaltes Wetter. © nextpit Was das Display angeht, ist die Watch 3 wirklich herausragend. Mit einer Spitzenhelligkeit von 2.200 cd/m² ist die Ablesbarkeit unter allen Lichtverhältnissen hervorragend. Die Farben wirken lebendig und die Elemente der Benutzeroberfläche sind klar und gut lesbar. Dieses hochwertige Display hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Akkulaufzeit. Obwohl OnePlus eine ausgeklügelte Hybridschnittstelle zur Optimierung der Energieeffizienz eingebaut hat (mehr dazu weiter unten), wirkt sich die Aktivierung des Always-On-Displays (AOD) spürbar auf die Akkulaufzeit aus. Laut OnePlus verringert die Aktivierung des AOD die Akkulaufzeit des Geräts um etwa zwei Tage - ein lohnender Kompromiss. Während die meisten Funktionen des Betriebssystems der Smartwatch direkt verwaltet werden können, verfügt die Watch 3 über die OHealth-App, die eine erweiterte Verwaltung ermöglicht. © nextpit

Außergewöhnliche Batterielebensdauer Und da ich bereits den Stromverbrauch erwähnte: Die OnePlus Watch 3 verwendet ein cleveres Dual-Prozessor- und Dual-OS-Setup, um die Akkulaufzeit zu maximieren. Auf dem "Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1"-Chip läuft Googles Wear OS 5 für intensive Aufgaben und eine sekundäre, ultra-effiziente BES2800-Mikrocontroller-Einheit (MCU) für leichtere Routineaufgaben oder Momente des Leerlaufs. Diese Kombination ermöglicht es der Uhr, je nach Bedarf zwischen einem stromsparenden und einem stromintensiven Modus zu wechseln, um eine optimale Batterieeffizienz zu gewährleisten. Indem Hintergrund- und Daueraufgaben auf den stromsparenden BES2800-Chip verlagert werden, senkt die Watch 3 den Energieverbrauch erheblich. Bei meinen Tests erreichte die Watch 3 im normalen "Smart Mode" bequem bis zu drei Tage bei regelmäßiger Nutzung. Noch beeindruckender ist, dass sie bei einem Akkustand von 10 Prozent immer noch zwei Tage im Energiesparmodus durchhielt, also insgesamt fünf Tage, ohne auf wichtige intelligente Funktionen zu verzichten. Einfach gesagt: Für ein WearOS-Device sind diese Zahlen wirklich unschlagbar! Die OnePlus Watch 3 kommt mit einem handlichen 10-W-Charger mit USB-C-Anschluss. © nextpit Ein weiteres herausragendes Merkmal: die Ladegeschwindigkeit. In nur 10 Minuten könnt ihr bis zu 30 Prozent Akkukapazität erreichen. OnePlus legt einen praktischen Charger mit einer Leistung von 10 W bei, die mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet ist, der mit den meisten Standardkabeln kompatibel ist. Außerdem wird ein USB-C-auf-USB-A-Kabel mitgeliefert. Tipp: Wenn Ihr genauer wissen wollt, wie sich die beiden Chipsätze bei verschiedenen Aktivitäten verhalten oder was die genauen Unterschiede zwischen dem Smart Mode und dem Energiesparmodus sind, empfehle ich euch diesen detaillierten und aufschlussreichen Reddit-Beitrag. Der Autor geht bis ins kleinste Detail, was ihn zu einer großartigen Quelle macht.

