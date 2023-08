Samsung SmartTag 2: erstes Foto der AirTag-Alternative für Android

Die Zertifizierung enthält ein Live-Foto des Geräts. Zu sehen ist die neue elliptische Form von Samsungs nächstem Bluetooth-Tag in weißer Farbe. Wir können auch nicht sagen, ob der SmartTag von den Abmessungen her größer wird – aber was auffällt, ist das deutlich größere Loch zum Öffnen von Bierflaschen für Euren Schlüsselbund.

Das Bild bestätigt auch den Namen "Galaxy SmartTag", auch wenn das Produkt hinterher wohl "SmartTag 2" oder "Galaxy SmartTag 2023" oder dergleiche heißen wird. Gleichzeitig trägt das unangekündigte IoT-Zubehör die Modellnummer EI-T5600. Der Galaxy SmartTag+ wurde unter der Modellnummer EI-T5300 eingeführt.

Erinnert das noch jemanden an einen Flaschenöffner? Samsungs Galaxy SmartTag 2 Tracker ist bei der FCC-Zertifizierung aufgetaucht. / © FCC / SamMobile

Was die technischen Daten angeht, so ist das Samsung Galaxy SmartTag 2 mit effizienterem Bluetooth 5.3 LE und Ultrabreitband-Konnektivität ausgestattet. Außerdem könnte das Gadget über eingebaute Lautsprecher verfügen. Diese könnten ähnlich wie beim Apple AirTag (Testbericht) zur Lokalisierung in unmittelbarer Nähe dienen. Unklar ist derzeit noch, ob der Tracker bereits von Googles kommendem "Find My Device"-Netzwerk unterstützt wird, das einen plattformübergreifenden Betrieb und unerwünschte Ortungswarnungen ermöglichen wird.

Für den Galaxy SmartTag 2 wird es mit Sicherheit kein eigenes Unpacked-Event geben, sondern eher einen Soft-Launch. Außerdem wissen wir nicht, wie viel der Tracker kosten wird und wann ihr ihn genau kaufen könnt. Samsung hat aber für dieses Jahr noch ein weiteres Produkt in der Hinterhand: das mutmaßliche Galaxy S23 FE. Wer weiß, vielleicht sehen wir Tracker und Smartphone zusammen.

Was denkt Ihr über das neue Design des Galaxy SmartTag 2 – gefällt Euch das besser als die AirTags von Apple? Und vor allem: Kann man damit wirklich eine Flasche öffnen?