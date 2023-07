Garmin Fenix 7 Pro im Test: Dieses Feature braucht jede Smartwatch!

Die Garmin Fenix 7 Pro betritt als Facelift-Modell zwar keine komplett neuen Pfade, ist aber die erste Sportuhr des Herstellers mit dem neuen PPG-Sensor Elevate V5. Was dieser Sensor neben dem Puls noch alles auf dem Kasten hat, das lest Ihr im nextpit-Test. Außerdem findet Ihr hier heraus, welches geniale Feature aus der Fenix 7X von 2022 nun endlich in allen drei Größen der Fenix 7 Pro zur Verfügung steht.

Die Fenix 7 Pro ist ein Zwischenschritt zwischen der Fenix 7 und der Fenix 8, entsprechend halten sich die neuen Funktionen in Grenzen. Im Wesentlichen bekommt Ihr hier die wirklich coole Taschenlampe aus der 7X in allen Modellen, und Garmin verbaut hier erstmals seinen komplett neuen PPG-Sensor namens Garmin Elevate V5.

Design & Display

Die Garmin Fenix 7 Pro kommt im altbekannten Garmin-Design daher – sogar unser Fotograf protestierte: "Die hab ich doch schon mal fotografiert". Die geniale Taschenlampe ist tatsächlich auch erst auf den zweiten Blick zu erkennen, und auch die bei jetzt allen Modellen verbauten Solarzellen integriert Garmin geschickt ins Display.

Gefällt:

Sehr nützliche Taschenlampe

Klassisches markantes Garmin-Design

Drei verschiedene Größen erhältlich

MIP-Display ist immer ablesbar

Komplett per Tasten bedienbar

Gefällt nicht:

Unspektakuläres 16-Farben-Display

Die Fenix 7 Pro setzt auf das Garmin-typische Button-Layout mit fünf Tasten. Rechts gibt's zwei Buttons für Start/Stop und Zurück/Neue Runde, wobei ersterer beim Basis-Modell der Pro in einem markanten Orange-Ton eingefasst ist – mir gefällt's. Die drei Tasten links am Gehäuse dienen für Licht/Schnellfunktionen, Hoch/Menü und Runter.

Die Garmin Fenix 7 Pro nutzt das klassische Tasten-Layout von Garmin. Sie lässt sich wahlweise komplett über die Buttons oder (fast) komplett über den Touchscreen bedienen – oder am besten mit beidem. / © nextpit

Das Interface ist aufgebaut wie bei allen Garmin-Uhren: Mit den Hoch- und Runter-Buttons navigiert Ihr durch eine konfigurierbare Liste von Widgets. Das sind beispielsweise Schlafdaten, Notifications, Eure Tagesfitness, vergangene Workouts, Börsenkurse oder der Musikplayer.

Mit einem langen Druck auf die Licht-Taste kommt Ihr zu den Schnellfunktionen, die ebenfalls konfigurierbar sind. Hier könnt Ihr beispielsweise Euer Handy suchen, den DND-Modus aktivieren oder Garmin Pay zum mobilen Zahlen aufrufen. Mit einem langen Druck auf die Hoch-Taste gelangt Ihr ins Hauptmenü mit allen tiefgreifenden Einstellungen.

Die Fenix 7 Pro ist zu Standard-Armbändern kompatibel. Die Garmin-Armbänder bieten einen praktischen Schnellverschluss zum flotten Wechseln. / © nextpit

Während Ihr die Garmin Fenix 7 Pro zu 100 % auch über die fünf Buttons bedienen könnt, gibt's aber auch noch einen Touchscreen. Über das berührungsempfindliche MIP-Display könnt Ihr ebenfalls fast alle Features bedienen. Einzige mir bekannte Ausnahme: das Starten von Workouts via Start-Taste und das Markieren von neuen Runden, Sets etc. über den Zurück-Button.

Der orangene Start/Stop-Button ist ein sehr schönes Detail am schwarzen Modell. / © nextpit

Die MIP-Display mit 16 Farben in der Fenix 7 Pro ist standardmäßig nicht hinterleuchtet, sondern nutzt das Umgebungslicht zur Beleuchtung. Dadurch ist der Bildschirm auch in der andalusischen Sommer-Sonne noch einwandfrei abzulesen – und Ihr spart gegenüber selbstleuchtenden OLED-Displays noch einmal einiges an Energie. In der Dunkelheit allerdings müsst Ihr die Hintergrundbeleuchtung aktivieren – entweder per Druck auf den Licht-Button oder per Auf-die-Uhr-schau-Geste.

Apropos Licht: Alle Modelle der Fenix 7 Pro haben jetzt die Taschenlampe der Fenix 7X geerbt. Das Feature klingt nach Gimmick, ist aber unfassbar praktisch und im Gegensatz zu Eurer Handy-Taschenlampe freihändig nutzbar. Beim Laufen in der Dunkelheit steigert das Licht in der Fenix 7 Pro Eure Sichtbarkeit und leuchtet entsprechend Eurer Armbewegung abwechselnd weiß nach vorn und rot nach hinten. Wirklich cool – und ich frage mich ernsthaft, warum es die praktische Taschenlampe nicht in jeder Smartwatch gibt.