Die T-Rex 3 hält nicht nur extremen Temperaturen von bis zu -30 °C stand, sondern ist auch eine große Smartwatch mit einem 48,5 mm großen Gehäuse. Das aktualisierte achteckige Design hat jetzt eine Lünette aus Edelstahl, die der Uhr einen hochwertigeren Touch verleiht, obwohl das Gehäuse weiterhin überwiegend aus Kunststoff besteht. Das AMOLED-Display ist 16 Prozent größer und doppelt so hell wie das der Vorgängergeneration, was die Sichtbarkeit unter praktisch allen Bedingungen, unter denen ich es getestet habe, verbessert.

Der Name T-Rex steht für Stärke, Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit – Qualitäten, die zum robusten, langlebigen Design der T-Rex Smartwatch-Serie passen. Amazfit nutzt diese Symbolik, um die T-Rex als funktionales Werkzeug zu positionieren, das rauen Bedingungen standhält und sich an Abenteurer richtet, die bei Outdoor-Aktivitäten Zuverlässigkeit brauchen. Aber hält sie dieses Versprechen auch wirklich?

Für Nutzer:innen außerhalb Chinas befinden sich die Server in Deutschland, und die T-Rex 3 bietet neue Optionen zum Schutz der Privatsphäre. Jetzt könnt Ihr zwischen der dauerhaften Speicherung von GPS-Daten in der Cloud, der temporären Speicherung, dem Verzicht auf Cloud-Uploads oder der vollständigen Deaktivierung der GPS-Berechtigungen wählen. Zepp unterstützt außerdem mehrere Methoden zur Datensicherung, einschließlich automatischer E-Mail-Sicherung, Cloud-Backup, lokaler mobiler Speicherung und dem Export von Sportdateien.

Außerdem bringt Zepp regelmäßig Firmware-Updates mit neuen Funktionen heraus, und bietet außerdem separate App-Updates über den App Store an. Was den Datenschutz angeht, macht Zepp mit dem T-Rex 3 einen wichtigen Schritt, indem es mehr Kontrolle über die Nutzerdaten bietet.

Zepp bietet zwei aussagekräftige Metriken: Bereitschafts- und PAI-Bewertungen. Der Readiness-Score bezieht Eure Schlafdaten, die Aktivitäten des Vortags und die Herzfrequenz ein, um Euch einen täglichen Überblick darüber zu geben, wie bereit Ihr für körperliche Aktivitäten seid und wie lange Ihr zur Erholung braucht. In der Theorie hilft er Euch, die Intensität Eures Trainings zu optimieren. Und in der Praxis? Es funktioniert gut genug und wird mit der Zeit immer besser.

Sowohl die Begleit-App als auch die eigenständige Smartwatch sind einfach zu navigieren und leicht zu verstehen. Obwohl Amazfit bestimmte Software-Dienste wie Aura und Fitness monetarisiert, sind die meisten Funktionen des Geräts auch ohne Abonnement verfügbar. Allerdings erhaltet Ihr ohne ein Fitness-Abonnement keine wöchentlichen Berichte. In meinem Testbericht der Amazfit Balance gehe ich näher auf die KI-Funktionen und die Abo-Dienste ein, also empfehle ich Euch, dort nachzulesen, um mehr zu erfahren.

Wellness- & Fitness-Merkmale

Die Amazfit T-Rex 3 verfügt über eine Vielzahl von Fitnessfunktionen, unterstützt mehr als 170 Sportprofile und ist wasserfest – perfekt für Wassersportler. Sie ist mit einem Herzfrequenzsensor und Dual-Band-GPS ausgestattet, um sicherzustellen, dass Eure Trainingsdaten auf dem Punkt sind. Die Schlaferfassung ist besonders zuverlässig und die Laufdaten sind überraschend detailliert, sodass Ihr alle Informationen bekommt, die Ihr braucht, um Euer Training zu optimieren .

Vorteile:

Nahtlose Konnektivität mit Fitnessgeräten von Drittanbietern

Dual-Band-GPS für präzises Training

Effiziente automatische Aktivitätserkennung

Umfassende Laufübersicht

Überdurchschnittlich gute Schlafüberwachung

Offline-Karten und -Routen

Nachteile:

–

Auf der Rückseite der Smartwatch sitzt der Sensor für die Gesundheitsüberwachung, mit dem Ihr Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt, HRV und mehr messt. / © nextpit

Amazfit ist eine Marke, die für ihre sportlichen Smartwatches bekannt ist, und die T-Rex 3 ist wie geschaffen für Abenteurer und Outdoor-Fans. Um die Leistung der T-Rex 3 zu vergleichen, habe ich sie zusammen mit der Whoop 4.0 (Test) getestet – ebenfalls ein Gerät, das für Sporttreibende entwickelt wurde. Es überrascht nicht, dass die T-Rex 3 fast identische Ergebnisse liefert. Ich habe dieses Mal zwar keinen Brustgurt verwendet, aber da ich in früheren Tests immer die sehr genaue Whoop verwendete, habe ich keinen Grund, an der Präzision des T-Rex 3 zu zweifeln.

Der Sensor zur Gesundheitsüberwachung auf der Rückseite des Geräts misst wichtige Werte wie den Sauerstoffgehalt im Blut, das Schlafverhalten, die ganztägige Herzfrequenz, die Herzfrequenzvariabilität (HRV), die Herzfrequenz im Ruhezustand, die Hauttemperatur und die Atemfrequenz. Bei meinen Tests lieferte das Gerät zuverlässige Messwerte, mit denen der Whoop 4.0 vergleichbar.

