Irre: Dieser Saug- und Wischroboter mit Absaugstation kostet bei Amazon keine 200 Euro mehr

Ihr habt genug von Krümeln auf dem Boden, lästigem Staubsaugen und ewigen Reinigungsrunden? Jetzt gibt es einen Saug- und Wischroboter inklusive automatischer Absaugstation zum absoluten Tiefpreis. Und als ideale Ergänzung bekommt Ihr auch noch einen leistungsstarken Akkusauger mit über 70 Prozent Rabatt. Hier erfahrt Ihr, warum sich der Kauf jetzt besonders lohnt – und was die beiden Geräte so besonders macht.

Wenn Ihr auf der Suche nach neuen Haushaltshelfern seid, die Euch den Alltag erleichtern, dann habt Ihr gerade zwei echte Preis-Leistungs-Kracher gefunden. Der Saug- und Wischroboter Redkey R10 und der Akku-Staubsauger Redkey X18 sind aktuell zu absoluten Tiefstpreisen erhältlich. Beide Geräte stammen vom gleichen Hersteller und ergänzen sich perfekt: Während der Saugroboter vollautomatisch Eure Böden reinigt, kümmert sich der Akkusauger um schwer erreichbare Stellen, Möbel und sogar den Innenraum Eures Autos.

Der Redkey R10 Saugroboter – ein Multitalent für Eure Böden

Beginnen wir mit dem Redkey R10 Saugroboter, der mehr kann, als viele seiner teureren Konkurrenten. Mit einer ordentlichen Saugleistung von bis zu 4.000 Pa entfernt er auch tief sitzenden Schmutz zuverlässig von Hartböden und Teppichen. Dank intelligenter LiDAR-Navigation kartiert der Roboter Euer Zuhause, umfährt Hindernisse und stoppt zuverlässig vor Treppenstufen. Besonders praktisch: Ihr könnt gezielt No-Go-Zonen einrichten oder Räume definieren, die der Roboter nicht befahren soll – perfekt für sensible Bereiche wie das Kinderzimmer.

Doch der Redkey R10 kann nicht nur saugen, sondern auch wischen. Ausgestattet mit einem speziellen Wischpad, entfernt er sogar feuchte oder hartnäckige Verschmutzungen auf Laminat, Parkett oder Fliesen. Mit einer Akkuladung schafft er es, bis zu 180 Quadratmeter Wohnfläche in einem Rutsch zu reinigen. Wird der Akku schwach, fährt er automatisch zur Ladestation zurück. Und das ist noch nicht alles: Dort entleert er sich auch selbstständig in einen 4-Liter-Staubbeutel, was bedeutet, dass Ihr den Behälter bis zu 90 Tage lang nicht leeren müsst.

Das Beste daran? Der Redkey R10 ist aktuell bei Amazon für nur 170 Euro erhältlich* – das sind rund 22 Prozent Rabatt auf den ursprünglichen Preis. Ein Blick auf den Preisverlauf* zeigt: So günstig war das Modell noch nie, und kein anderer Anbieter kommt momentan an diesen Preis heran. Wer sich den smarten Haushaltshelfer sichern möchte, sollte also schnell sein.

Redkey X18 – der perfekte Akku-Staubsauger zum Mini-Preis?

Als ideale Ergänzung zum Saugroboter bietet sich der Redkey X18 Akku-Staubsauger an – und der ist gerade mit einem satten Rabatt von 72 Prozent bei Amazon zu haben. Statt 399,99 Euro kostet das Modell derzeit nur noch 109,99 Euro*. Laut Preisvergleich* ist das derzeit der günstigste Preis im Netz.

Doch was bekommt Ihr für diesen Preis? Ziemlich viel: Mit einer enormen Saugkraft von 33.000 Pa reinigt der Redkey X18 Hartböden, Teppiche und sogar Polstermöbel gründlich. Fünf verschiedene Saugmodi ermöglichen eine optimale Anpassung an den jeweiligen Untergrund. Die Akkulaufzeit von bis zu 65 Minuten reicht problemlos auch für größere Wohnungen – bei besonders hartnäckigem Schmutz reduziert sich die Laufzeit zwar, doch die Leistung bleibt konstant stark.

Redkey X18 - das ist beim Akkusauger mit dabei / © Redkey

Besonders für Allergiker ist der Staubsauger eine gute Wahl: Er filtert bis zu 99,99 Prozent des Feinstaubs aus der Luft und sorgt so für ein gesünderes Raumklima. Im Lieferumfang befindet sich praktisches Zubehör, mit dem Ihr auch Fugen, Möbel oder schwer zugängliche Stellen mühelos reinigen könnt. Ebenfalls top: Der Akkusauger kann frei stehen – ein kleines, aber im Alltag extrem nützliches Feature, wenn Ihr zwischendurch kurz eine Pause machen wollt.

Ob Saugroboter oder Akkusauger – beide Modelle von Redkey überzeugen durch Leistung, Komfort und einen starken Preis. Für zusammen unter 280 Euro bekommt Ihr hier ein Rundum-sorglos-Paket für die tägliche Reinigung. Wer clever sparen und sich gleichzeitig mehr Freizeit gönnen möchte, sollte sich diese Angebote einmal genauer ansehen.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Sind die Modelle interessant für Euch? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Redkey. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.