Software und Kompatibilität Eines der besten Dinge an der OnePlus Watch 3 ist, dass sie mit Wear OS 5 läuft , womit sie perfekt für Android-Nutzer:innen ist. Laut OnePlus wird die Watch 3 drei Jahre lang Software-Updates erhalten – für Wear OS 5, 6 und 7 – sowie vierteljährliche Sicherheitsupdates von 2025 bis 2027. An dieser Stelle wird es ein bisschen seltsam: Die Uhr wird bereits mit Wear OS 5 ausgeliefert, also ist dieses erste "Update" technisch gesehen kein wirkliches Upgrade. Wahrscheinlich bezieht sich OnePlus auf schrittweise Updates für Wear OS 5 – wie 5.1, 5.2, 5.3 und so weiter – bevor es schließlich zu Wear OS 6 und 7 übergeht. OnePlus verbindet die Watch 3 über die OHealth-App mit Eurem Smartphone, die die gleiche Benutzeroberfläche wie ihre Vorgängerversion hat. Als die Watch 3 jedoch mehr Funktionen erhielt, wurde die App angepasst, um diese zu unterstützen. Sie ist intuitiv und schlüsselt die wichtigsten Messwerte in eine übersichtliche Analyse auf. Allerdings enthält sie kein KI-gestütztes Coaching – das ist etwas enttäuschend, denn ich hätte gerne gesehen, wie OnePlus mit diesem wachsenden Trend umgeht. Positiv ist, dass OnePlus auf die Erstellung von Profilen für Statistiken wie den Schlaf verzichtet, was ich eigentlich bevorzuge – es wirkt professioneller und datenorientierter. Ich verstehe Samsungs und Xiaomis Besessenheit, Schlaftiere zuzuordnen, immer noch nicht ganz, aber jeder so, wie er will. Was die Benutzerfreundlichkeit der Watch 3 angeht, gefällt sie mir sehr gut. Die Navigation ist flüssig und reaktionsschnell und folgt den bekannten UI-Mustern, die man bei den meisten modernen Wearables findet. Die drehbare Krone ist ein nettes Detail, das die Interaktion noch einfacher macht. OnePlus bietet eine solide Auswahl an nativen Watchfaces, die alle für die Dual-Chip-Architektur optimiert sind, um die Energieeffizienz zu gewährleisten. Allerdings habe ich das Gefühl, dass einige meiner Lieblings-Ziffernblätter keine Schnellzugriffe auf wichtige Funktionen bieten. Ich finde es zum Beispiel toll, dass ich direkt zu meinem letzten Training springen kann, indem ich auf das Trainingssymbol auf dem Zifferblatt tippe, aber ich kann das Gleiche nicht für den Schrittzähler, den Kalender oder den Batteriestatus tun – eine verpasste Gelegenheit. Und schließlich ist das Gerät aus offensichtlichen Gründen nicht mit iPhones kompatibel und verfügt nicht über eine LTE-Variante. Laut OnePlus ist das Fehlen einer eigenständigen Internetunterstützung keine Designeinschränkung, sondern eine Frage der Partnerschaften mit den Mobilfunkanbietern. Telekommunikationsunternehmen neigen dazu, Wearables von Apple und Samsung zu bevorzugen, was es für OnePlus schwierig macht, in diesem Stadium einen Vertrag abzuschließen. Ich verstehe, dass das für manche ein Hindernis sein könnte, aber ich persönlich sehe es eher positiv. Auch wenn es keine schlüssigen Beweise dafür gibt, dass die schwache Hochfrequenzstrahlung einer Smartwatch schädlich ist, ziehe ich es vor, mich vorsichtshalber so wenig wie möglich zu belasten – vor allem, wenn ich die Uhr lange Zeit trage. Schließlich verbringen diese Geräte viel Zeit in engem Kontakt mit meiner Haut, selbst wenn ich schlafe.