Nehmen wir zum Beispiel einen 10-km-Lauf. Ich habe die Herzfrequenzdaten zwischen der Amazfit T-Rex 3 und der Whoop 4.0 verglichen. Die T-Rex 3 verzeichnete eine durchschnittliche Herzfrequenz von 154 Schlägen pro Minute und einen Spitzenwert von 176 Schlägen pro Minute, während die Whoop 151 Schläge pro Minute und einen Höchstwert von 177 Schlägen pro Minute registrierte.

Herzfrequenz: Durchschnitt vs. Maximum auf der Amazfit T-Rex 3 © nextpit Herzfrequenz: Durchschnitt vs. Maximum auf dem Whoop-4.0-Tracker. © nextpit

Die T-Rex 3 hatte während des gleichen 10-km-Laufs durch die engen Straßen und mittelgroßen Häusern Barcelonas keine Probleme, meine Route genau zu verfolgen. Noch beeindruckender ist, dass es die GPS-Verbindung innerhalb von 3 bis 8 Sekunden hergestellt hat, was für ein Gerät dieser Art bemerkenswert schnell ist.

Wie bei früheren Amazfit-Geräten ist die automatische Aktivitätserkennung des T-Rex 3 sehr zuverlässig – eine Funktion, die ich sehr schätze, vor allem weil ich manchmal vergesse, ein Training manuell zu starten. Es erfasst mühelos Aktivitäten wie Gehen, Laufen, Radfahren und Schwimmen und stellt sicher, dass mir nichts entgeht.

Lasst uns mal die Leistung beim Laufen und Schlafen genauer unter die Lupe nehmen.

Laufen im Freien

Ich war schon immer der Meinung, dass Amazfit in der Kategorie Laufen überragend ist und fortschrittliche Analysetools bietet, die Euer Training wirklich verbessern. Das Gerät bietet detaillierte Einblicke in Messwerte wie Leistung, Trittfrequenz und Schrittlänge, sodass es einfach ist, die Graphen zu interpretieren und Bereiche zu identifizieren, die verbessert werden können – oder wenn Ihr bei längeren Läufen unbedingt einen isotonischen Schub braucht.

Der Laufalgorithmus sagt auch voraus, wie lange Ihr für einen Halb- oder Vollmarathon brauchen würdet, basierend auf Eurer aktuellen Leistung, was ein nützlicher Motivator ist. Seit Amazfit eine Partnerschaft mit ChatGPT von OpenAI einging, hat sich der Zepp Coach spürbar verbessert, vor allem für Laufbegeisterte. Zusammen mit den personalisierten Laufplänen, die in der Zepp-Begleit-App verfügbar sind, ist er ein solides Upgrade für alle, die es mit ihrem Training ernst meinen.

Darüber hinaus führt Zepp neue Laufmodi für den T-Rex 3 ein, darunter den Hyrox-Rennmodus und die Unterstützung für Ultramarathons. Das zeigt, dass Amazfit ernsthafte, detaillierte Laufanalysen liefern will.

Wenn Ihr eine gute Wi-Fi-Verbindung habt, könnt Ihr mühelos Karten herunterladen und benutzerdefinierte Routen auf die Smartwatch hochladen, was die nahtlose Nutzung von Offline-Karten und detaillierten Konturenkarten mit Abbiegehinweisen ermöglicht.

Blick auf die Lauf-Statistiken. © nextpit Blick auf die Lauf-Statistiken. © nextpit Blick auf die Lauf-Statistiken. © nextpit Blick auf die Lauf-Statistiken. © nextpit Blick auf die Lauf-Statistiken. © nextpit Blick auf die Lauf-Statistiken. © nextpit Blick auf die Lauf-Statistiken. © nextpit Blick auf die Lauf-Statistiken. © nextpit Blick auf die Lauf-Statistiken. © nextpit Blick auf die Lauf-Statistiken. © nextpit Blick auf die Lauf-Statistiken. © nextpit

Schlaf-Tracking

Um ganz ehrlich zu sein, würde ich die T-Rex 3 normalerweise nicht zum Schlaftracking verwenden – ein 48,5 mm großes Gerät über Nacht am Handgelenk zu tragen ist nicht gerade bequem. Aber für diesen Bericht habe ich es ausprobiert. Wenn Ihr Euch entscheidet, das Gerät im Schlaf zu tragen, sind die Ergebnisse sehr gut und entsprechen denen der Amazfit Balance, dem bisher besten Gerät des Unternehmens für Schlafdaten.

Von Wellness bis Fitness – alle Eure Daten werden auf dem Display der Amazfit T-Rex 3 angezeigt. / © nextpit

Meiner Meinung nach ist die Schlafqualität eine der wichtigsten Messgrößen für jeden, der ein langes Leben und eine gute Gesundheit anstrebt. Was die Analyse der Schlafphasen angeht, sind sowohl Zepp als auch die Whoop 4.0 eher großzügig mit ihren Daten. Obwohl ich glaube, dass Apples Algorithmus zur Schlafüberwachung die Nase vorn hat, liegt die Whoop knapp dahinter. Bedenkt man, dass die T-Rex 3 in meinen Tests ähnlich gut abgeschnitten hat, würde ich sie in Bezug auf die Genauigkeit gleichauf mit der Whoop einstufen.

Was die Datengranularität angeht, so bietet die Zepp-Begleit-App einige erweiterte Einblicke in die Schlafmetriken. Wenn Ihr die kostenpflichtige Aura-Funktion abonniert, könnt Ihr tiefer in die Auswirkungen Eures Tief- und REM-Schlafs und auf die allgemeine Gesundheit eintauchen, wöchentliche Berichte über die Schlafkonsistenz erhalten und Eure Statistiken mit denen einer globalen Nutzerbasis vergleichen – hilfreich, um zu sehen, wo Ihr im größeren Maßstab steht.