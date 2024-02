OnePlus Watch 2 Hands-On: Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück

Ich habe die Radiant Steel Variante getestet, die mit einem Armband aus Silikon und einer Edelstahl-Schließe ausgestattet ist. Die Materialien fühlen sich angenehm am Handgelenk an und sind angesichts des ungefähren Gehäusedurchmessers von 47 mm spürbar robust.

Die OnePlus Watch 2 sieht mit ihrem Gehäuse aus Edelstahl und dem Bildschirm aus Saphirglas aus wie eine Premium-Smartwatch und fühlt sich auch so an. Das Design sorgt für Langlebigkeit: Sie ist wasserdicht nach 5ATM und IP68 und erfüllt die Militärstandards MIL-STD-810H. Damit ist sie ideal für abenteuerlustige Nutzer, die sowohl Stil als auch Robustheit verlangen.

OnePlus Watch 2: Software

Mit dem neuesten Wear OS von Google bietet die OnePlus Watch 2 eine nahtlose Integration mit Android- und OnePlus-Geräten. Daher sind die meisten Google-Apps wie Maps, Google Assistant, Google Fit und YouTube Music Player zugänglich. Ihr könnt auch den Google Play Store auf der Uhr nutzen, um nach Apps zu suchen. Zu den kompatiblen Anwendungen gehören unter anderem Strava, Calm und Audible .

OnePlus stellt eine Begleit-App namens OHealth zur Verfügung, die Ihr für die Verwendung mit der Smartwatch herunterladen müsst. Mit dieser App könnt Ihr die Smartwatch steuern und einen umfassenden Überblick über Eure Gesundheits- und Fitnessdaten erhalten.

Die Benutzeroberfläche der OHealth-App ist übersichtlich und intuitiv. Ihr könnt die App über den Google Play Store herunterladen. / © nextpit

Gesundheits- und Fitnesstracking

Die OnePlus Watch 2 unterstützt über 100 Sportmodi und bietet damit ein hohes Maß an Tracking und Feedback. Außerdem ist smarte Uhr mit Dual-Band-GPS (L5- und L1-Frequenzen) ausgestattet – ein attraktives Feature für alle, die gerne laufen oder Rad fahren.

Zurzeit bin ich auf dem Mobile World Congress in Barcelona und habe die Smartwatch rund um die sprichwörtliche Uhr benutzt, um meine Schritte zu verfolgen. Obwohl ich noch mehr Daten benötige, um die GPS-Präzision genau zu beurteilen, habe ich festgestellt, dass sie am Ende des Tages weniger Schritte zählt als die Apple Watch Series 9 (Test), die ich parallel benutze. In etwa handelt es sich hier um eine Differenz von 10 Prozent. Weitere Details zu den Fitness-Tracking-Funktionen der Companion App werde ich in den nächsten Tagen in einem ausführlichen Testbericht vorstellen.

Auch wenn ich viele der verfügbaren Funktionen bisher nicht genutzt habe, ist der detaillierte Überblick über die Schlafüberwachung bemerkenswert. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass die Uhr nicht gerade klein und daher beim Schlafen etwas unhandlich ist. Auch hierauf werde ich in der abschließenden Bewertung näher eingehen.

Die OHealth-Begleit-App speichert Ihre Gesundheits- und Fitnessdaten. / © nextpit

Es ist noch erwähnenswert, dass OnePlus keine eigene Funktion zur Verfolgung des Menstruationszyklus eingeführt hat – ein großes Versäumnis im Vergleich zur Konkurrenz. Apple bietet eine solche Funktion an, und Samsung hat sich mit Natural Cycles zusammengetan, um eine exklusive Lösung anzubieten. Das Fehlen dieser Funktion in der OnePlus Watch 2 ist besonders frustrierend für Menschen, die menstruieren und ihre OnePlus-Geräte innerhalb desselben Ökosystems verbinden möchten.