Gesundheitsmerkmale und Fitness Mir gefällt besonders gut, wie nahtlos sich dieses Gerät in Android-Handys integrieren lässt. Die Hybrid-Hardware und die Systemintegration funktionieren hier einwandfrei, und die Energieeffizienz ist nur das Tüpfelchen auf dem i. Aber seien wir ehrlich – all das zählt nicht, wenn die OnePlus Watch 3 nicht ein zuverlässiger Gesundheits- und Fitnessbegleiter ist, oder? Schauen wir uns die Gesundheitsfunktionen an: Wärmemengenmessung Zunächst einmal verfügt die Watch 3 jetzt über einen verbesserten PPG-Sensor mit einem optischen 8-Kanal-Herzfrequenzmesser und einem optischen 16-Kanal-Pulsoxymeter, der einen umfassenderen Überblick über die Herzmesswerte bietet. Diese Funktionen sind zwar nicht bahnbrechend auf dem Markt, aber für OnePlus sind sie ein wichtiger Schritt nach vorn – zumindest in vielen Regionen. In den USA ist das Fehlen einer EKG-Funktion aufgrund der FDA-Vorschriften jedoch ein erheblicher Nachteil. Unternehmen wie Apple, Samsung und Withings haben bereits die FDA-Zulassung für EKG-Funktionen erhalten, sodass OnePlus aufholen muss. Dennoch werden Fortschritte gemacht. Auf der Rückseite des Gehäuses befindet sich der PPG-Sensor – und für manche ein Druckfehler, der bereits Schlagzeilen gemacht hat: 'Meda in China'. © nextpit Wenn es um die Genauigkeit der Herzfrequenz geht, hat die OnePlus Watch 3 beeindruckend gut abgeschnitten. In meinen Tests stimmten die Messwerte genau mit denen meines Wahoo-Brustgurts überein – vergleichbar mit denen der Apple Watch Series 9. Also, Daumen hoch hier! Es sei hier noch erwähnt, dass mein Herz als gesund gilt und keine Anomalien aufweist. Hervorzuheben ist, dass OnePlus bei der Bestimmung der Herzfrequenzzonen etwas großzügiger ist. Während meine Apple Watch zum Beispiel während meines Krafttrainings etwa 14 Minuten in Zone 2 aufgezeichnet hat, waren es bei der OnePlus Watch 3 19 Minuten. Ich erwähne das, weil ich weiß, dass viele Menschen beim Training viel Wert auf diese Messgröße legen. Vergleich der durchschnittlichen Herzfrequenz bei verschiedenen Workouts Trainingstyp Wahoo-Brustgurt OnePlus Uhr 3 Apple Watch Serie 9 Radfahren 144 BPM 143 BPM (-1 BPM) 144 SCHLÄGE PRO MINUTE (0 SCHLÄGE PRO MINUTE) Rudern - 137 BPM (- BPM) 140 BPM (- BPM) Laufen 153 BPM 157 BPM (+4 BPM) 156 BPM (+3 BPM) Krafttraining 134 S/MIN 133 BPM (-1 BPM) 134 SCHLÄGE PRO MINUTE (0 SCHLÄGE PRO MINUTE) Temperaturmessung am Handgelenk Die Watch 3 verfügt auch über einen Sensor für die Temperatur am Handgelenk, der Euch nach der Ermittlung Eures Grundwerts auf Abweichungen aufmerksam macht. Das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass OnePlus bei den Funktionen zu den Konkurrenten aufschließt, sie aber nicht voll ausschöpft. Wie Apple und Samsung hat auch OnePlus eine riesige Chance verpasst, mehr Menschen, die menstruieren, für sich zu gewinnen. Der Watch 3 fehlt eine native Zyklusverfolgungsfunktion, obwohl sie die Temperaturdaten des Handgelenks hätte nutzen können, um in Kombination mit den Angaben zum Menstruationszyklus Eisprungvorhersagen zu machen. Wir schauen auf die Unterschiede: Apple vs. Samsung: Vergleich der Menstruations-Gesundheitsfunktionen Eine weitere verpasste Gelegenheit ist die Nutzung von Temperaturschwankungen, um auf mögliche gesundheitliche Veränderungen hinzuweisen, wie z. B. frühe Anzeichen einer Grippe, wie es Withings tut. Aber OnePlus hat diesen Schritt nicht gemacht, wahrscheinlich weil Forschung und Umsetzung Zeit und Investitionen erfordern. Da das Unternehmen beginnt, sich im Wellness-Bereich zu etablieren, hat es noch Spielraum, diese Funktionen effektiver zu gestalten. Fairerweise muss man aber sagen, dass OnePlus zumindest anerkennt, dass Menstruationszyklen und Krankheiten wie Grippe mögliche Ursachen für Veränderungen der Grundtemperatur sein können. Die Umsetzung fühlt sich jedoch zu allgemein an – ihr müsst eine mögliche Ursache aus einer Liste mit vielen möglichen Gründen für eine Temperaturschwankung auswählen, anstatt dass die Uhr smartere Erkenntnisse bietet. Schlafmetriken Wie die meisten Unternehmen, die in Wearables investieren, bietet OnePlus Schlafdaten an, die Euch zeigen, wie lange ihr geschlafen habt, wann der Schlaf begann und wann er endete. Außerdem bietet es einen Überblick über Eure Schlafphasen, und hier liegt meiner Meinung nach das größte Problem. Obwohl OnePlus in Forschung und Entwicklung rund um das Thema Schlaftracking investiert und erwähnt hat, dass die Genauigkeit der Schlafdaten verbessert wurde, habe ich in meinen Tests keine Erfahrungen damit gemacht. Das Hauptproblem der OnePlus Watch sind nach wie vor die sogenannten erholsamen Schlafphasen, nämlich REM- und Tiefschlaf. Die kombinierte Dauer dieser Phasen zeigt an, wie effektiv sich Geist und Körper während des Schlafs regenerieren – Daten, die für das Erlernen neuer Fähigkeiten, die Erholung von intensivem Training oder Krankheiten und ähnliche Szenarien wichtig sind. Allerdings scheint die OnePlus Watch diese Schlafdaten falsch darzustellen. In meinem Test habe ich die Daten der OnePlus Watch mit denen meiner Apple Watch Series 9 verglichen – einer zuverlässigen Referenz für Schlafmessungen – und festgestellt, dass die OnePlus Watch im Durchschnitt etwa 7 Prozentpunkte weniger REM-Schlafwerte anzeigt. Die Werte für den Tiefschlaf lagen über einen Zeitraum von sechs Tagen etwa 18 Prozentpunkte höher. Dabei handelt es sich nicht um eine exakte Wissenschaft, sondern um einen reinen Zahlenvergleich. Offensichtlich hat die Watch 3 Schwierigkeiten, die regenerativen Schlafphasen genau zu erfassen – eine häufige Herausforderung bei Wearable-Technologie. Es ist schwierig, diese Phasen genau zu quantifizieren. Die Schlafdaten sind sowohl auf der Uhr als auch in der OHealth-App verfügbar, und zwar sehr detailliert. © nextpit Workouts und GPS-Genauigkeit OnePlus hat jedoch Stärken im Bereich Fitness-Tracking und bietet 100 Trainingsmodi, von denen sechs die automatische Erkennung unterstützen. Für Outdoor-Sportler wie Radfahrer und Läufer ist das Dual-Band-GPS von Vorteil – es verbindet sich schnell und ist durchweg zuverlässig, genau wie ich es beim Vorgängermodell erlebt habe. Mein Test fand in einer relativ offenen und strukturierten Stadt wie Berlin statt, frei von hoch aufragenden Wolkenkratzern. Aber auch wenn ich durch baumbewachsene Gegenden radelte, funktionierte das GPS einwandfrei. Das Unternehmen stellt außerdem 11 professionelle Trainingsmodi vor, darunter auch Laufen. Als begeisterter Läufer weiß ich OnePlus' Ansatz zu schätzen, seit ich die vorherige Watch-Generation getestet habe. Das System trackt den Fett- und Kohlenhydratverbrauch anhand der Herzfrequenzzonen und liefert detaillierte Daten zur Laufhaltung, wie z. B. die Bodenkontaktzeit, die vertikale Schwingung, die durchschnittliche Schrittlänge, die Laufleistung und mehr. Da die Uhr jedoch keine proaktive Analyse dieser Daten bietet, müsst Ihr die Daten selbst interpretieren. Der Zugriff auf solche detaillierten Daten ist zwar hilfreich, aber noch besser wäre es, wenn eine KI Euch handlungsorientierte Tipps geben könnte, um Eure Laufleistung insgesamt zu verbessern. 60-Sekunden-Gesundheits-Check-In Den neuen 60-Sekunden-Gesundheits-Check-In habe ich mir für den Schluss aufgehoben, denn er fasst im Wesentlichen alles zusammen, was wir bisher besprochen haben. Er kombiniert Messwerte wie Herzfrequenz, Sauerstoffgehalt im Blut, Stress, Temperatur am Handgelenk, Schlafqualität und Gefäßalter. Ich schätze diesen ganzheitlichen Ansatz, vor allem, weil er die Überschneidung von Gesundheitsdaten vorschlägt, um einen umfassenden Überblick über die Gesundheit zu erhalten. Aber ist er auch vertrauenswürdig? Ich glaube, dass der PPG-Sensor des Geräts ziemlich genau ist, aber wenn er mit weniger zuverlässigen Schlafdaten kombiniert wird, wird die Glaubwürdigkeit dieser allgemeinen Gesundheitsbewertung untergraben. Daher würde ich empfehlen, die Angaben mit Vorsicht zu genießen. Darüber hinaus misst das Gefäßalter die Steifigkeit der Arterien, indem es Euren Gefäßzustand mit einem Standard-Altersmaßstab vergleicht und zeigt, wie Euer Zustand im Vergleich zu den typischen Erwartungen ist. Als Frau ist mir jedoch nicht klar, wie diese Maßstäbe auf mein Geschlecht zutreffen, zumal OnePlus seine Smartwatches hauptsächlich für Männer optimiert zu haben scheint. Kurz gesagt, ich mag das Konzept und die Benutzeroberfläche des 60s-Check-In, aber ich bin skeptisch, was die Relevanz der Daten angeht.

OnePlus Watch 3 Technische Daten OnePlus Watch 3 Display 1,5-Zoll-LTPO-AMOLED

466 × 466 Pixel

Bis zu 2200 nits Spitzenhelligkeit Sensoren Temperatursensor am Handgelenk

8-Kanal optischer Herzfrequenzsensor

Optischer 16-Kanal-Pulsoximeter-Sensor

Beschleunigungssensor

Gyroskop

Geomagnetischer Sensor

Lichtsensor

Barometer Chip Snapdragon W5

BES2800BP Betriebssystem Wear OS 5 + RTOS Speicher 2 GB RAM

32 GB Speicherplatz Akku 631 mAh Konnektivität Bluetooth 5.2

Wi-Fi (5G/2.4G)

Bluetooth-Anrufe

NFC-Unterstützung

Dual-Band L1+L5, GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS IP-Zertifizierung 5 ATM

IP68

MIL-STD-810H Materialien Gehäuse aus rostfreiem Stahl

Lünette aus Titan

Display aus Saphirglas Abmessungen und Gewicht 46,6 × 47,6 × 11,75 mm

81 g mit Armband Farben Obsidian Titanium

Smaragd-Titan Kompatibilität Smartphones mit Android 9.0 und GMS 23.45.23 oder höher

Fazit: Solltet Ihr die OnePlus Watch 3 kaufen? Das Problem mit der OnePlus Watch 3 ist ganz einfach: Es handelt sich um eine Smartwatch, die für allgemeine Nutzer:innen gedacht ist. Für diejenigen, die vor allem Outdoor-Sport betreiben, ist die Akkulaufzeit von fünf Tagen ein großer Vorteil. Allerdings fehlen der Uhr die fortschrittlichen Outdoor-Sportfunktionen von Geräten wie Garmin, die ebenfalls eine hervorragende Akkuleistung bieten. Für Frauen, vor allem für solche mit kleineren Handgelenken, ist diese Uhr einfach zu groß. Außerdem verpasst sie eine wichtige Chance, da sie die hormonellen Schwankungen im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus nicht berücksichtigt, was ihre Nützlichkeit für tiefergehende Gesundheitsinformationen einschränkt. Gerüchten zufolge arbeitet OnePlus jedoch an einer nativen Funktion zur Zyklusüberwachung. In Anbetracht dieser beiden wichtigen Segmente – sportlich orientierte Menschen und Frauen, beides wichtige Demografien auf dem Wearables-Markt – bleibt OnePlus hinter den Erwartungen zurück. Bietet die Uhr ein solides Workout-Erlebnis? Ja, aber das gilt auch für Amazfit mit seiner spezialisierteren Produktpalette für Sportler:innen und dem umfassenderen Ansatz fürs Gesundheits-Tracking. Lest dazu auch: Amazfit T-Rex 3 Test – eine Smartwatch für Abenteurer

TicWatch Pro 5 Enduro Test – Größte Schwäche bleibt Ihr werdet vielleicht einwenden, dass Amazfit nicht mit den Google-Diensten kompatibel ist. Das ist richtig. Aber sowohl Mobvoi als auch die Google-Pixel-Geräte bieten das. Auch die Samsung-Uhren bieten diese Kompatibilität, obwohl die Modelle hauptsächlich für die Nutzung mit Samsung-Produkten optimiert sind. Mein Hauptkritikpunkt an der OnePlus Watch 3 dürfte inzwischen klar sein: Sie ist zwar ein solides Gerät, das die nächste Generation von Smartwatches inspirieren könnte. Aber genau die Funktionen, die sie zu einer starken Allround-Option machen, begrenzen auch ihre Attraktivität auf dem breiteren Wearable-Markt. Kurz gesagt, die OnePlus Watch 3 ist für einen bestimmten Nutzertyp gemacht. Wenn Ihr größere Smartwatches bevorzugt, ein Android-Gerät nutzt, Wert auf eine lange Akkulaufzeit legt und keine LTE-Verbindung oder Menstruationsüberwachung braucht, werdet Ihr diese Uhr wahrscheinlich zu schätzen wissen – vor allem, wenn Ihr bereits ein OnePlus-Telefon besitzt. Wenn Ihr bereits die OnePlus Watch 2 (Testbericht) besitzt, lohnt sich der Umstieg auf dieses Modell auf jeden Fall – Ihr werdet es nicht bereuen.